Giá vàng thế giới “nín thở” trước cuộc họp của Fed, trong nước tăng khá mạnh

Giá vàng thế giới ít biến động do nhà đầu tư thận trọng trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ trong tuần này. Giới phân tích đang dự báo đưa ra những dự báo trái chiều về diễn biến giá vàng sau cuộc họp.

Lúc gần 11h trưa, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.729 USD/oz, tăng 0,6 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương gần 49,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Tuần trước, nhờ đồng USD giảm giá 1,4%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 3 tuần tăng liên tiếp, giá vàng đã tăng hơn 1%, kết thúc chuỗi 5 tuần giảm trước đó.

Tuần này, tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ là cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Fed, dự kiến diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư (26-27/7). Hiện tại, thị trường nghiêng về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất với bước nhảy 0,75 điểm phần trăm. Trước khi mối lo suy thoái kinh tế nổi lên gần đây, thị trường đã tính đến khả năng Fed nâng lãi suất 1 điểm phần trăm trong lần họp này.

Việc giảm kỳ vọng về bước nhảy lãi suất của Fed đã giúp giải toả bớt áp lực lên vàng, cũng như hãm bớt đà tăng của đồng USD, mở đường cho giá vàng hồi phục.

“Giá vàng sẽ tăng khi mối lo suy thoái kinh tế toàn cầu khiến các kỳ vọng tăng lãi suất phải giảm xuống đối với tất cả các ngân hàng trung ương. Vàng sẽ phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn vì tăng trưởng kinh tế suy yếu sẽ buộc nhiều ngân hàng trung ương phải từ bỏ kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay”, nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda nhận định. “Giá vàng có thể vấp phải kháng cự ở 1.750 USD/oz, nếu không, giá sẽ tăng mạnh lên 1.800 USD/oz”.

Ngoài ra, một số chuyên gia cũng cho rằng phần lớn bước nhảy lãi suất 0,75 điểm phần trăm đã được phản ánh vào giá vàng rồi, nên giá vàng có thể không biến động nhiều sau lần họp này của Fed. Họ cho rằng giá vàng sẽ không giảm nhiều sau cuộc họp này, nhưng cũng không có cơ hội tăng nhiều.

Các nhà phân tích tiền tệ của TD Securities nhận định rằng chu kỳ thắt chặt của Fed đang giảm dần ảnh hưởng với tỷ giá đồng USD và thị trường tài chính. Họ dự báo động thái sắp tới của Fed sẽ chỉ có ảnh hưởng trung tính với đồng bạc xanh, vì thị trường đến nay đã phản ánh phần lớn sự cứng rắn của Fed.

“Cuộc họp này có sức nặng ít hơn nhiều so với hai lần họp trước và thị trường ngoại hối có vẻ sẽ ít biến động. Điều đó có nghĩa là chúng tôi nhận thấy không có nhiều lý do để đồng USD giảm bớt sự vững vàng, nhưng cũng không có nhiều lý do để USD tăng giá mạnh sau cuộc họp này”, báo cáo của TD Securities nhận định.

Tương tự, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, có quan điểm lạc quan thận trọng về giá vàng tuần này. Ông cho rằng giá vàng tuần tới có cơ hội để tăng, nhưng quyết định của Fed có thể hạn chế mức tăng.

“Không chỉ Fed sẽ tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, mà Fed còn sẽ phát tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất thêm nữa. Tôi dự báo giá vàng sẽ chật vật ở ngưỡng gần 1.750 USD/oz”, ông Chandler phát biểu.

Hiện nay, một số nhà phân tích cũng đã có cho rằng với mối lo suy thoái kinh tế ngày càng lớn, Fed có vẻ đã tiến gần tới chấm dứt chu kỳ thắt chặt. Bất kỳ sự giảm tốc nào của Fed trong chu kỳ thắt chặt cũng mang lại một lợi ích cho giá vàng.

“Thị trường đang bắt đầu có cảm giác là chu kỳ thắt chặt của Fed sẽ kết thúc hơn dự kiến ban đầu vì tăng trưởng kinh tế Mỹ đang giảm tốc nhanh. Số liệu nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ Mỹ công bố hôm thứ Sáu là quá yếu và đồng nghĩa Fed sẽ dừng tăng lãi suất ở khoảng 3% và có thể sẽ tiến hành giảm lãi suất trong năm 2023. Khi việc giảm lãi suất được tính đến, giá vàng sẽ tăng mạnh nhờ USD suy yếu”, chiến lược gia trưởng Adam Button của Forexlive.com nhận định trên Kitco News.

Giá vàng miếng trong nước sáng nay chứng kiến giá mua vào tăng nhiều hơn giá bán ra, giúp chênh lệch giữa hai đầu giá rút ngắn, còn phổ biến 1,2-1,3 triệu đồng/lượng, từ đỉnh điểm trên 2,5 triệu đồng/lượng trong tuần trước.

Tại thị trường Hà Nội, Tập đoàn Phú Quý sáng nay niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 65,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 400.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,95 triệu đồng/lượng và 52,75 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 65,2 triệu đồng/lượng và 66,4 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 600.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn 17,2-17,3 triệu đồng/lượng.

Vietcombank báo giá USD ở mức 23.270 đồng (mua vào) và 23.550 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức chốt cuối tuần trước.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm nhẹ so với mức chốt tuần trước, còn dưới 106,7 điểm.