Hà Nội phát triển “Hành lang du lịch an toàn”, mục tiêu thu 27.000 tỷ đồng từ “công nghiệp không khói”

Chiều ngày 17/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề “Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương”. Đây là bước đi nhằm phục hồi du lịch thủ đô sau quãng thời gian dài chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, mặc dù dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tuy nhiên ngành du lịch thủ đô không tiếp tục “ngủ đông” mà đang xây dựng nhiều giải pháp để phục hồi và phát triển.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm góp phần từng bước khôi phục lại ngành du lịch thủ đô sau ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động du lịch tăng nguồn khách hàng, vượt qua khó khăn, tạo đà phát triển ngành "công nghiệp không khói" trong thời gian tiếp theo.

Cũng theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, hiện Hà Nội đã và đang tập trung, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành từ Thành phố tới cơ sở và phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc phát triển du lịch thủ đô.

Ngành du lịch thủ đô đặt mục tiêu đón 9 - 10 triệu lượt du khách trong năm 2022, trong đó có từ 7,8-8 triệu lượt khách nội địa. Khách quốc tế từ 1,2-2 triệu lượt khách, doanh thu trên 27.000 tỷ đồng.

Để đạt được những chỉ tiêu đó, ngành du lịch thủ đô sẽ triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như: đảm bảo an toàn tại các điểm đến và cho khách du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, hấp dẫn; tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động lĩnh vực du lịch; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đón khách du lịch quốc tế...

Để tăng tính liên kết giữa các tỉnh thành trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch mới, an toàn, Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang đã ký kết hợp tác phát triển du lịch an toàn trong trạng thái bình thường mới.

Theo nội dung của biên bản ghi nhớ hợp tác, cơ quan quản lý du lịch 12 tỉnh, thành phố thống nhất cùng xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể và cam kết tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch các địa phương đưa khách đến địa phương mình tham quan, du lịch, bảo đảm thuận lợi về giao thông, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch theo nguyên tắc “2 điểm đến, 1 hành trình xuyên suốt”.

Ngoài ra, 12 địa phương cũng cam kết phối hợp tuyên truyền quảng bá du lịch với chủ đề “Hành lang du lịch an toàn”; phối hợp trong khảo sát các điểm đến; công tác phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới; xây dựng sản phẩm du lịch...