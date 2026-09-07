Giầy Thượng Đình chi 25 tỷ hỗ trợ 443 lao động mất việc

Hội đồng quản trị GTD đã phê duyệt khái toán chi tiết chi phí phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất với tổng kinh phí 165 tỷ đồng, trong đó công ty dự chi 25 tỷ đồng để trả trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ cho nhân viên do sắp xếp lại lao động.

Ảnh minh họa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình (mã GTD-UPCoM) vừa công bố phê duyệt khái toán chi phí phục vụ công tác di dời sản xuất.

Theo đó, HĐQT GTD đã phê duyệt khái toán chi tiết chi phí phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất với tổng kinh phí 165 tỷ đồng - trong đó, công ty dự chi 25 tỷ đồng để trả trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ cho nhân viên do sắp xếp lại lao động.

Cụ thể: đợt 1, công ty dự chi 15 tỷ chi trả trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ cho người lao động do sắp xếp lại lao động phục vụ di dời cơ sở sản xuất (theo số năm công tác, mức lương tính đóng BHXH của từng người, số lao động thuộc diện chi trả là 243 người);

Đợt 2 là 10 tỷ đồng chi trả trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ cho người lao động do sắp xếp lại lao động phục vụ di dời cơ sở sản xuất (theo số năm công tác, mức lương tính đóng BHXH của từng người, số lao động đang cập nhật rà soát khoảng 200 người). Thời gian dự kiến từ quý 3/2026.

Đồng thời, HĐQT giao Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục về đầu tư, mua sắm và các công việc có liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Phê duyệt chủ trương cho Ban điều hành Công ty chủ động sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của Công ty để thực hiện công tác di dời trong thời gian chưa có nguồn tiền từ việc tăng vốn điều lệ.

Sau khi hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ được chấp thuận và Công ty hoàn thành đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được đúng mục đích theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời hoàn trả các khoản chi phí đã được tạm ứng từ nguồn vốn hợp pháp của công ty để thực hiện công tác di dời cơ sở sản xuất.

Về kế hoạch tăng vốn, cổ đông của Giầy Thượng Đình đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 216,5 triệu cổ phiếu, gấp 23 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm.

Có 5 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán này - trong đó, VCG đăng ký mua 53,1 triệu cổ phiếu, An Quý Hưng Holding dự mua khoảng 51,9 triệu cổ phiếu. Ngoài ra còn có CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải dự mua hơn 51,9 triệu cổ phiếu, CTCP Đầu tư Khoáng sản Yên Thủy dự kiến mua gần 33,5 triệu cổ phiếu và cá nhân ông Nguyễn Xuân Hoàng dự mua 25,9 triệu cổ phiếu.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Giầy Thượng Đình dự kiến thu về 2.165 tỷ đồng từ đợt chào bán, trong đó 2.000 tỷ đồng được dùng để thực hiện dự án "Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình" tại khu đất 277 Nguyễn Trãi và 165 tỷ đồng còn lại dành cho việc di dời nhà máy và bổ sung vốn lưu động.

Mới đây nhất, HĐQT GTD đã thông qua giao dịch Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình vay vốn của Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây Dựng (là người có liên quan của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - cổ đông sở hữu 24,03% vốn điều lệ của GTD).

Cụ thể: Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng cho GTD vay 26 tỷ với lãi suất 10,50% năm, được điều chỉnh tùy từng thời điểm và không cao hơn mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường. Thời hạn vay là 12 tháng và có thể trả trước một phần hoặc toàn bộ. Mục đích vay vốn là phục vụ hoạt động SXKD của Công ty. GTD cho biết nguồn trả nợ vay lấy từ nguồn thu từ hoạt động SXKD và nguồn thu hợp pháp khác của Công ty và khoản vay này không có tài sản đảm bảo.

Hiện công ty chưa công bố BCTC bán niên 2026. Còn theo báo cáo thường niên 2025, GTD cho biết năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn như với đơn hàng xuất khẩu, công ty đã tích cực tìm kiếm đơn hàng nhưng do công ty không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng xuất khẩu về hệ thống PCCC; bên cạnh đó, nhà xưởng và máy móc thiết bị đã cũ nên khách hàng xuất khẩu không thể đặt đơn hàng.

Vì vậy, công ty tập trung vào việc nhận và sản xuất các đơn hàng gia công xuất khẩu. Đối với thị trường nội địa: Bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống tại các cửa hàng đại lý. Công ty đã tiếp nhận, sản xuất các đơn đặt hàng nội địa, tìm kiếm khách hàng đặt hàng mới, có một số chính sách kích cầu tiêu thụ nhưng sản lượng tiêu thụ chỉ bằng 69% so với kế hoạch năm 2025.

Năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 66,388 tỷ đồng; giá vốn hàng bán là 66,003 tỷ; lợi nhuận gộp đạt hơn 385 triệu đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp là hơn 34,44 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 36,184 tỷ đồng; lợi nhuận khác âm 2,55 tỷ; lợi nhuận trước thuế âm gần 38,735 tỷ đồng (năm 2024, công ty báo lỗ trước thuế là 12,965 tỷ đồng).

Cũng tại BCTC năm 2025 đã kiểm toán, bên kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ: tại thời điểm 31/12/2025, số dư công nợ phải thu chưa đối chiếu, xác nhận đầy đủ là 18.128.051.213 đồng, số dư công nợ phải trả chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ là 5.816.609.004 đồng. Bên kiểm toán đã tiến hành thực hiện các thủ tục kiểm toán để xem xét các số dư này, tuy nhiên các thủ tục kiểm toán mà bên kiểm toán thực hiện chưa giúp được bên kiểm toán có được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán cần thiết đối với tính hiện hữu đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả này. Do dó, bên kiểm toán không thể xác định được số liệu cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này trên Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty hay không.

Bên cạnh đó, bên kiểm toán cũng đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh: tại Báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày 31/12/2025, nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền là 50.114.147.364 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 105.781.569.909 đồng, vượt quá vốn điều lệ 12.424.428.203 đồng. Trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, công ty có kết quả kinh doanh lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền 38.734.960.804 đồng.

Khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.