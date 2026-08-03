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Phú Quốc tăng tốc chuẩn bị cho APEC 2027, phát triển 50.000 nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê

P Phạm Vinh

Sự chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng mà còn là cơ hội để địa phương này phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân…

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Chương trình phát triển Nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới - Ảnh: Như Ngọc
Đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Chương trình phát triển Nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới - Ảnh: Như Ngọc

Ngày 2/8, tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. 

Trong chuyến công tác, Đoàn đã kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm như Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh ĐT 975, và tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. Những công trình này không chỉ phục vụ cho APEC 2027 mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lâu dài của Phú Quốc.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuyến công tác là việc khởi động Chương trình phát triển Nhà ở xã hội tại Khu đô thị An Thới. Với mục tiêu xây dựng 50.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, chương trình này không chỉ giải quyết nhu cầu an cư cho người lao động và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn bổ sung nguồn cung nhà ở, bắt kịp với tốc độ phát triển của du lịch và dịch vụ tại Nam đảo Phú Quốc. Đây là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân và người lao động tại địa phương.

Đại diện chủ đầu tư - Tập đoàn Sun Group cho biết chương trình sẽ phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tổng vốn đầu tư dự kiến 40.000 tỷ đồng; quy mô khoảng 55ha, quy hoạch theo hệ thống các hành lang xanh theo hai hướng Bắc - Nam và Đông - Tây.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Ông cũng chỉ đạo các bên liên quan chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch, góp phần chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Cấp cao APEC và tạo động lực phát triển bền vững cho Phú Quốc trong thời gian tới.

Việc tổ chức Hội nghị APEC 2027 không chỉ là cơ hội để Phú Quốc khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và sự nỗ lực của các bên liên quan, Phú Quốc đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng này.

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