Hà Nội lập tổ “đặc nhiệm” gỡ vướng cho doanh nghiệp

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án, ngày 16/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã thành lập Tổ công tác đặc biệt.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ là Tổ trưởng Tổ công tác. Các Tổ phó là hai Phó chủ tịch Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền. Các thành viên khác gồm đại diện của các sở, ngành như Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng, Thuế. Trong một số trường hợp cần thiết, Tổ trưởng có thể mời thêm các đơn vị khác, chuyên gia để tham vấn ý kiến.

Tổ công tác sẽ tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án (bao gồm dự án trong nước, ODA, FDI, đối tác công tư PPP). Ở những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ sẽ tổng hợp, báo cáo lên các cấp cao hơn để tháo gỡ.

Tổ công tác cũng sẽ nghiên cứu, tìm cách cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư dự án; thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh mới; đồng thời xử lý sớm các sai phạm nếu có.

Đầu tháng 7, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng cả năm là 7%. Như vậy, quý 3 GRDP địa phương phải tăng từ 7,54%, quý 4 từ 8,23%.

Để đạt được mục tiêu này, những giải pháp Hà Nội đặt ra là phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (đặc biệt công trình trọng điểm); thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế; đảm bảo vốn cho nền kinh tế; cung cấp điện an toàn, ổn định; sửa đổi, bổ sung các quy định về thu hồi, giao đất, cho thuê đất.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với những nỗ lực, kinh tế Hà Nội 6 tháng đầu năm và tháng 7 có những chuyển biến tích cực. Trong đó, đáng chú ý là thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt trên 220.000 tỉ đồng, bằng 62,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa Thủ đô đạt 207,2 nghìn tỉ đồng, thu từ xuất nhập khẩu đạt 11,3 nghìn tỉ đồng và các nguồn thu khác.

Nổi bật, khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 41,6 nghìn tỉ đồng, bằng 70,6% dự toán năm, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2022; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,7 nghìn tỉ đồng, đạt 58% dự toán năm, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2022; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 43.000 tỉ đồng; đạt 58% dự toán năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 21,3 nghìn tỉ đồng, đạt 55,4% dự toán năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022…

Cũng trong 7 tháng đầu năm, Hà Nội đã triển khai một số dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với địa phương như: Dự án Xây dựng Hệ thống Xử lý Nước thải Yên Xá, tổng mức đầu tư đạt 16.293,4 tỉ đồng, ước thực hiện từ đầu năm đến tháng 7 đạt 716,3 tỉ đồng; Dự án Xây dựng Tuyến đường sắt Đô thị thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, tổng mức đầu tư đạt 32.910 tỉ đồng, ước thực hiện từ đầu năm đến tháng 7 đạt 701,8 tỉ đồng.