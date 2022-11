Hà Nội: Nguồn cung mới căn hộ tiếp tục giảm

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2022 do JLL Việt Nam công bố, thị trường căn hộ tại Hà Nội ghi nhận nguồn cung mới trong quý vừa qua giảm 19,3%, với 3.505 căn hộ được ghi nhận mở bán chính thức.

Đơn vị này cho biết do một số rào cản chưa được giải quyết đã cản trở việc khởi động các dự án mới. Bởi vậy, tương tự như quý trước, nguồn cung mới của quý này chủ yếu đến từ các dự án hiện hữu thuộc các khu đô thị phức hợp lớn. Phân khúc trung cấp chiếm 83,3% tổng nguồn cung mới, con số này ở phân khúc cao cấp chỉ chiếm 15,7%.

Trong khi đó, nguồn cầu không có nhiều sự thay đổi. Cụ thể quý 3/2022, lượng giao dịch căn hộ đạt 3.970 căn, tăng 2,6% so quý trước. Những dự án đến từ các khu đô thị quy mô lớn tiếp tục cho thấy sức hấp thụ ròng tốt và chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số bán hàng quý này.

Phân khúc trung cấp vẫn dẫn đầu thị trường với tỷ lệ hấp thụ lớn ở mức 78%. Ngoài ra, doanh số bán hàng theo quý của thị trường cao cấp tăng 66,8%. Các chuyên gia cho rằng, tất cả là nhờ vào chính sách bán hàng hấp dẫn mà các chủ đầu tư đưa ra nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn. Những ưu đãi và chiết khấu siêu hấp dẫn được áp dụng để kích cầu.

Bên cạnh đó, ở quý vừa qua, giá bán sơ cấp trung bình của căn hộ tại Hà Nội tăng 3,93% so với quý trước. Chuyên gia thông tin, trong tất cả các phân khúc, căn hộ bình dân có mức tăng giá cao nhất là 8,39% do thiếu hụt nguồn cung sẵn có, phân khúc trung cấp ghi nhận mức tăng nhẹ 3,6% theo quý, giá bán sơ cấp của phân khúc cao cấp giảm 2,9% so quý trước.

Với tình hình trên, Giám đốc Nghiên cứu và tư vấn JLL Việt Nam Lê Thị Huyền Trang nhận định, những vấn đề khó khăn mà thị trường bất động sản gặp phải thời gian qua sẽ chưa được tháo gỡ một cách nhanh chóng. Vì vậy nguồn cung mới quý 4/2022 dự đoán sẽ giảm xuống thấp hơn so với quý này khoảng 2.500 căn. Đồng thời nguồn cầu mới có thể suy yếu do người mua đang chờ đợi xem lãi suất ổn định ở mức nào. Căn cứ thực tế thì trong ngắn hạn, các chủ đầu tư tiếp tục đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn hơn nhằm thúc đẩy nguồn cầu trên toàn thị trường.