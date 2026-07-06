Hà Nội số hóa 100% dữ liệu việc làm vào năm 2030

Để xây dựng thị trường lao động số, Hà Nội sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quy trình sàng lọc, kết nối hồ sơ; phấn đấu giảm từ 30% đến 50% thời gian tuyển dụng trung bình của doanh nghiệp và thời gian chờ việc của người lao động...

Người lao động đăng ký thông tin tìm kiếm việc làm. Ảnh: Thu Hằng.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch xây dựng, phát triển thị trường lao động số thành phố, với trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh.

CƠ CẤU LẠI NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG SỐ

Theo kế hoạch, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ số hóa 100% dữ liệu việc làm. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quy trình sàng lọc, kết nối hồ sơ; phấn đấu giảm từ 30% đến 50% thời gian tuyển dụng trung bình của doanh nghiệp và thời gian chờ việc của người lao động.

Thúc đẩy và chuẩn hóa các mô hình việc làm từ xa, việc làm linh hoạt, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khai thác hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn quốc và quốc tế. 100% Bản tin thị trường lao động là bản điện tử.

Thành phố cũng phấn đấu tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80 - 90%. Cơ cấu lại ngành nghề đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc thành phố gắn với nhu cầu của thị trường lao động số; ưu tiên các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và phân tích dữ liệu, nhằm khắc phục tình trạng mất cân bằng cung - cầu nhân lực công nghệ.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo dự kiến đạt từ 75% - 80%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55% - 60%. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ 7,0 - 9,5%/năm.

Thành phố cũng đặt mục tiêu bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 180.000 lao động, kết hợp duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 2,5%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%.

Hiện đại hóa quản lý nhà nước về lao động với 100% các thủ tục hành chính về lao động được đơn giản hóa, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Về phát triển hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn diện, mục tiêu hướng đến là 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 10% tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 50%.

Thành phố cũng sẽ đảm bảo việc làm thỏa đáng; hoàn thiện cơ chế, chính sách để lực lượng lao động trên nền tảng số (tài xế công nghệ, giao hàng ứng dụng, lao động tự do) được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

XÂY DỰNG HỒ SƠ SỐ ĐỒNG BỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP

Để đạt được các mục tiêu trên, Thành phố Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, như hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực phát triển thị trường lao động số.

Tập trung vào việc triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến với người lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Về xây dựng hạ tầng công nghệ và quản lý dữ liệu thị trường lao động số, thành phố sẽ xây dựng hồ sơ số đồng bộ cho người lao động và doanh nghiệp trên Cổng thông tin việc làm thành phố; tổ chức liên thông, chia sẻ dữ liệu trực tuyến với Sàn giao dịch việc làm quốc gia và qua trục tích hợp dữ liệu của thành phố để khai thác, sử dụng hiệu quả thông tin về doanh nghiệp, lao động và việc làm.

Thiết lập cơ chế định kỳ rà soát, phát hiện, xử lý các trường hợp thông tin trùng lặp hoặc sai lệch nhằm bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống". Đồng thời, nghiên cứu, phát triển việc ứng dụng di động phục vụ kết nối việc làm Thủ đô kết hợp thuật toán tự động sàng lọc, phân tích sự tương đồng giữa năng lực ứng viên và yêu cầu tuyển dụng; tích hợp các tiện ích nộp hồ sơ trực tuyến và tổ chức phỏng vấn từ xa trực tiếp trên nền tảng số.

Thực hiện di trú, tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu cung - cầu lao động vào Kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Mục tiêu góp phần giảm tối thiểu 30% thành phần hồ sơ người dân phải nộp lại và giảm 30% thời gian tra cứu, xác minh trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính về lao động, việc làm.

Đáng chú ý, thành phố sẽ phân nhóm đối tượng để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp.

Trong đó, đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ động phân loại lực lượng lao động theo các nhóm chức danh, vị trí việc làm, như lao động phổ thông, nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật vận hành, nhân sự quản lý...

Đối với các xã, phường, tổ chức rà soát, thống kê nhu cầu học nghề; kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo lại và giải quyết việc làm cho các nhóm lao động ưu tiên, như người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người cao tuổi, người chấp hành xong hình phạt tù, người sau cai nghiện ma túy, lao động nông thôn, lao động thuộc diện thu hồi đất, lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp và thanh niên trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ nâng cao khả năng kết nối, tuyển dụng của doanh nghiệp trên môi trường số, thông qua việc thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị nhân sự; đổi mới phương thức thu hút và tuyển dụng; thích ứng với các hình thái việc làm mới.

Cùng với tạo việc làm, thành phố cũng sẽ phát triển hệ thống an sinh xã hội đồng bộ, toàn diện, bảo vệ quyền lợi người lao động trên môi trường số. Tập trung vào việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm; hiện đại hóa công tác chi trả an sinh xã hội; thiết lập cơ chế bảo vệ quyền lợi lao động trên các nền tảng số.