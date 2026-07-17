Hiệu ứng du lịch Cape Verde hậu World Cup

Màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển quốc gia Cape Verde tại World Cup không chỉ chinh phục người hâm mộ bóng đá mà còn đưa quốc đảo này trở thành cái tên được hàng triệu du khách trên thế giới biết đến và cân nhắc cho những kỳ nghỉ sắp tới...

Quần đảo Cape Verde. Ảnh: Alarmy Stock.

Trong nhiều năm, Cape Verde vẫn là một điểm đến khá "im hơi lặng tiếng" trên bản đồ du lịch quốc tế. Tuy nhiên, sau hành trình đầy bất ngờ tại World Cup, lượng tìm kiếm với từ khóa "chuyến bay đến Cape Verde" đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong suốt hành trình ấn tượng của đội tuyển Cape Verde tại World Cup, lượng tìm kiếm trên Google tại Mỹ với từ khóa "du lịch Cape Verde" đã tăng hơn 5.000% so với cùng kỳ năm trước. Nền tảng đặt dịch vụ du lịch Expedia cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi số lượt tìm kiếm từ người dùng Mỹ tăng hơn 800%.

Bên cạnh đó, các gói nghỉ dưỡng và khu nghỉ dưỡng trọn gói (all-inclusive) tại quốc đảo này cũng nhanh chóng trở thành những nội dung được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng du lịch.

Sức hút của Cape Verde không chỉ giới hạn ở thị trường Mỹ. Tập đoàn lữ hành châu Âu TUI cho biết lượng tìm kiếm về điểm đến này đã tăng gấp đôi kể từ tháng 6/2025, trong khi tại Nhật Bản, số lượt tìm kiếm cũng tăng tới 110%.

Đối với một quốc gia chỉ có khoảng 525.000 dân, màn trình diễn tại World Cup đã đưa Cape Verde xuất hiện trước lượng khán giả lớn gấp nhiều lần quy mô dân số của mình. Đồng thời, thành tích này cũng khơi dậy sự tò mò của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Quốc đảo này cũng nhanh chóng trở thành những nội dung được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng du lịch. Ảnh: Outlook Travel Magazine

Tiến sĩ Tracy King, chuyên gia tâm lý học lâm sàng đồng thời là cố vấn du lịch, cho rằng các sự kiện thể thao quốc tế có sức mạnh đưa một điểm đến đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

World Cup cũng nhắc nhở con người rằng thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với cuộc sống thường nhật của họ. Chính cảm giác đó có thể trở thành động lực thúc đẩy mong muốn khám phá những vùng đất mới, đồng thời mở ra cơ hội phát triển và hoàn thiện bản thân thông qua trải nghiệm du lịch.

"Một quốc gia như Cape Verde có thể trước đây chưa từng xuất hiện trong danh sách điểm đến của nhiều người. Nhưng khi họ nhìn thấy đội tuyển, người hâm mộ, văn hóa và cảm nhận được cảm xúc mà World Cup mang lại, quốc gia đó dần trở nên quen thuộc hơn," tiến sĩ Tracy King nhận định.

TỪ SỰ TÒ MÒ ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẶT CHUYẾN ĐI

Ông Andrew Harrison-Chinn, Giám đốc Marketing của nền tảng dịch vụ du lịch quốc tế Dragonpass, nhận định sự gia tăng mạnh mẽ về lượng tìm kiếm dành cho Cape Verde cho thấy một sự kiện thể thao tầm cỡ hoàn toàn có thể biến một điểm đến vốn ít được chú ý trở thành lựa chọn du lịch đầy sức hút.

"Khi một đội tuyển tạo được dấu ấn mạnh mẽ tại World Cup, công chúng không chỉ dừng lại ở việc theo dõi các trận đấu. Họ bắt đầu tìm hiểu về quốc gia đó, văn hóa bản địa cũng như hình dung kỳ nghỉ mà họ có thể trải nghiệm tại nơi ấy," ông nói.

