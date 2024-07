Giải báo chí toàn quốc về nông dân, nông nghiệp, nông thôn

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 17/7, tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức Lễ phát động và công bố Thể lệ “Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ II - năm 2024.

Tham dự sự kiện có ông Phan Xuân Thuỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương; ông Nguyễn Gia Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo trung ương; ông Đặng Khắc Lợi – Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin truyền thông…

ĐỔI MỚI TRUYỀN THÔNG VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, cho biết Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II- năm 2024 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo thực hiện diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và ý nghĩa lớn.

Đó là nền kinh tế nước ta đang nỗ lực vượt qua những khó khăn sau tác động của đại dịch Covid-19, phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, tốt hơn cùng kỳ năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 đạt 29,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Bà Bùi Thị Thơm: "Giải báo chí lần này diễn ra khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam".

Đặc biệt, giải báo chí lần này diễn ra khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

"Việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II- năm 2024 là một sáng tạo để đổi mới trong nhiệm vụ thông tin, truyền thông về nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay đã được nêu tại Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị", bà Thơm nhấn mạnh.

VẼ LÊN BỨC TRANH ĐA SẮC MÀU VÀ SỨC SỐNG CỦA “TAM NÔNG”

Ông Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ĐIện tử Dân Việt, cho hay nét mới trong Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2024 là cơ cấu giải thưởng đã bổ sung thêm hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh, truyền hình. Thành phần hội đồng chung khảo cũng có nhiều đổi mới

Theo đó, Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận các tác phẩm dự thi qua hai kênh. Một là, tiếp nhận tất cả các tác phẩm đã đăng tải trên các báo điện từ của các cơ quan báo chí trong cả nước gửi về dự thi. Hai là, nếu các bài viết chưa được đăng báo, tác giả vẫn được gửi dự thi, nếu đạt chất lượng sẽ được đăng tải trên Báo Dân Việt. Thời gian nhận các tác phẩm đăng tải trên báo chí hợp lệ dự giải được tính từ ngày 10/12/2023 và thời gian kết thúc nhận bài vào ngày 15/11/2024.

Về cơ cấu giải thưởng, được chia làm hai hạng mục: Hạng mục dành cho báo in, báo điện tử và hạng mục dành cho phát thanh, truyền hình. Mỗi hạng mục gồm có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải khuyến khích và 20 giải chuyên đề chung cho tất cả các hạng mục với tổng số 42 giải thưởng. Giải A sẽ có giá trị 50 triệu đồng/giải, giải B có giá trị 30 triệu đồng/giải, giải C có giá trị 20 triệu đồng/giải, giải khuyến khích 10 triệu đồng/giải và giải chuyên đề 5 triệu đồng/giải.