Thứ Năm, 26/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Giảm thời gian xem xét phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu chất suy giảm tầng ozone

Nhĩ Anh

25/03/2026, 11:59

Theo quy định mới, cùng với việc cắt giảm thời gian kiểm tra hồ sơ đăng ký sử dụng chất được kiểm soát; thời gian xem xét quyết định phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát cũng giảm 8 ngày, xuống còn 22 ngày so với trước đây...

Các chất gây suy giảm tầng ozone thường được sử dụng trong làm lạnh. Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, trước đó được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025.

Sau thời gian triển khai thực hiện Nghị định 06/2022/NĐ-CP, việc áp dụng hai thủ tục hành chính về đăng ký, phân bổ và điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch các chất được kiểm soát cho thấy vẫn còn một số nội dung cần điều chỉnh để bảo đảm thuận lợi hơn cho cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. 

Nghị định số 83/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo hướng tập trung cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục, bao gồm rút ngắn thời gian kiểm tra, xử lý hồ sơ và thông báo kết quả; giảm thành phần hồ sơ phải nộp, đặc biệt đối với các loại giấy tờ có thể tra cứu trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký và báo cáo sử dụng các chất được kiểm soát. Trong đó, hồ sơ đăng ký có 1 bản chính đơn đăng ký sử dụng các chất được kiểm soát.

Quy định mới đã bỏ yêu cầu về việc tổ chức phải nộp “bản sao Văn bản chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức đăng ký theo quy định pháp luật” do văn bản này có thể tra cứu trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không cần thiết phải yêu cầu tổ chức nộp bản sao có xác nhận và dấu sao y bản chính về văn bản đó.

Các chất làm suy giảm tầng ozone được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone gồm: Bromochloromethane; Carbon tetrachloride (CTC); CFC; Halon; Hydrobromofluorocarbon (HBFC); HCFC; Methyl bromide; Methyl chloroform. Chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát là các chất Hydrofluorocarbon (HFC)… Các chất này được sử dụng phổ biến trong môi chất lạnh (tủ lạnh, điều hòa), bình cứu hỏa, dung môi và chất tạo bọt… Hầu hết các chất làm suy giảm tầng ozone là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Ngoài ra, Nghị định số 83/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 26 về trình tự, thủ tục phân bổ, điều chỉnh, bổ sung, hủy phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát theo hướng cắt giảm thời gian xem xét quyết định phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày làm việc xuống còn 22 ngày làm việc.

Cụ thể, sửa đổi khoản 2 Điều 26: Căn cứ quy định tại Điều 24, Điều 25 Nghị định này, trong thời hạn 22 ngày làm việc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét quyết định phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu cho tổ chức theo quy định.

Theo đó, bộ rà soát, đánh giá thông tin đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng các chất được kiểm soát của tổ chức; Đối chiếu tổng lượng tiêu thụ quốc gia và mục tiêu, yêu cầu quản lý về các chất được kiểm soát; kiểm tra thực tế nhằm xác minh thông tin đăng ký, đánh giá hồ sơ năng lực, kỹ thuật và công nghệ sản xuất trong trường hợp cần thiết; đồng thời, lấy ý kiến Bộ Công Thương về dự kiến phân bổ hạn ngạch.

Các tổ chức có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát gửi đơn đề nghị đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi theo dịch vụ bưu chính để được xem xét, điều chỉnh, bổ sung trước ngày 10/7 hằng năm.

Việc điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch được thực hiện theo trình tự phân bổ hạn ngạch. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu trong thời hạn 22 ngày làm việc (trước đây là 30 ngày) theo quy định.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc (quy định cũ là 3 ngày), cơ quan quản lý chuyên ngành về biến đổi khí hậu thông báo việc phân bổ, điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát tới tổ chức đăng ký trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Thống kê của Ban Thư ký ozone quốc tế cho thấy, tính đến tháng 8/2025, Việt Nam đã loại trừ khoảng 240 triệu tấn CO₂ tương đương từ các hoạt động quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong giai đoạn tới, thực hiện Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone và các chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát, Việt Nam sẽ đóng góp giảm trực tiếp khoảng 11,2 triệu tấn CO₂ tương đương đến năm 2045.

Từ khóa:

bảo vệ tầng ozone biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường các chất suy giảm tầng ozone Giảm phát thải khí nhà kính hạn ngạch sản xuất khí nhà kính Kinh tế xanh Nghị định 83/2026/NĐ-CP Nghị định thư Montreal quản lý chất gây hiệu ứng nhà kính

Cùng với chuyển đổi xanh, một trụ cột quan trọng của kế hoạch là xây dựng hệ thống năng lượng mới sạch, ít carbon, an toàn và hiệu quả. Một mặt, Trung Quốc tiếp tục mở rộng năng lượng sạch với tốc độ nhanh và thúc đẩy công nghệ xanh trở thành động lực tăng trưởng kinh tế; mặt khác, duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với việc giảm phát thải tuyệt đối, nhằm bảo đảm ổn định kinh tế và an ninh năng lượng…

Nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, hạn chế rác thải nhựa, quy định mới của EU buộc các phần bằng nhựa trong bao bì phải chứa một tỷ lệ nhựa tái chế nhất định. Theo lộ trình, đến năm 2030, tất cả bao bì lưu thông tại EU bắt buộc phải được thiết kế để có thể tái chế...

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mục tiêu của ngành chăn nuôi trong tương lai không chỉ dừng lại ở gia tăng sản lượng, mà đòi hỏi phải phát triển theo hướng thông minh hơn, xanh hơn, bao trùm hơn và có trách nhiệm hơn.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi xanh…

Viking Libra - du thuyền đầu tiên trên thế giới chạy hydro hóa lỏng kết hợp pin nhiên liệu được hạ thủy, đánh dấu cột mốc công nghệ của cả ngành hàng hải thế giới...

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Thế giới

eMagazine

eMagazine

Đọc nhiều nhất

1

Chứng khoán

2

Chứng khoán

3

Thế giới

4

Kinh tế số

5

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy