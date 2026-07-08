Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới; nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp để huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê, cơ chế vận hành quản lý, giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước…

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Chiều ngày 7/7/2026, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ năm (mở rộng) nhiệm kỳ 2025 - 2030 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan, đơn vị của Bộ cùng với các địa phương tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các dự án, công trình trọng điểm.

Công tác điều hành được thực hiện quyết liệt, linh hoạt, góp phần duy trì ổn định hoạt động của ngành, phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng thể chế chính sách được quyết tâm thực hiện nhằm gỡ bỏ các "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thể chế, khơi thông mọi nguồn lực; công tác đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là chìa khóa chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh...

BỔ SUNG NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI VỀ NHÀ Ở CHO THUÊ

Liên quan đến công tác xây dựng thể chế, một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là pháp lý cho các loại hình nhà ở mới, đặc biệt là nhà ở cho thuê. Đề cập đến nội dung này, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng chia sẻ: Phát triển nhà ở cho thuê được xác định là một trong những trọng tâm nhằm đa dạng nguồn cung nhà ở và hoàn thiện chính sách phát triển thị trường bất động sản. Hiện Bộ Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản để trình Quốc hội vào đầu tháng 8. Dự thảo luật bổ sung nhiều chính sách mới về phát triển nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá rẻ theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Chính phủ.

Các nội dung sửa đổi được kỳ vọng sẽ hoàn thiện khung pháp lý, tạo thêm động lực để phát triển phân khúc nhà ở có giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn tại các đô thị và khu công nghiệp.

"Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới; nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp để huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê, cơ chế vận hành quản lý, giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước", ông Lâm cho biết.

TẠO CƠ SỞ ĐỂ CÁC ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Xây dựng đặt ra yêu cầu nghiên cứu cơ chế giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương bên cạnh các mục tiêu về nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh thị trường đang thiếu hụt trầm trọng nguồn cung nhà ở có giá cả phù hợp khiến người lao động, công nhân, người trẻ và các hộ gia đình mới gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở. Bởi vậy, phát triển nhà ở cho thuê được xem là một trong những giải pháp mở rộng cơ hội tiếp cận chỗ ở cho nhóm có nhu cầu thực nhưng chưa đủ khả năng mua nhà.

"Việc nghiên cứu giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê sẽ tạo cơ sở để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư”, đại diện Bộ Xây dựng nhìn nhận.

Bàn về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản những tháng cuối năm, Chánh Văn phòng Bộ nêu rõ: Bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với nhà chung cư có lắp đặt trạm/trụ xe điện.

Ngoài ra, Bộ cũng tập trung triển khai thực hiện Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.

Đồng thời tiếp tục phối hợp, kiểm tra, đôn đốc địa phương trong việc thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ tại các địa phương; Vận hành, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu trên Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệuquốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản và kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.