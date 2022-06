Hà Nội: 97.999 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tại hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, điểm cầu TP. Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn thành phố.

Báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT TP. Hà Nội năm 2022 Trần Thế Cương cho biết: Năm nay, toàn thành phố có 97.999 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 3.327 thí sinh so với năm 2021. Trong đó, có 86.457 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học; 6.956 thí sinh dự thi chỉ xét tốt nghiệp THPT; 4.586 thí sinh dự thi chỉ lấy kết quả xét tuyển đại học. Các thí sinh được bố trí thi ở 4.070 phòng thi tại 181 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 an toàn, đúng quy định, UBND TP. Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi và thông báo địa điểm tổ chức kỳ thi để các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng phương án bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh, an toàn; tập huấn quy chế thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh… TP. Hà Nội đã điều động gần 13.500 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi; gần 600 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra công tác coi thi…

Để bảo đảm khách quan trong khâu coi thi, thí sinh trong một quận, huyện, thị xã được bố trí thành một cụm thi; cán bộ coi thi không được coi thi học sinh của trường mình; trưởng điểm thi và phó trưởng điểm thi không cùng một đơn vị, mỗi phòng thi có hai cán bộ coi thi ở hai trường phổ thông khác nhau.

Ngoài ra thành phố cũng đã xây dựng phương án dự phòng để chủ động ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh. Theo đó, tại mỗi cụm thi đều bố trí 2 điểm thi dự phòng; mỗi điểm thi có 2 phòng thi dự phòng. Với các thí sinh thuộc diện F0 được xét đặc cách tốt nghiệp, nếu có nguyện vọng dự thi; có cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19; được cha, mẹ, người giám hộ đồng ý, thì sẽ được bố trí thi tại phòng thi riêng.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch Covid-19 để tổ chức kỳ thi phù hợp với thực tế, có phương án bảo đảm an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông; tập huấn công tác coi thi, thanh tra kỳ thi… TP.Hà Nội sẽ quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt THPT an toàn, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Liên quan đến việc thực hiện quy định mới của Bộ GD&ĐT về việc bố trí nơi bảo quản vật dụng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m, TP. Hà Nội đề nghị Bộ cho phép các tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội chủ động có phương án thực hiện để bảo đảm an toàn nhất và tránh gây khó khăn cho thí sinh. Thực tế tại Hà Nội, việc thực hiện quy định này khá khó khăn, nhiều điểm thi khó đủ diện tích và điều kiện triển khai…

Được biết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi chiếm gần 1/10 của cả nước, tương đương với gần 98.000 thí sinh. Thành phố đã thành lập 181 điểm thi đặt tại các quận, huyện, thị xã. Ngoài số điểm thi chính thức, thành phố còn chuẩn bị các điểm thi dự phòng để chủ động ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh.

Địa điểm làm phách bài thi tự luận và Địa điểm chấm bài thi trắc nghiệm tại Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; địa điểm chấm bài thi tự luận tại Trường THCS Trần Duy Hưng, số 5 phố Nguyễn Xuân Linh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.