Giảm thời gian xem xét phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu chất suy giảm tầng ozone

Theo quy định mới, cùng với việc cắt giảm thời gian kiểm tra hồ sơ đăng ký sử dụng chất được kiểm soát; thời gian xem xét quyết định phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát cũng giảm 8 ngày, xuống còn 22 ngày so với trước đây...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, trước đó được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025.

Sau thời gian triển khai thực hiện Nghị định 06/2022/NĐ-CP, việc áp dụng hai thủ tục hành chính về đăng ký, phân bổ và điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch các chất được kiểm soát cho thấy vẫn còn một số nội dung cần điều chỉnh để bảo đảm thuận lợi hơn cho cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Nghị định số 83/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo hướng tập trung cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục, bao gồm rút ngắn thời gian kiểm tra, xử lý hồ sơ và thông báo kết quả; giảm thành phần hồ sơ phải nộp, đặc biệt đối với các loại giấy tờ có thể tra cứu trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký và báo cáo sử dụng các chất được kiểm soát. Trong đó, hồ sơ đăng ký có 1 bản chính đơn đăng ký sử dụng các chất được kiểm soát.

Quy định mới đã bỏ yêu cầu về việc tổ chức phải nộp “bản sao Văn bản chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức đăng ký theo quy định pháp luật” do văn bản này có thể tra cứu trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không cần thiết phải yêu cầu tổ chức nộp bản sao có xác nhận và dấu sao y bản chính về văn bản đó.

Các chất làm suy giảm tầng ozone được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone gồm: Bromochloromethane; Carbon tetrachloride (CTC); CFC; Halon; Hydrobromofluorocarbon (HBFC); HCFC; Methyl bromide; Methyl chloroform. Chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát là các chất Hydrofluorocarbon (HFC)… Các chất này được sử dụng phổ biến trong môi chất lạnh (tủ lạnh, điều hòa), bình cứu hỏa, dung môi và chất tạo bọt… Hầu hết các chất làm suy giảm tầng ozone là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Ngoài ra, Nghị định số 83/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 26 về trình tự, thủ tục phân bổ, điều chỉnh, bổ sung, hủy phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát theo hướng cắt giảm thời gian xem xét quyết định phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày làm việc xuống còn 22 ngày làm việc.

Cụ thể, sửa đổi khoản 2 Điều 26: Căn cứ quy định tại Điều 24, Điều 25 Nghị định này, trong thời hạn 22 ngày làm việc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét quyết định phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu cho tổ chức theo quy định.

Theo đó, bộ rà soát, đánh giá thông tin đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng các chất được kiểm soát của tổ chức; Đối chiếu tổng lượng tiêu thụ quốc gia và mục tiêu, yêu cầu quản lý về các chất được kiểm soát; kiểm tra thực tế nhằm xác minh thông tin đăng ký, đánh giá hồ sơ năng lực, kỹ thuật và công nghệ sản xuất trong trường hợp cần thiết; đồng thời, lấy ý kiến Bộ Công Thương về dự kiến phân bổ hạn ngạch.

Các tổ chức có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát gửi đơn đề nghị đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi theo dịch vụ bưu chính để được xem xét, điều chỉnh, bổ sung trước ngày 10/7 hằng năm.

Việc điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch được thực hiện theo trình tự phân bổ hạn ngạch. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu trong thời hạn 22 ngày làm việc (trước đây là 30 ngày) theo quy định.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc (quy định cũ là 3 ngày), cơ quan quản lý chuyên ngành về biến đổi khí hậu thông báo việc phân bổ, điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát tới tổ chức đăng ký trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.