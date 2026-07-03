Tốc độ tăng thu nhập của người lao động chậm lại trong quý 2/2026

Quý 2/2026, thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt 9 triệu đồng. Tốc độ tăng thu nhập quý 2 năm nay chỉ khoảng 8,7%, thấp hơn mức 10,7% của cùng kỳ năm ngoái...

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Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 2 năm nay giảm nhẹ so với quý trước.

Quý 2/2026, Cục Thống kê ghi nhận mức thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt 9 triệu đồng, giảm 53 nghìn đồng so với quý trước, nhưng tăng 720 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của lao động nam đạt 10 triệu đồng, cao gấp 1,3 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (7,8 triệu đồng). Thu nhập bình quân tháng của lao động ở khu vực thành thị đạt 10,6 triệu đồng, cao gấp 1,3 lần khu vực nông thôn (7,9 triệu đồng).

Theo Cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 2 năm nay khoảng 8,7%, thấp hơn mức 10,7% của cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tốc độ cải thiện thu nhập có xu hướng chậm lại.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt 9 triệu đồng, tăng 717 nghìn đồng (tương ứng tăng 8,7%) so với cùng kỳ năm 2025. Chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ, cũng như giữa khu vực thành thị và nông thôn, vẫn duy trì ở mức đáng kể.

Cụ thể, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 10,1 triệu đồng, cao hơn lao động nữ (7,8 triệu đồng), trong khi thu nhập bình quân của lao động khu vực thành thị đạt 10,6 triệu đồng, cao hơn khu vực nông thôn (7,9 triệu đồng).

Xét theo khu vực kinh tế, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 2 đều tăng ở ba khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng cao nhất, đạt 5,4 triệu đồng, tăng 11,1% (tương ứng tăng 543 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực dịch vụ đạt 10,6 triệu đồng, tăng 7,9% (tương ứng tăng 777 nghìn đồng); khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 9,7 triệu đồng, tăng 7,7% (tương ứng tăng 695 nghìn đồng).

Cũng theo dữ liệu của Cục Thống kê, 6 tháng đầu năm nay, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên cả nước đạt 53,7 triệu người, tăng 690,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tiếp tục tăng, phản ánh chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được cải thiện. Tính chung nửa đầu năm 2026, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 29,7%, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Cùng thời gian này, số lao động có việc làm đạt 52,6 triệu người, tăng 672,5 nghìn người (tương ứng tăng 1,3%) so với cùng kỳ năm 2025. Lao động có việc làm vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn với 31,9 triệu người, chiếm 60,7% tổng số lao động có việc làm; khu vực thành thị đạt 20,7 triệu người, chiếm 39,3%.