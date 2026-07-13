Thứ Hai, 13/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Mưa lũ ở Sơn La gây thiệt hại khoảng 31,1 tỷ đồng

C Chu Khôi

Đợt dông, lốc, mưa lớn kéo dài từ đêm 10 đến ngày 11/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La, làm hư hại nhà ở, diện tích sản xuất nông nghiệp, hệ thống giao thông, điện lực và nhiều công trình hạ tầng. Tổng thiệt hại vật chất ban đầu ước tính khoảng 31,1 tỷ đồng, trong đó xã Mường La chịu thiệt hại nặng nhất.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La.
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng mưa rất lớn. Một số điểm có lượng mưa vượt 200 mm như Mường Trai (240,2 mm), Ít Ong (219,8 mm), Hua Trai (193,2 mm). Mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

Mặc dù không có thiệt hại về người, thiên tai đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Toàn tỉnh có 56 hộ dân cùng một số công trình giáo dục và dịch vụ bị ảnh hưởng, trong đó 28 hộ đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Xã Mường La là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 19 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, gồm 3 nhà sập hoàn toàn, 15 nhà phải di dời khẩn cấp và một nhà bán trú lớp học phải sơ tán. Ngoài ra, 5 hộ dân và một cây xăng bị ngập sâu do nước lũ. Các xã Mường Bú, Mường Khiêng, Chiềng Hoa và Chiềng Lao cũng ghi nhận nhiều hộ dân bị sạt lở, ngập úng hoặc có nguy cơ mất an toàn phải di dời.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La
Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích lúa bị ngập nước, vùi lấp và cuốn trôi lên tới 164,3 ha, trong đó riêng xã Mường La thiệt hại 120 ha. Ngoài ra, khoảng 45 ha hoa màu, cây cối bị ảnh hưởng và 6,55 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập hoặc cuốn trôi.

Hệ thống hạ tầng giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa lũ làm cuốn trôi và sạt lở khoảng 1.200 m mặt đường trên các tuyến Quốc lộ 279D, Tỉnh lộ 109 và nhiều tuyến đường liên xã, liên bản. Nhiều vị trí trên quốc lộ và đường tỉnh bị sạt lở, ngập nước, hư hỏng cầu, cống và kè, gây ách tắc giao thông. Bên cạnh đó, khoảng 2.500 m hệ thống mương, phai và đường ống dẫn nước thủy lợi cùng 800 m bờ kè suối bị hư hỏng.

Thiên tai còn làm sạt lở trường học, nhà văn hóa và một số công trình dân sinh. Đặc biệt, lũ ống và lũ quét đã làm đổ cột điện trên tuyến đường dây 35 kV, khiến 48 trạm biến áp ngừng hoạt động, gây mất điện cho 4.199 khách hàng tại các xã Mường La, Chiềng Lao và Mường Bú.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", tổ chức di dời người dân, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời tập trung máy móc, nhân lực khắc phục các điểm sạt lở để sớm thông tuyến giao thông.

Ngành điện cũng khẩn trương sửa chữa sự cố, dự kiến khôi phục cấp điện trước 12 giờ ngày 11/7. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp rà soát các khu vực có nguy cơ cao, thống kê thiệt hại và triển khai các giải pháp ứng phó.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

báo cáo Sở Nông nghiệp VnEconomy cấp điện Sơn La VnEconomy di dời dân cư VnEconomy khắc phục thiên tai VnEconomy mưa lũ Sơn La VnEconomy sạt lở đất Sơn La VnEconomy thiên tai Sơn La VnEconomy thiệt hại nông nghiệp VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Cơ hội mới của thủy sản Việt Nam trước bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu

Cơ hội mới của thủy sản Việt Nam trước bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu

Việc Việt Nam và EFTA hoàn tất đàm phán FTA đã mở ra cơ hội mới cho ngành thủy sản trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và các thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn. Bên cạnh lợi thế từ cắt giảm thuế quan, việc EU hạn chế khai thác thủy sản cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang các nước EFTA...

Vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm về giá

Vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm về giá

Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.

Minh bạch dữ liệu vùng nguyên liệu để cà phê Việt “vượt rào” EUDR

Minh bạch dữ liệu vùng nguyên liệu để cà phê Việt “vượt rào” EUDR

Chỉ còn chưa đầy 6 tháng trước khi EUDR chính thức áp dụng, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở tiêu chuẩn kỹ thuật mà ở tư duy, sự minh bạch và khả năng phối hợp giữa các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, xây dựng dữ liệu vùng nguyên liệu chính xác là điều kiện tiên quyết để bảo vệ uy tín của ngành cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế...

Người Mông tạo sinh kế mới từ du lịch

Người Mông tạo sinh kế mới từ du lịch

Xã Tà Xùa (Sơn La), nơi hơn 99% dân số là đồng bào Mông, đang từng bước trở thành điểm đến du lịch sinh thái giàu bản sắc. Sự phát triển của du lịch không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập mà còn tạo việc làm ổn định, giúp nhiều lao động người Mông ở địa phương không còn phải rời quê mưu sinh...

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

VnEconomy Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

AI Điểm tin

VnE TV
Cơ quan chức năng vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm về giá. Ảnh minh họa

VnEconomy Vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm về giá

Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy