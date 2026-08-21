5 giải pháp AI sáng tạo của startup Việt "rinh" 255.000 USD
HHồng Vinh
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Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Đổi mới InnoEx 2026 vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, Qualcomm Technologies Inc., Công ty con của Tập đoàn Qualcomm, đã công bố 5 startup chiến thắng tại vòng chung kết Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam với tổng giá trị 255.000 USD…
Chương trình Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC) khuyến khích phát triển hệ sinh thái công nghệ mới nổi của Việt Nam bằng cách xác định và nuôi dưỡng các công ty đổi mới sáng tạo vừa và nhỏ đang thiết kế các sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán biên, 5G, Internet vạn vật (IoT), robot, thành phố thông minh, công nghệ ô tô và các công nghệ khác đồng thời tận dụng các nền tảng và công nghệ di động tiên tiến của Qualcomm Technologies. Sử dụng ưu đãi nộp bằng sáng chế của chương trình, các công ty khởi nghiệp QVIC đã nộp hơn 101 đơn xin cấp bằng sáng chế.
Theo Ban tổ chức, những đội lọt vào vòng chung kết giới thiệu những giải pháp AI sáng tạo trong lĩnh vực điện toán tại biên, Internet vạn vật (IoT), robot, sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác. Cụ thể, đội Naiscorp Robotics (giải Nhất), nhận thưởng 100.000 USD với giải pháp “Robot đồng hành gia đình ứng dụng Edge AI, hướng tới chăm sóc người cao tuổi trên toàn cầu”; đội Tensor (giải Nhì), nhận 75.000 USD với giải pháp "Thúc đẩy chăn nuôi gia cầm bền vững bằng giải pháp xác định giới tính phôi trứng ứng dụng AI"; đội VEEP (giải Ba) nhận 50.000 USD với “Giải pháp quản lý năng lượng trên nền tảng đám mây, ứng dụng AIoT, nhằm giảm lãng phí năng lượng trong các tòa nhà”.
Ngoài ra, đội AIZ JSC với giải pháp “Nền tảng doanh nghiệp AI toàn diện, tích hợp dữ liệu thống nhất, lực lượng lao động số và tự động hóa quy trình thông minh” và đội Openmind Robotics với giải pháp “Thúc đẩy tự động hóa logistics thông qua trí tuệ robot hiện thân”, cùng nhận giải Innovation Award, trị giá 15.000 USD/giải.
Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đánh giá cao QVIC ngày càng mở rộng từ startup sang cả các nhóm nghiên cứu, dự án từ trường đại học và các doanh nghiệp spin-off. Đây chính là cách để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự tạo ra giá trị, khi những ý tưởng và kết quả nghiên cứu được đưa ra thị trường, trở thành sản phẩm, doanh nghiệp và những giá trị mới cho nền kinh tế Việt Nam.
Ông ST Liew, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Khu vực Đông Nam Á, Australia và New Zealand (SEA C ANZ) - Tập đoàn Qualcomm, đánh giá chất lượng vượt trội của các đội chung kết năm nay cho thấy năng lực của nguồn nhân lực, tinh thần khởi nghiệp và hệ sinh thái công nghệ sâu (deep-tech) đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.
Thông qua QVIC, Qualcomm hỗ trợ các startup thu hẹp khoảng cách giữa đổi mới sáng tạo và thương mại hóa bằng cách cung cấp công nghệ, hoạt động cố vấn và cơ hội kết nối toàn cầu. Qualcomm mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các nhà đổi mới sáng tạo trên hành trình đưa những ý tưởng táo bạo trở thành các doanh nghiệp và công nghệ có khả năng cạnh tranh trên quy mô toàn cầu.
Từ khi ra mắt vào năm 2019, QVIC thúc đẩy các công ty khởi nghiệp sáng tạo bằng cách cung cấp các lợi ích sâu rộng như ươm tạo kỹ thuật và kinh doanh, ưu đãi nộp bằng sáng chế và cố vấn chuyên gia. Chương trình QVIC khuyến khích phát triển hệ sinh thái công nghệ mới nổi của Việt Nam bằng cách xác định và nuôi dưỡng các công ty đổi mới sáng tạo vừa và nhỏ đang thiết kế các sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán biên, 5G, Internet vạn vật (IoT), robot, thành phố thông minh, công nghệ ô tô và các công nghệ khác đồng thời tận dụng các nền tảng và công nghệ di động tiên tiến của Qualcomm Technologies.
Trong hành trình sáu năm qua, QVIC đã hỗ trợ 80 công ty khởi nghiệp, với các đổi mới sáng tạo của họ dẫn đến hơn 200 đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam và trên toàn cầu. Hơn 1.300 nhà đổi mới sáng tạo đã hoàn thành chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí về sở hữu trí tuệ L2Pro Việt Nam.
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