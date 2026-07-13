Giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc sau phiên bất động
MMai Nhi
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Trong phiên sáng 13/7, giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh cả triệu đồng đối với cả hai chiều mua và bán sau phiên “đứng giá” cuối tuần trước. Giá nhẫn “4 số 9” giảm mạnh hơn vàng miếng SJC từ 500 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng…
Sau nhịp đi ngang
trong suốt phiên giao dịch dịch cuối tuần (11/7), giá mua, bán vàng miếng SJC tiếp
tục quay về xu hướng giảm trong phiên sáng nay (13/7). Giá bán vàng miếng SJC chốt
phiên sáng phổ biến giao dịch quanh mốc 148 triệu đồng/lượng sau khi giảm 2 lần
liên tiếp.
Đóng cửa phiên
giao dịch sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh
Hải đều niêm yết ở ngưỡng 145,4 triệu đồng/lượng và giá bán là 148,4 triệu
đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/7, giá mua, bán vàng miếng tại bốn doanh
nghiệp trên đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng 13/7, riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua giảm mạnh hơn giá bán tiếp tục kéo giãn chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này lên ngưỡng 5,4 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, khoảng cách này tại Phú Quý dần thu hẹp về ngưỡng chung là 3,4 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh
Châu và Phú Quý, hai doanh nghiệp này cũng niêm yết giá bán vàng miếng ở ngưỡng
148,4 triệu đồng/lượng còn giá mua niêm yết lần lượt ở mốc 143 triệu và 145 triệu
đồng/lượng.
So với giá chốt phiên
11/7, giá bán vàng miếng chốt phiên sáng tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều giảm
1,5 triệu đồng/lượng, trong khi chiều mua giảm 2 triệu đồng/lượng và 1, triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía
Nam, giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm điều chỉnh
giảm khiêm tốn nhất trên thị trường trong phiên sáng. Giá giao dịch vàng miếng tại
đơn vị này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán
vàng miếng tại ngưỡng 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng.
Trong
khi đó, Mi Hồng là đơn vị điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC mạnh nhất so với mặt
bằng chung trong phiên sáng nay.
Sau
4 nhịp giảm và 1 nhịp tăng, Mi Hồng neo giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 145,8
triệu – 147,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đồng
thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá giao dịch vàng miếng thuộc nhóm thấp
nhất thị trường.
Trên thị trường vàng nhẫn, diễn biến giảm cũng đồng loạt được ghi nhận tại các
hệ thống kinh doanh lớn. Với từ 2 – 4 nhịp giảm liên tiếp trong phiên sáng, tổng
biên độ giảm của giá nhẫn cao hơn vàng miếng SJC từ 500 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng.
Mở cửa phiên, Công ty SJC đặt
giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,4 triệu – 148,4 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt
phiên 11/7. Chỉ trong vòng 2 tiếng đầu mở cửa, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương
hiệu này tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng
với chiều bán.
Mức giá giao dịch 144,4 triệu – 147,9 triệu đồng/lượng được giữ nguyên đến hết
phiên sáng, giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,5 triệu
đồng/lượng với chiều bán.
Sau 3 nhịp giảm liên tiếp, DOJI đặt giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng chốt phiên sáng ở mức 143 triệu
– 146,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 11/7, giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu
này giảm 2 triệu đồng/lượng và chiều bán giảm 2,2 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao
dịch 143 triệu – 146,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải
đối với giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo. So với giá
chốt phiên 11/7, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng giảm lần lượt
2 triệu đồng/lượng và 2,2 triệu đồng/lượng.
Dù vậy, chênh lệch
giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đã thu hẹp 200 nghìn đồng/lượng
so với cuối tuần trước, xuống 3,8 triệu đồng/lượng.
Trong khi mức chênh lệch này
tại SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên 3,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch cao
nhất trên thị trường trong phiên sáng nay thuộc về PNJ và Bảo Tín Minh Châu với
4 triệu đồng/lượng.
Khác với nhóm điều chỉnh giảm không đồng đều giữa hai chiều mua và bán, giá
vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vãn duy trì nhịp giảm ổn định.
Giá mua, bán vàng nhẫn giảm mạnh hơn vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp đã kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao hơn so với vàng miếng SJC từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng.
Sản phẩm vàng rồng Thăng Long tại thương hiệu này giảm 2 triệu đồng/lượng đối
với cả hai chiều mua và chiều bán. Giá mua vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng
rồng Thăng Long tại thương hiệu này cùng niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt tại ngưỡng 147 triệu
đồng/lượng.
Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 mở cửa phiên sáng giảm 800 nghìn
đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 144,5 triệu – 148 triệu đồng/lượng. Sau chưa đầy 2 tiếng
mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng.
Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 144 triệu – 147,5 triệu
đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến khi chốt phiên
sáng, giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Giá vàng nhẫn
trơn 9999 tại PNJ chốt phiên sáng cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều
mua và chiều bán. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng
143,7 triệu – 147,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm điều chỉnh giảm nhẹ nhất trên thị trường trong
phiên sáng, đi kèm giá giao dịch thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Trong phiên sáng, giá vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm giảm tổng cộng 1 triệu đồng/lượng
đối với cả hai chiều mua và bán. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4
số 9” tại thương hiệu này neo ở ngưỡng 132,5 triệu – 136 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 13 giờ ngày 11/7 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay giảm mạnh hơn 1,6%, lùi xuống ngưỡng 4.054,1 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 17,75 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 16,15 triệu – 17,25 triệu
đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này là 5,35 triệu đồng/lượng.
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