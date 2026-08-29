Giải thưởng Make in Viet Nam 2026 thêm hạng mục AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 lần đầu tiên dành riêng một hạng mục cho Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc...

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026.

Giải thưởng được tổ chức hằng năm từ năm 2020 nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; tôn vinh trí tuệ Việt Nam và các sản phẩm do người Việt nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, giải các bài toán của Việt Nam và đưa ra thị trường thế giới.

Đồng thời, giải thưởng hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế cho các doanh nghiệp công nghệ số.

Qua 6 lần tổ chức (2020 - 2025), Giải thưởng đã thu hút được gần 1.500 sản phẩm đăng ký dự thi. Ban Tổ chức đã vinh danh và trao tặng 299 sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc. Nhiều sản phẩm đạt giải đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, giải quyết các bài toán phát triển của đất nước, mở rộng thị trường trong nước và vươn ra quốc tế, đóng góp quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Năm 2026 là năm thứ bảy Giải thưởng được tổ chức. Giải thưởng năm 2026 sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu làm chủ các công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Giải thưởng cũng tiếp tục tôn vinh các sản phẩm công nghệ số Việt Nam chinh phục thế giới, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và làm thịnh vượng Việt Nam.

Giải thưởng năm 2026 có 8 hạng mục. Trong đó, 5 hạng mục theo ngành, lĩnh vực ứng dụng gồm: công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, bưu chính và logistics; giáo dục; y tế, văn hóa và xã hội; tài chính, ngân hàng và thương mại, dịch vụ.

Ba hạng mục còn lại gồm: Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài; Sản phẩm công nghệ số xuất sắc; và Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc

Mỗi hạng mục có một giải Vàng, một giải Bạc, một giải Đồng và Top 10.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết điểm mới của năm 2026 là lần đầu tiên giải thưởng dành riêng một hạng mục cho Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, lựa chọn những sản phẩm trong đó trí tuệ nhân tạo là công nghệ cốt lõi, quyết định chức năng và giá trị của sản phẩm.

Việc mở hạng mục này nhằm bám sát chủ trương phát triển, làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo. AI là công nghệ có tốc độ lan tỏa nhanh, tác động sâu rộng và đang trở thành động lực phát triển.

"Việt Nam đã có những doanh nghiệp đủ năng lực xây dựng mô hình, thuật toán và dữ liệu tiếng Việt của riêng mình", ông Lịch nhấn mạnh và cho rằng việc hình thành một sân chơi tương xứng là cần thiết.

Từ hôm nay, ngày 28/8, Ban Tổ chức chính thức tiếp nhận hồ sơ tham dự trực tuyến tại địa chỉ: giaithuongmakeinvietnam.mst.gov.vn.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15/10/2026. Lễ công bố và trao giải chính thức dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2026.

Hôm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng chính thức công bố và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo, tại địa chỉ ai.dda.gov.vn.

Đây là nền tảng số được xây dựng để triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời hình thành một đầu mối thống nhất phục vụ quản lý nhà nước, minh bạch thông tin và thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam phát triển an toàn, có trách nhiệm.

Nền tảng cung cấp một địa chỉ trực tuyến duy nhất để doanh nghiệp, nhà phát triển, cơ quan nhà nước, chuyên gia và người dân thực hiện các thủ tục, khai báo, tra cứu và tương tác với cơ quan quản lý.

Các chức năng trọng tâm gồm: tiếp nhận đăng ký thử nghiệm có kiểm soát; thông báo phân loại rủi ro và đăng ký hệ thống AI; báo cáo sự cố nghiêm trọng và báo cáo định kỳ; công khai thông tin, kết quả đánh giá và xử lý vi phạm; kết nối doanh nghiệp với các chương trình hỗ trợ, hạ tầng, dữ liệu dùng chung và các nguồn lực phát triển AI.

Thông qua nền tảng, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục trực tuyến, giảm thời gian và chi phí tuân thủ; người dân có thể tra cứu, giám sát, gửi phản ánh và tiếp nhận cảnh báo về các hệ thống