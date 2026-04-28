Hà Nội: Công khai danh sách các cơ sở chưa lắp đặt, kết nối, truyền dữ liệu quan trắc môi trường
Tùng Dương
28/04/2026, 15:11
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục trên địa bàn; đồng thời tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành; công khai danh sách các cơ sở chưa lắp đặt, chưa kết nối hoặc chưa truyền dữ liệu...
Chỉ thị nêu rõ trong thời gian qua, hệ thống quan trắc môi trường tự động,
liên tục tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố đã
được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát môi trường.
Tuy nhiên, qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại
chúng và thực tiễn kiểm tra cho thấy còn tồn tại tình trạng can thiệp, làm sai
lệch số liệu quan trắc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính chính xác, minh bạch
của dữ liệu môi trường.
Để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản
lý nhà nước, bảo đảm tính toàn vẹn, tin cậy của dữ liệu quan trắc môi trường,
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện quan
trắc tự động, liên tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Bảo
vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; các yêu cầu của Bộ Nông nghiệp
và Môi trường.
Các đơn vị này có trách nhiệm lắp đặt, vận hành hệ thống
quan trắc và truyền dữ liệu liên tục về Sở Nông nghiệp và Môi trường; không có
điều khoản miễn trừ trách nhiệm truyền dữ liệu trong trường hợp hệ thống bị
khám xét, thu giữ; trong trường hợp bị khám xét, thu giữ thiết bị, phải có
phương án thay thế kịp thời bảo đảm không gián đoạn dữ liệu.
Chỉ thị yêu cầu các cơ sở chủ động rà soát, kiểm tra toàn bộ
hệ thống thiết bị quan trắc, phần mềm thu thập, xử lý, truyền dữ liệu và quy
trình vận hành; bảo đảm kết nối ổn định, liên tục; không được gián đoạn dữ liệu
quá 05 phút trong 01 giờ. Đồng thời thực hiện kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị bằng
chất chuẩn còn hạn sử dụng, được liên kết chuẩn theo quy định; đánh giá độ
chính xác, sai số và xử lý theo quy định.
Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thành phố yêu cầu chủ
trì rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống quan trắc trên địa bàn; tổ chức đoàn kiểm
tra liên ngành. Trên cơ sở đó tổng hợp, phân loại mức độ vi phạm; kiến nghị xử
lý; theo dõi việc khắc phục sau kiểm tra và báo cáo UBND Thành phố theo quy định.
Hoạt động quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, liên tục, minh bạch, dữ liệu được truyền, lưu trữ và khai thác theo đúng quy định. Dữ liệu quan trắc môi trường là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, phải được kiểm soát chặt chẽ, không bị can thiệp trái phép dưới mọi hình thức.
Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát hệ thống tiếp nhận dữ
liệu; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, phát hiện dữ
liệu bất thường; rà soát, công khai danh sách các cơ sở chưa lắp đặt, chưa kết
nối hoặc chưa truyền dữ liệu; đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý,
giám sát hoạt động quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn.
Thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu giải
pháp kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn, niêm phong thiết bị; kiểm tra độ chính
xác của thiết bị, cảm biến. Cùng với đó phối hợp kiểm tra an toàn thông tin, bảo
mật hệ thống, phần mềm, cấu hình hệ thống để đảm bảo dữ liệu chính xác và không
bị can thiệp.
Đáng chú ý, theo Chỉ thị này, Công an Thành phố căn cứ chức
năng nhiệm vụ, phối hợp kiểm tra; điều tra, xử lý hành vi can thiệp, làm sai lệch
dữ liệu quan trắc theo quy định.
Ban Quản lý các khu công nghệ cao và
khu công nghiệp Thành phố; UBND các xã, phường, rà soát, cung cấp thông tin các
cơ sở thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về môi
trường; phối hợp xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
Thành phố Huế hướng tới mục tiêu đô thị "không rác thải nhựa"
UBND thành phố Huế vừa ban hành chỉ đạo mới nhằm tiếp tục đẩy mạnh quản lý chất thải nhựa trên địa bàn, với mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường và từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng đô thị xanh, sạch, thân thiện...
Theo dõi thường xuyên, phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường về phóng xạ trong môi trường trên diện rộng thuộc lãnh thổ Việt Nam và đáp ứng yêu cầu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong tình hình mới…
Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột địa chính trị và gián đoạn nguồn cung, hơn 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Colombia nhằm tìm kiếm lộ trình loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch - một mục tiêu đầy tham vọng nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức thực tiễn.
Ngày 24/4/2026, tại TP.HCM, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976 – 2026), Tập đoàn SCG phối hợp với Bộ Ngoại giao Thái Lan, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan (TICA), Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM cùng các doanh nghiệp Thái Lan đã chính thức khánh thành Sala Thai – Trung tâm học tập Triết lý Kinh tế Vừa đủ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chuyển đổi sang mô hình xanh và số hóa để hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi đang gặp phải những thách thức lớn về vốn, tài sản thế chấp và cơ chế quản trị rủi ro…
