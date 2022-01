Du lịch “chậm” thời đại dịch theo phong cách xa xỉ Nhật Bản

Được ra mắt vào ngày 15/10/2013, tàu du lịch hạng sang Seven Stars được đặt tên dựa trên bảy tỉnh của Kyushu, cũng như bảy đặc trưng mà Kyushu vẫn được tán dương. Chúng bao gồm hệ thống đường sắt, thiên nhiên, suối nước nóng, các di tích linh thiêng, bề dày lịch sử, ẩm thực địa phương và tinh thần hiếu khách của người dân Kyushu.

Nếu khách sạn 5 sao được coi là cao cấp nhất, thì hẳn bạn cũng hình dung được mình nên mong đợi điều gì ở một đoàn tàu 7 sao. Bên ngoài tàu được sơn màu đỏ rượu vang quyến rũ và có thể chứa tối đa 26 khách cho mỗi hành trình. Những khách này được chia đều cho 12 phòng trong 5 toa tàu. Nổi tiếng với sự xa xỉ và chất lượng phục vụ đẳng cấp, tuy nhiên, do số lượng chỗ hạn chế, để có thể có mặt trên con tàu này, hành khách thậm chí còn phải tiến hành bốc thăm.

Không giống như các chuyến tàu cao tốc thường thấy, Seven Stars có tốc độ chậm hơn nhiều, nhẹ nhàng đi qua tuyến đường sắt dài 3.000 km nối 7 tỉnh của đảo Kyushu, hòn đảo nằm ở phía nam của Nhật Bản - được coi là kho tàng vẻ đẹp tự nhiên với núi non trùng điệp và quang cảnh biển cả bao la. Hành trình của tàu Seven Stars kéo dài 4 ngày 3 đêm và có nhiều điểm dừng chân. Xen kẽ giữa hành trình, hành khách sẽ được tắm suối nước nóng ở Beppu, trải nghiệm ryokan (nhà trọ kiểu Nhật), tìm hiểu các nghề thủ công địa phương ở thành phố Oita…

Chắc bạn cũng dễ dàng đoán được, đoàn tàu Seven Stars bao gồm 7 toa tàu. Hai toa đầu tiên mang tên Blue Moon (Trăng Xanh) và Jupiter (Sao Mộc) lần lượt là một toa không gian chung (lounge) và một toa nhà hàng. Kế tiếp, bạn sẽ đến với 4 toa buồng hành khách (mỗi toa bao gồm 3 buồng phòng). Và cuối cùng là một toa bao gồm hai buồng hành khách thượng hạng.

“Blue Moon” là không gian sinh hoạt chung nơi bạn có thể thoải mái thư giãn trong ngày. Buổi tối, có một quầy bar cho phép bạn vừa thưởng thức vài ngụm rượu đầy say mê vừa đắm mình trong diễn tấu đàn dương cầm trực tiếp trong một không gian kiến trúc Nhật hiện đại. Bạn còn có thể ngắm nhìn trời sao và phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà Kyushu mang lại qua các khung cửa sổ toàn cảnh. Không gian ngưng đọng này quá hoàn hảo để bạn thư giãn cùng bạn bè, gia đình, hoặc thậm chí là một mình.

Jupiter là toa tàu cho phép bạn thưởng thức các món ăn được chế biến riêng với nguyên liệu theo mùa. Mỗi chuyến tàu sẽ là một thực đơn khác nhau, rất ít khi trùng lặp, từ cá xông khói, thịt bò Nhật đốt lò, đến nhím biển tẩm cay, món fugu… Với chuyến tàu lửa hạng sang bậc 7 sao, dĩ nhiên tất cả món ăn bạn được thưởng thức sẽ được chế biến bởi các đầu bếp nổi tiếng, tay nghề cao.

Có tổng cộng 4 toa hành khách, với 14 phòng đều được lát gỗ, được trang trí nội thất vô cùng sang trọng. Sự giao thoa giữa kiến trúc Nhật Bản và Tây phương, giữa tư tưởng cũ và mới thấm nhuần trong thiết kế nội thất trên tàu, mọi chi tiết tô điểm cho tổng thể kiến trúc đều được cân nhắc tỉ mỉ và chọn lựa nguyên vật liệu tốt nhất. Mỗi toa có 3 phòng. Mỗi phòng được trang bị buồng tắm vòi sen, nhà vệ sinh, điều hòa và các nội thất cơ bản khác. Những tính năng đặc biệt chỉ có trên tàu này sẽ cho bạn một giấc ngủ thoải mái.

Dẫu vậy, chỉ có 2 phòng Deluxe siêu sang trên tàu. Mặc dù thiết kế nội thất khác hẳn nhưng chúng vẫn chia sẻ một điểm cốt lõi: tính tiện nghi bậc nhất. Các chi tiết nội thất kiểu Nhật được sắp đặt trong một không gian thoáng đãng và nhã nhặn. Căn phòng cuối cùng của toa cuối (Deluxe Suite A) mở ra một khung cửa sổ toàn cảnh, cho phép bạn ngắm nhìn cảnh sắc trôi qua bên đường tàu thật lâu sau khi đoàn tàu đã đi qua.

Nhà thiết kế chính của đoàn tàu, Eiji Mitooka chia sẻ: "Mọi thứ ở đây đều độc đáo và được thiết kế riêng cho tàu. Từ chỗ ngồi, đến ánh sáng, đến nội thất, chủ đề của chúng tôi trộn lẫn giữa văn hoá Đông và Tây để đưa ra một thứ gì đó phi thường". Từ những chiếc bồn sứ thủ công tinh xảo cho tới những bức tranh nhỏ đóng khu được treo bởi chính ông Mitooka, không một chi tiết nhỏ nào bị bỏ qua.

Khi Mitooka nhận thiết kế đoàn tàu, ông lấy cảm hứng từ con tàu Orient Express, nhưng ông muốn tạo nên một thứ gì đó có thể gây được tiếng vang với những du khách Nhật Bản lớn tuổi, tạo nên một thứ gì đó mang tính hoài cổ. Ông nói thêm: "Tôi nghĩ rằng, trong suốt một thời gian dài, người Nhật đã tin rằng chuyến đi tuyệt vời nhất là du lịch đến châu Ấu hoặc Mỹ, để được trải nghiệm những nền văn hoá khác lạ. Nhưng tại những thời điểm không thể đi du lịch nước ngoài, thì chuyến đi thoải mái nhất chính là chúng ta có cơ hội khám phá lại Nhật Bản qua đoàn tàu này".

Tàu du lịch hạng sang Seven Stars nổi tiếng với sự xa xỉ và chất lượng phục vụ đẳng cấp.

Theo đúng phong cách Nhật Bản, con tàu đóng vai trò như một bảo tàng sống về nghệ thuật và nghề thủ công. Khi di chuyển bằng tàu, hành khách được chiêm ngưỡng bộ sưu tập từ đồ gỗ kumiko tinh xảo đến aritayaki, nghệ thuật đồ sứ Nhật Bản. Hơn thế nữa, ở mỗi điểm dừng, bạn sẽ được nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ người dân địa phương bằng những sự kiện được đặc biệt chuẩn bị riêng cho các hành khách trên tàu.

Chi phí cho mỗi chuyến đi trên tàu Seven Stars rơi vào khoảng 6.098 đến 14.599 USD cho tour 4 ngày 3 đêm.