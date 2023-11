Hà Tĩnh lập 3 đoàn công tác để giám sát, đốc thúc thu nộp ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định về việc thành lập 3 đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý thu nộp ngân sách của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định này, Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát số 1 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng đoàn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Quang Long làm Phó đoàn cùng 12 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương (thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn) và 1 thư ký.

Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát số 1 trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quản lý, thu nộp ngân sách của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn.

Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà làm Trưởng đoàn, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đức làm Phó đoàn cùng 10 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương (thị xã Kỳ Anh, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà) và 1 thư ký.

Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát số 2 trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quản lý, thu nộp ngân sách của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh và các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà.

Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu làm Trưởng đoàn, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trần Nghị làm Phó đoàn cùng 10 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương (thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc) và 1 thư ký.

Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát số 3 trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quản lý, thu nộp ngân sách của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh và các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc.

Các đoàn kiểm tra khi phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm luật thuế thì chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định, nếu vượt quá thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng đã có Chỉ thị số 04/CT-UBND chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nội địa năm 2023.

Cán bộ Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế về thủ tục hành chính (Ảnh - Báo Hà Tĩnh)

Thông tin tại phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh này 10 tháng ước đạt 14.050 tỷ đồng, đạt 74% dự toán, bằng 91% cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 7.150 tỷ đồng, đạt 89% dự toán, bằng 99% cùng kỳ (thu tiền đất ước đạt 1.620 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, bằng 65% cùng kỳ; thu thuế phí ước đạt 5.530 tỷ đồng, đạt 89% dự toán, bằng 116% cùng kỳ); thu xuất nhập khẩu ước đạt 6.900 tỷ đồng, đạt 63% dự toán, bằng 85% cùng kỳ.

Nguyên nhân, thu ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu do thu xuất nhập khẩu còn đạt thấp so với dự toán, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhìn chung còn gặp khó khăn, một số chính sách tín dụng hỗ trợ phục hồi kinh tế khối lượng giải ngân đạt thấp.

Cũng theo số liệu từ Cục Thuế Hà Tĩnh, có 8 sắc thuế đã hoàn thành dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao, gồm: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 113% (tăng 71% so với cùng kỳ năm 2022); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 104% (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022); thu từ hoạt động xổ số đạt 182% (tăng 58% so với cùng kỳ năm 2022); thu khác ngân sách đạt 166% (tăng 93% so với cùng kỳ năm 2022); thu hoa lợi công sản, đất công ích tại xã đạt 192% (tăng 112% so với cùng kỳ năm 2022); thu tiền thuê đất đạt 109%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 153%; thu hồi vốn lợi nhuận sau thuế đạt 111%.

Theo địa bàn, tỉnh này có 6 địa phương đã hoàn thành dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao, bao gồm: Can Lộc đạt 153%, thị xã Hồng Lĩnh đạt 136%, thị xã Kỳ Anh đạt 111%, thành phố Hà Tĩnh đạt 102%, Cẩm Xuyên đạt 105%, Hương Khê đạt 100%.