Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi với số phiếu tuyệt đối

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, 64/64 đại biểu tham dự (đạt 100%) đã biểu quyết tán thành bầu ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026–2031.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh 5 chương trình hành động cốt lõi nhằm thúc đẩy Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Một là, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tập trung thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, lấy hạnh phúc của người dần làm thước đo; phát huy mạnh mẽ vai trò của Quảng Ngãi là một cực tăng trưởng năng động của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Hai là, vận hành thông suốt bộ máy chính quyền địa phương hai cấp trên cơ sở các nhiệm vụ đã được trung ương phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.
Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch; ưu tiên phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình hạ tầng chiến lược đáp ứng mục tiêu phát triển cả trước mắt và lâu dài của Tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.
Bốn là, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển cả trước mắt và lâu dài của Tỉnh trong giai đoạn mới.
Năm là, tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trên địa bàn biển, đảo, vùng biên giới; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hội nhập, giao thương quốc tế, giao lưu văn hoá với các đối tác, nhất là các địa phương biên giới các nước bạn.
Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 đối với ông Nguyễn Hoàng Giang. Trước đó, ngày 23/7, ông Giang đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
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