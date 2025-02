Giới giao dịch nghĩ ra cách mới để kiếm lời từ đà tăng giá của đồng yên

Thay vì sử dụng đồng USD trong bối cảnh tỷ giá bạc xanh có những biến động khó lường, họ chuyển sang sử dụng các đồng tiền của châu Âu để mua đồng yên Nhật Bản - hãng tin Bloomberg cho hay.

Các chiến lược dựa vào đồng USD đang bị thử thách bởi tình trạng bất định mà các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump gây ra trên thị trường. Giới đầu tư đang ở trong tình trạng không thể xác định liệu các chương trình thuế quan mà ông Trump đưa ra rốt cục sẽ mang lại hiệu ứng giá lên hay giá xuống đối với đồng USD, hay thực chất chỉ là một chiến thuật đàm phán.

VAY EURO MUA YÊN

Vì sự bấp bênh này, việc dùng USD để đặt cược vào xu hướng tăng giá gần đây của đồng yên trở nên rủi ro hơn. Trong bối cảnh như vậy, một số công ty quản lý quỹ đang chuyển sang sử dụng các chiến lược có sự tham gia của các đồng tiền châu Âu, thay vì đồng USD, để hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất ngày càng được nới rộng với Nhật Bản.

Theo Bloomberg, Vanguard Asset Management, Russell Investments, RBC BlueBay Asset Management và Candriam SA là vài trong số các công ty sử dụng các chiến lược như vay các đồng euro, franc Thụy Sỹ và bảng Anh để mua đồng yên. Những giao dịch như vậy được xem là sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn và cũng an toàn hơn so với dùng USD để mua yên vì tỷ giá USD đang trở nên khó lường hơn.

“Có một cách để giao dịch đồng yên mà không nhất thiết phải dính líu đến rủi ro tỷ giá USD là dùng các đồng tiền khác để đặt cược. Mọi người đang chọn một cách giao dịch đồng yên chắc chắn hơn, đỡ phải đương đầu với những rủi ro liên quan đến ông Trump như khi giao dịch trực tiếp cặp USD/yên”, trưởng bộ phận phân phối vĩ mô toàn cầu của ngân hàng UBS, ông Adrian Boehler, phát biểu.

Sau khoảng một nửa thập kỷ chủ yếu là mất giá, đồng yên có vẻ cuối cùng đã thoát “mác” đồng tiền lợi suất thấp. Sau khi tăng lãi suất ngắn hạn lên mức cao nhất 17 năm là 0,5% vào cuối tháng 1 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên mức cao hơn, thừa nhận rằng nước này không còn ở trong tình trạng giảm phát nữa.

Phiên ngày 17/2, đồng yên tăng giá khoảng 0,6% so với USD, đạt mức 151,44 yên đổi USD, sau khi dữ liệu thống kê của Nhật Bản cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 4 của nước này cao hơn dự báo.

Các nhà đầu tư đang đặc biệt hào hứng với việc dùng các đồng tiền của châu Âu để mua đồng yên, bởi nhiều nền kinh tế ở khu vực này đang đứng trước khả năng phải cắt giảm lãi suất mạnh tay để hỗ trợ tăng trưởng trong khi BOJ được dự báo sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thị trường hiện đang dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ có thêm ít nhất 3 đợt giảm lãi suất trong năm 2025, so với chỉ 1 đợt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sự thiếu đồng nhất chính sách tiền tệ này có thể gia tăng áp lực mất giá đối với đồng euro. Cùng với đó, với những dấu hiệu của tăng trưởng tiền lương ở Nhật được đẩy mạnh, BOJ được cho là sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 1 lần trong năm nay, dẫn tới động lực tăng giá cho đồng yên, nhất là so với euro và các đồng tiền châu Âu khác.

Từ tháng 1 đến nay, đồng yên đã tăng giá khoảng 2% so với franc Thụy Sỹ, bảng Anh và euro. Đây là sự khởi động năm mới tốt nhất của yên so với các đồng tiền của Thụy Sỹ và Anh kể từ năm 2017.

DỰ BÁO TỶ GIÁ YÊN SO VỚI CÁC ĐỒNG TIỀN CHÂU ÂU

“Đang có sức ép mất giá đối với đồng euro so với đồng yên, cả từ góc độ kinh tế và chính trị”, nhà phân tích cấp cao Juntaro Morimoto của công ty Sony Financial Group Inc. nhận định.

Vì lý do này, các ngân hàng Citigroup Inc., Rabobank và Danske Bank A/S đều dự báo đồng euro sẽ kết thúc năm 2025 ở mức dưới 150 yên đổi 1 euro so với mức 160 yên/euro ở thời điểm hiện tại. Danske thậm chí đồng euro sẽ giảm giá 12% so với yên, còn 141 yên/USD vào cuối năm.

Ngay từ khi bước sang năm 2025, các tín hiệu từ thị trường quyền chọn đã cho thấy tâm lý bi quan của nhà đầu tư đối với các đồng tiền châu Âu trong tương quan so sánh với đồng yên. Đảo ngược rủi ro (risk reversal) của đồng franc Thụy Sỹ so với đồng yên đang ở gần mức bi quan nhất trong 2 tháng trở lại đây. Cùng với đó, các nhà giao dịch cho biết nhu cầu của nhà đầu tư muốn được bảo vệ khỏi rủi ro đồng franc giảm về mức 160 yên - thấp nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây - đang tăng lên. Mức tỷ giá như vậy đồng nghĩa mức giảm 6% so với tỷ giá hiện tại là khoảng 169 yên/USD, trong bối cảnh Thụy Sỹ đứng trước khả năng phải quay lại với tình trạng lãi suất âm.

Ngoài ra, mức độ biến động của cặp tỷ giá euro/yên duy trì ở mức tương đối thấp từ đầu năm đến nay, nếu so với mức độ biến động của cặp euro/USD. Nguyên nhân ở đây là do các cặp tỷ giá có USD còn phản ánh rủi ro liên quan tới chính sách thuế quan của ông Trump.

Giám đốc đầu tư Mark Dowding của công ty Bluebay cho biết ông đang mua đồng yên bằng đồng euro và bảng Anh để đặt cược vào sự tăng giá của đồng yên mà “không phải quan tâm tới những ồn ào về thuế quan của Mỹ”.

Ông Ales Koutny, trưởng bộ phận lãi suất quốc tế của công ty Vanguard Asset Management, nói ông bắt đầu mua đồng yên bằng đồng franc Thụy Sỹ vào tháng 12 năm ngoái, cùng với đồng euro và won Hàn Quốc.

“Đồng yên trước đây là một trong những đối tượng bán khống được ưa chuộng của chúng tôi. Bây giờ, đồng yên là một trong những đồng tiền được chúng tôi đầu cơ giá lên nhiều nhất”, ông Koutny cho hay.