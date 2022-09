Giá vàng tiếp tục lao dốc vì nỗi lo Fed tăng mạnh lãi suất

Giá vàng thế giới tiếp tục trượt dưới mốc 1.700 USD/oz vì nỗi lo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng mạnh lãi suất trong tuần tới. Giá vàng trong nước sáng nay (15/9) “bất động”, chênh lệch với giá vàng quốc tế tiếp tục trên 18 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 10h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.692,6 USD/oz, giảm 5,4 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,3%, so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ. Mức giá này tương đương gần 48,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Trong phiên ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tụt 4,9 USD/oz, tương đương giảm gần 0,3%, còn 1.698 USD/oz.

Đồng USD suy yếu giúp giải toả bớt áp lực giảm đối với giá vàng, nhưng mối lo về lãi suất tăng vẫn ám ảnh tâm trí nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý. Giới đầu tư và chuyên gia đang dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 0,75 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 20-21/9.

“Chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ gây suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, kéo theo nhu cầu tiêu thụ kim loại quý”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định. Ngoài ra, theo ông Wyckoff, lực bán kỹ thuật cũng là lý do khiến giá vàng đi xuống.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay dao động quanh mức 109,7 điểm, tăng nhẹ so với mức chốt của phiên ngày thứ Tư tại New York, nhưng không có thay đổi đáng kể so với sáng hôm qua. Trong phiên Mỹ đêm qua, chỉ số này giảm 0,2%. Tuần trước, chỉ số lên gần 111 điểm, cao nhất trong 20 năm.

Xu hướng tăng giá của đồng USD và môi trường chính sách tiền tệ thắt chặt để chống lạm phát trên toàn cầu đang phủ bóng lên triển vọng giá vàng - tài sản vừa được định giá bằng USD, vừa không mang lãi suất.

Trong vòng 1 năm trở lại đây, Dollar Index đã tăng hơn 18% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 14/9 khuyến nghị các ngân hàng trung ương phải kiên nhẫn trong cuộc chiến chống lại sự leo thang của giá cả. “Lạm phát đang rất cứng đầu và lan rộng hơn những gì chúng ta đã nghĩ. Và điều đó có nghĩa là các ngân hàng trung ương cũng cần phải cứng rắn trong cuộc chiến chống lạm phát”, hãng tin Reuters dẫn lời bà Georgieva.

“Giá vàng có khả năng tụt về 1.650 USD/oz, thậm chí là sâu hơn nữa nếu Fed phát tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất một cách quyết liệt”, nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda nhận định. Thống kê công bố hôm thứ Ba tuần này cho thấy lạm phát ở Mỹ trong tháng 8 cao hơn dự báo.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz.

Phản ánh sự bi quan của nhà đầu tư về triển vọng giá vàng, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust lại bán ròng trong phiên ngày thứ Tư. Quỹ xả thêm 1,3 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 960,6 tấn vàng. Trong vòng 10 ngày, quỹ đã bán ròng 13,5 tấn vàng.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,8 triệu đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 50,6 triệu đồng/lượng và 51,4 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,05 triệu đồng/lượng và 66,85 triệu đồng/lượng, bằng mức giá sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 18,4 triệu đồng/lượng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 22.460 đồng (mua vào) và 22.740 đồng (bán ra), tăng 40 đồng so với sáng qua, nâng tổng mức tăng trong 2 ngày lên 60 đồng.