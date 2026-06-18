Hà Nội cắt giảm nhiều thủ tục hành chính về lao động, việc làm

Sở Nội vụ Hà Nội thông báo cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và các quy định về việc làm, an toàn vệ sinh lao động. Nhiều thủ tục sẽ tạm dừng thực hiện kể từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027...

Thực hiện Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, Sở Nội vụ Hà Nội vừa thông báo cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và các quy định về việc làm, an toàn vệ sinh lao động.

Theo đó, nhiều thủ tục hành chính, trình tự giải quyết tạm dừng thực hiện kể từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Cụ thể, trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, không thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, gồm các thủ tục cấp mới, gia hạn, bổ sung, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; trình tự, hồ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; trình tự xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, không thực hiện thủ tục chuẩn bị nguồn lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Mặc dù nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm vẫn phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 352/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm.

Với lĩnh vực việc làm, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thông báo hoạt động dịch vụ việc làm quy định tại Nghị định trên.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tên người đại diện theo pháp luật thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm, trang thông tin điện tử (website) (nếu có), email, số điện thoại liên hệ.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc trước ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, hoặc chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp thông báo cho Sở Nội vụ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thông qua Sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, doanh nghiệp phải có văn bản gửi Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở chi nhánh về địa điểm mới trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước ngày thực hiện chuyển địa điểm.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có trách nhiệm niêm yết công khai lịch làm việc, giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm tại trụ sở chính thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm, chi nhánh của doanh nghiệp và thông tin liên hệ của doanh nghiệp, bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và chi nhánh, trang thông tin điện tử (website) (nếu có), email, số điện thoại liên hệ.

Doanh nghiệp cũng có trách nhiệm bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu lao động, dữ liệu giao dịch việc làm theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động dịch vụ việc làm.

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện tử có trách nhiệm kết nối, chia sẻ, đồng bộ thông tin, dữ liệu trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia.