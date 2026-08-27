Giá xăng dầu giảm theo biến động của thị trường thế giới

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 27/8 đồng loạt giảm. Đợt điều chỉnh này giúp giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các nước láng giềng, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ người tiêu dùng…

Giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm từ chiều 27/8/2026. Ảnh: Phương Thảo.

Chiều 27/8/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2128/QĐ-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 0 đồng/lít; Dầu điêzen: 200 đồng/lít; Dầu madút: 0 đồng/kg. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 0 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 21.763 đồng/lít (giảm 70 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 839 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.602 đồng/lít (giảm 66 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 28.084 đồng/lít (giảm 459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 18.140 đồng/kg (tăng 451 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 27/8/2026. Nguồn: MOIT.

Về nguyên nhân giảm giá các mặt hàng xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ gây sức ép kinh tế đối với Iran; Iran và Oman trao đổi, thảo luận chi tiết các thỏa thuận liên quan đến kiểm soát eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tiếp tục tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 26/8/2026

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 20/8/2026 và kỳ điều hành ngày 27/8/2026 là: 112,398 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,24%); 116,318 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,23%); 156,488 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,824 USD/thùng, tương đương giảm 2,39%); 611,508 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,910 USD/tấn, tương đương tăng 3.02%).

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.