Hà Nội hiện thực hóa chính sách phát triển nhà ở cho thuê

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 72/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, UBND Thành phố Hà Nội đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương nhằm sớm đưa các chính sách vào thực tiễn.
Trong đó, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng tham mưu quy trình, điều kiện giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu đối với dự án xây dựng nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công; ban hành quy định về khung giá cho thuê nhà ở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố; thực hiện việc mua, thuê mua nhà ở thương mại để bố trí quỹ nhà ở cho nhân lực chất lượng cao…
Sở Tài chính thẩm định, tham mưu điều chỉnh quyết định giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án nhà ở thương mại có nhu cầu chuyển đổi sang nhà ở cho thuê; cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách Thành phố để đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ công cộng trong các dự án nhà ở cho thuê.
Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan có trách nhiệm tham mưu cơ chế miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho thuê và hạ tầng kỹ thuật trong dự án; hướng dẫn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và tạo quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu xác định vị trí quy hoạch phát triển nhà ở cho thuê tại khu vực đô thị, nông thôn, khu vực TOD, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
Song song, UBND các xã, phường đề xuất danh mục đầu tư từ ngân sách Thành phố đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và công trình hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ công cộng trên địa bàn nơi có dự án. Đồng thời, giám sát công tác quản lý vận hành nhà ở cho thuê trên địa bàn; báo cáo và đề xuất xử lý hành vi vi phạm của chủ đầu tư.
UBND TP. Hà Nội đánh giá việc HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố, là cơ sở quan trọng để Hà Nội triển khai các chương trình phát triển nhà ở theo những cách tiếp cận mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của đô thị hiện đại.
Trên cơ sở các chủ trương của Trung ương và cơ chế đã được HĐND Thành phố ban hành, Hà Nội đã triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê bằng cả nguồn lực công và nguồn lực xã hội. Trước mắt, thành phố thực hiện 3 dự án với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 30.000 tỷ đồng. Trong đó, có 2 dự án sử dụng nguồn lực công để tạo lập quỹ nhà ở cho thuê phục vụ nhu cầu của người dân và 1 dự án do doanh nghiệp chủ động đề xuất đầu tư với quy mô lớn.
Các dự án được khởi công ngày 22/6/2026. Đây những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Thành phố, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.
Theo Thành phố, mục tiêu của Hà Nội là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.
Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.
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