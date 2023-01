Gucci vẫn tin vào doanh thu của những BST Tết Nguyên đán

Cũng như các dịp lễ khác, Tết âm lịch trở thành lý do để các thương hiệu tăng doanh số bán hàng. Đến hẹn lại lên, mỗi năm các nhãn hàng thời trang xa xỉ lại đồng loạt cho ra mắt các bộ sưu tập dành riêng cho dịp này. Không phải vô cớ khi họ luôn biết "tranh thủ" những ngày đặc biệt để thúc đẩy tiêu dùng. Trong đó Trung Quốc là nơi các thương hiệu thời trang cao cấp hướng tới đầu tiên.

Theo một số thống kê, đến năm 2025, người dùng Trung Quốc có thể đóng góp 40% tỉ trọng tiêu dùng thời trang cao cấp trên quy mô toàn thế giới. Đây cũng sẽ là thị trường may mặc lớn nhất thế giới trong năm 2030. Chính bởi vậy họ không thể bỏ qua thời điểm thích hợp trên. Dễ thấy, một số thương hiệu chọn linh vật năm đó làm hình ảnh chủ đạo, số khác thì lấy màu đỏ tượng trưng cho may mắn hoặc dùng các họa tiết mang đậm dấu ấn Trung Hoa để thiết kế sản phẩm.

Chỉ còn ít tuần nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán 2023, nhiều thương hiệu quần áo và giày dép đang bắt đầu tung ra các bộ sưu tập dành riêng cho ngày lễ cuối năm. Nếu trước đó Jordan và Nike rục rịch tiết lộ một số manh mối thì nhãn hiệu xa xỉ Gucci đang dần vén màn bộ sưu tập “Year of the Rabbit” dành cho cả nam và nữ. Chú thỏ được cho là con vật mang lại nhiều may mắn tại châu Á, là vật hiện thân cho trí thông minh, sức khỏe và tuổi thọ. Bộ sưu tập đa dạng với các sản phẩm dành cho nam và nữ, bao gồm quần áo may sẵn, túi xách, giày dép, phụ kiện, trang sức và đồng hồ.

Các biến thể tinh nghịch và trang nhã của chú thỏ con được Gucci thể hiện rõ nét trên nhiều sản phẩm khác nhau, từ áo dệt kim, hình thêu, hình phun sơn trên áo phông cho đến các đôi giày lười và đồng hồ G-Timeless. Cho dòng trang phục nam, Gucci làm nổi bật chủ đề với các họa tiết đồ họa vui tươi trong các kiểu dáng năng động như đồ bộ thể thao, áo ghi lê, áo khoác len, áo khoác dáng dài. Còn đối với các thiết kế dành cho nữ, nhà mốt mang lại nhiều sự lựa chọn tinh tế gồm áo blouse và váy lụa in các họa tiết hình học lớn với các gam màu tương phản.

Ngoài ra, BST còn làm hồi sinh lại những chiếc túi xách đặc trưng của nhà mốt như chiếc túi Gucci Diana với sọc vẽ tay cho đến những chiếc túi đeo vai Gucci Horsebit 1955 nổi bật với vải tweed, đinh tán và chất liệu da quý hiếm. Được biết, Alessandro Michele – Giám đốc sáng tạo vừa rời đi gần đây của Gucci chính là người thực hiện bộ sưu tập lần này. Phần video của chiến dịch quảng cáo được thực hiện bởi đạo diễn Max Siedentopf, trong nền cover của dàn nhạc Baltic House với ca khúc White Rabbit của Jefferson Airplane.

Ngược lại một năm trước, bộ sưu tập mừng Tết Nguyên đán từ Gucci mang đến nhiều sự lựa chọn, dành cho cả nam và nữ, đa dạng sự tái hiện của động vật - yếu tố được Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele đẩy mạnh để phản ánh niềm đam mê với thiên nhiên. Bản in dựa trên một thiết kế lưu trữ cuối những năm 1960 của Vittorio Accornero, mô tả con hổ trên nền cây xanh và hoa trong bảng màu phấn. Những con hổ xuất hiện trong video chiến dịch Gucci Tiger là thật, được theo dõi và bảo hộ bởi tổ chức vì quyền động vật American Human, theo Wonderlandmagazine.

Gucci cũng chỉ là một trong số nhiều thương hiệu lớn chạy theo cuộc đua thời trang Tết Nguyên đán. Nhiều thương hiệu từ lớn đến nhỏ khác cũng có riêng các sản phẩm “ăn theo” các con giáp của từng năm. Tuy nhiên, theo CNN, các mặt hàng thời trang phục vụ dịp Tết Nguyên đán không thể sống sót qua chu kỳ hàng năm.

Điều này gây ra sự phẫn nộ lớn với các nhà bảo vệ môi trường. Họ tin việc mua các sản phẩm này là lãng phí và không cần thiết. "Đặc biệt ở Trung Quốc, trong khi các nhà bán lẻ sung sướng với việc bùng nổ doanh số, chúng ta lại phải chứng kiến cuộc thanh trừng quần áo hoang phí. Liệu những thiết kế này có đủ sức vượt thời gian và vẫn được sử dụng vào 12 năm sau? Chúng ta vẫn cần chờ xem",tờ Holland bình luận.

Theo Vogue Business, năm 2021, lượng tìm kiếm về Gucci đã tăng lên trước Tết Nguyên đán và sự hợp tác của thương hiệu này với nhân vật truyện tranh Nhật Bản Doraemon đã tạo ra tiếng vang lớn. Ngoài các bình luận khen ngợi của cư dân mạng vẫn có khá nhiều người than thở rằng, động thái này là một thủ thuật tiếp thị "lười biếng". Bất chấp những phản ứng trái chiều, Gucci đã thành công trong việc tiếp thị truyền miệng và khẳng định đây vẫn là một chiến thuật tiếp thị hiệu quả.

Trong năm qua, Gucci tiếp tục duy trì các chiến lược kỹ thuật số thông minh và chiến lược nội địa hóa nhắm mục tiêu rõ ràng. Việc chuyển hướng tập trung vào các thành phố nhỏ hơn đã cho phép thương hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Kering mở rộng sự hiện diện. Tờ Business of Fashion cho biết, chiến lược của Kering tại Trung Quốc là khai thác mạng lưới mà công ty đã tạo ra ở các thành phố lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh và mở các cửa hàng mới ở những thành phố nhỏ hơn.

Gucci cũng xuất hiện trên mạng xã hội thương mại điện tử Little Red Book và ứng dụng video ngắn Douyin, nhờ đó thu hút ngày càng nhiều đối tượng tiếp cận. Bên cạnh đó, Gucci cũng gây được tiếng vang lớn với bộ sưu tập "shoppingmode apple of my eye", được phát hành dành riêng cho Lễ hội Thất tịch tại đất nước tỷ dân.