Giá xăng dầu giảm theo biến động của thị trường thế giới
HHuyền Vy
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Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 27/8 đồng loạt giảm. Đợt điều chỉnh này giúp giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các nước láng giềng, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ người tiêu dùng…
Chiều 27/8/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều
chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ thực hiện trích lập, chi sử
dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2128/QĐ-BCT ngày 27/8/2026 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng
dầu.
Trích lập Quỹ
bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học: 0
đồng/lít;
Dầu điêzen: 200 đồng/lít;
Dầu madút: 0 đồng/kg.
Chi sử dụng Quỹ bình ổn
giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
Dầu
điêzen: 0 đồng/lít;
Dầu madút: 0 đồng/kg.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn,
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 21.763 đồng/lít (giảm 70 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 839 đồng/lít;
Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.602 đồng/lít (giảm 66 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 28.084 đồng/lít (giảm 459 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 18.140 đồng/kg (tăng
451 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Về nguyên nhân giảm giá các mặt hàng xăng dầu, liên Bộ cho
biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu
tố chủ yếu như: Mỹ gây sức ép kinh tế đối với Iran; Iran và Oman trao đổi, thảo
luận chi tiết các thỏa thuận liên quan đến kiểm soát eo biển Hormuz; xung đột
quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tiếp tục tập trung nhiều vào các cơ
sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu
thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.
Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ
điều hành giá ngày 20/8/2026 và kỳ điều hành ngày 27/8/2026 là: 112,398
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,272 USD/thùng, tương
đương giảm 0,24%); 116,318 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng
E10RON95-III (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,23%); 156,488 USD/thùng
dầu điêzen 0,05S (giảm 3,824 USD/thùng, tương đương giảm 2,39%); 611,508 USD/tấn
dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,910 USD/tấn, tương đương tăng 3.02%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ
giá VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng
xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các
chủ thể tham gia thị trường.
Giá bán xăng dầu của
các nước lân cận Việt Nam ngày 27/8/2026:
Về giá xăng: Thái Lan: 29.533
VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.337 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Lào: 44.856 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.657 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt
Nam: 22.602 VNĐ/lít.
Về giá dầu: Thái Lan: 30.081 VNĐ/lít (Chính phủ trợ
giá); Campuchia: 33.811 VNĐ/lít; Lào: 38.184 VNĐ/lít; Trung Quốc: 28.640
VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.084 VNĐ/lít.
Giá xăng dầu của
Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.
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