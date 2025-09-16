Hà Nội khảo sát tình hình lao động, tiền lương tại 700 doanh nghiệp

TP. Hà Nội sẽ tổ chức điều tra tình hình sản xuất kinh doanh, lao động – tiền lương trong doanh nghiệp và đời sống người lao động trên địa bàn thành phố trong năm 2025...

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị về việc điều tra chuyên đề sản xuất kinh doanh, lao động – tiền lương trong doanh nghiệp và đời sống người lao động năm 2025.

Theo công văn, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội giao Trưởng phòng Lao động, Tiền lương và doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức, triển khai thực hiện điều tra theo Quyết định số 947/QĐ-BNV ngày 28/8/2025 của Bộ Nội vụ.

Đơn vị này cũng có trách nhiệm rà soát, lập danh sách doanh nghiệp điều tra trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ; tổng hợp danh sách điều tra viên, in ấn phiếu điều tra, tham mưu tổ chức tập huấn ghi phiếu điều tra cho đội ngũ điều tra viên; đôn đốc, giám sát, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra về Bộ Nội vụ theo đúng thời hạn.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội lựa chọn, cử điều tra viên là người có trách nhiệm, kinh nghiệm về công tác điều tra xã hội học. Song song với đó, lập và gửi danh sách điều tra viên (họ và tên, năm sinh, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, cơ quan hiện đại đang công tác, số điện thoại, địa chỉ email).

Việc triển khai điều tra được thực hiện tại 700 doanh nghiệp theo phương án được phê duyệt tại Quyết định số 947/QĐ-BNV ngày 28/8/2025 của Bộ Nội vụ. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội bàn giao phiếu điều tra về Sở Nội vụ Hà Nội theo 3 đợt: đợt 1, ngày 30/9; đợt 2, ngày 15/10; đợt 3, ngày 30/10.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi các đơn vị về việc điều tra chuyên đề về sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương trong doanh nghiệp và đời sống người lao động năm 2025.

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, trong tháng 8/2025, tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không phát sinh tranh chấp phức tạp. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Sở Nội vụ thường xuyên hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng những quy định của pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội. Trong tháng 8, đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội tại 10 doanh nghiệp. Qua những cuộc kiểm tra, người sử dụng lao động có cách nhìn đúng đắn hơn và thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật lao động.

Cũng trong tháng 8, Sở đã tiếp nhận, hướng dẫn 18 bản thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, đơn vị tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn phương án sử dụng lao động của 1 doanh nghiệp thay đổi cơ cấu.

8 tháng năm 2025, Sở Nội vụ Hà Nội đã hướng dẫn 217 bản thỏa ước lao động tập thể. Cùng với đó, đơn vị tiếp nhận, thẩm định và xử lý 22 hồ sơ cho thuê lại lao động.

Về tình hình cắt giảm lao động, từ đầu năm tới nay, Sở đã tiếp nhận, kiểm tra phương án sử dụng lao động của 17 doanh nghiệp ngoài nhà nước do thay đổi cơ cấu. Trong số này, có 8 doanh nghiệp đã chấm dứt hợp đồng lao động với 34 người lao động, 3 doanh nghiệp khác đã lên phương án chuẩn bị chấm dứt hợp đồng lao động đối với hơn 500 người.