Theo ông Andrew, Cape Verde đang sở hữu nhiều lợi thế để chuyển sự quan tâm của du khách thành các đơn đặt tour thực tế. Quốc đảo này có khí hậu nắng ấm quanh năm, những bãi biển cát dài, cảnh quan đặc trưng của các đảo giữa Đại Tây Dương cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng trọn gói phát triển, đặc biệt tại hai hòn đảo Sal và Boa Vista.

Nhờ vậy, du khách có thể nhanh chóng chuyển từ giai đoạn khám phá sang quyết định đặt kỳ nghỉ bởi sản phẩm du lịch đủ quen thuộc để tạo cảm giác an tâm nhưng vẫn đủ mới mẻ để mang lại trải nghiệm khác biệt.

Ảnh: CN Travel

Thực tế, Cabo Verde đã là một điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng từ trước khi màn trình diễn tại World Cup khiến quốc đảo này trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Theo Welcome Africa, chỉ riêng trong năm 2025, hệ thống khách sạn tại đây đã đón gần 1,25 triệu lượt khách.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Theo thống kê từ chính quyền Cabo Verde, trong quý 1/2026, lượng khách đến quốc đảo này đã tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến này đã được hình thành từ trước và đang tiếp tục được củng cố nhờ hiệu ứng truyền thông từ World Cup.

Du lịch hiện là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Cabo Verde, đóng góp khoảng 25% GDP. Năm 2025, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này đạt khoảng 3,1 tỷ USD.

MỖI HÒN ĐẢO LÀ MỘT TRẢI NGHIỆM KHÁC BIỆT

Theo ông Zain Richardson, Giám đốc điều hành cộng đồng du lịch cao cấp ASMALLWORLD, điều khiến Cape Verde trở nên hấp dẫn ở thời điểm hiện nay là quốc đảo này vẫn chưa bị "thương mại hóa" như nhiều điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp khác.

Ảnh: Shutterstock

Điểm đặc biệt nhất của Cape Verde nằm ở sự khác biệt rõ nét giữa 10 hòn đảo. Boa Vista nổi tiếng với những cồn cát rộng lớn và những cơn gió mạnh từ Đại Tây Dương. Trong khi đó, Fogo gây ấn tượng với miệng núi lửa khổng lồ cùng những vườn nho được trồng trên sườn núi ở độ cao lớn.

Santo Antão lại mang đến những cung đường trekking xuyên thung lũng ngoạn mục, khiến không ít du khách bất ngờ bởi vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt so với hình dung ban đầu về một quốc đảo nhiệt đới. "Tôi tin rằng Cape Verde sẽ tiếp tục duy trì sức hút ngay cả khi làn sóng tìm kiếm ban đầu sau World Cup dần lắng xuống," ông Zain nhận định.

Theo ông Jason Stevens, Giám đốc điều hành Wayfairer Travel, một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm những hòn đảo ít đông đúc và chưa bị khai thác du lịch quá mức.

"Những điểm đến như Caribbean hay quần đảo Canary vẫn rất nổi tiếng, nhưng cũng ngày càng quá tải. Thay vì chỉ nghỉ dưỡng trong các khu resort, nhiều du khách hiện muốn có một kỳ nghỉ trọn vẹn hơn với các hoạt động khám phá, trải nghiệm văn hóa và phiêu lưu," ông cho biết.

Du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm những hòn đảo ít đông đúc và chưa bị khai thác du lịch quá mức. Ảnh: Pestana

Theo ông Stevens, Cape Verde đáp ứng khá đầy đủ những kỳ vọng này khi hội tụ nhiều yếu tố như những bãi biển đẹp, các cung đường leo núi, đời sống âm nhạc sôi động, bản sắc văn hóa đặc trưng cùng hàng loạt hoạt động ngoài trời. Đây đều là những lợi thế giúp quốc đảo này trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhóm du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ ít mang tính thương mại hóa nhưng giàu trải nghiệm.

Ông Andrew Harrison-Chinn nhận định rằng thành công trên đấu trường thể thao có thể tạo ra "hiệu ứng hào quang" cho ngành du lịch. Vì vậy, quần đảo Cape Verde hoàn toàn có thể tận dụng sự chú ý hậu World Cup để ghi dấu ấn của mình đậm nét hơn trên bản đồ du lịch biển toàn cầu trong thời gian tới.