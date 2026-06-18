Hà Nội cắt giảm nhiều thủ tục hành chính về lao động, việc làm

Thực hiện Nghị quyết số
66.16/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm,
đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, Sở Nội vụ Hà Nội vừa thông báo cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và các quy định về việc làm, an toàn vệ sinh lao động.
Theo đó, nhiều thủ tục hành chính, trình tự giải quyết
tạm dừng thực hiện kể từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027.
Cụ thể, trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, không
thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy
phép hoạt động dịch vụ việc làm; thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt
động dịch vụ việc làm.
Trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh
lao động, gồm các thủ tục cấp mới, gia hạn, bổ sung, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của
tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng
các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; trình tự,
hồ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện an
toàn, vệ sinh lao động; trình tự xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của
doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Trong lĩnh vực người lao động Việt
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, không thực hiện thủ tục chuẩn bị
nguồn lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc
ở nước ngoài.
Mặc dù nhiều thủ tục hành chính
được cắt giảm, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm vẫn phải thực hiện đầy
đủ trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 352/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm.
Với lĩnh vực việc làm, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thông báo
hoạt động dịch vụ việc làm quy định tại Nghị định trên.
Trong thời hạn 20 ngày làm việc,
kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp thông báo công khai
trên phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tên người
đại diện theo pháp luật thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm, trang thông tin
điện tử (website) (nếu có), email, số điện thoại liên hệ.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc
trước ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, hoặc chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp thông
báo cho Sở Nội vụ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thông qua Sàn giao dịch việc
làm quốc gia.
Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, doanh nghiệp phải
có văn bản gửi Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở chi nhánh về địa điểm mới trong thời hạn
10 ngày làm việc, trước ngày thực hiện chuyển địa điểm.
Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có trách nhiệm niêm yết công
khai lịch làm việc, giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm tại trụ sở chính thực
hiện hoạt động dịch vụ việc làm, chi nhánh của doanh nghiệp và thông tin liên hệ
của doanh nghiệp, bao gồm:
Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và chi nhánh, trang thông tin điện tử
(website) (nếu có), email, số điện thoại liên hệ.
Doanh nghiệp cũng có trách nhiệm bảo đảm
an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu lao động, dữ liệu giao dịch việc làm
theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa,
phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động
dịch vụ việc làm.
Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh
dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện tử có trách nhiệm kết nối,
chia sẻ, đồng bộ thông tin, dữ liệu trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia.