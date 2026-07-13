Mưa lũ ở Sơn La gây thiệt hại khoảng 31,1 tỷ đồng

Đợt dông, lốc, mưa lớn kéo dài từ đêm 10 đến ngày 11/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La, làm hư hại nhà ở, diện tích sản xuất nông nghiệp, hệ thống giao thông, điện lực và nhiều công trình hạ tầng. Tổng thiệt hại vật chất ban đầu ước tính khoảng 31,1 tỷ đồng, trong đó xã Mường La chịu thiệt hại nặng nhất.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng mưa rất lớn. Một số điểm có lượng mưa vượt 200 mm như Mường Trai (240,2 mm), Ít Ong (219,8 mm), Hua Trai (193,2 mm). Mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

Mặc dù không có thiệt hại về người, thiên tai đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Toàn tỉnh có 56 hộ dân cùng một số công trình giáo dục và dịch vụ bị ảnh hưởng, trong đó 28 hộ đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Xã Mường La là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 19 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, gồm 3 nhà sập hoàn toàn, 15 nhà phải di dời khẩn cấp và một nhà bán trú lớp học phải sơ tán. Ngoài ra, 5 hộ dân và một cây xăng bị ngập sâu do nước lũ. Các xã Mường Bú, Mường Khiêng, Chiềng Hoa và Chiềng Lao cũng ghi nhận nhiều hộ dân bị sạt lở, ngập úng hoặc có nguy cơ mất an toàn phải di dời.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích lúa bị ngập nước, vùi lấp và cuốn trôi lên tới 164,3 ha, trong đó riêng xã Mường La thiệt hại 120 ha. Ngoài ra, khoảng 45 ha hoa màu, cây cối bị ảnh hưởng và 6,55 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập hoặc cuốn trôi.

Hệ thống hạ tầng giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa lũ làm cuốn trôi và sạt lở khoảng 1.200 m mặt đường trên các tuyến Quốc lộ 279D, Tỉnh lộ 109 và nhiều tuyến đường liên xã, liên bản. Nhiều vị trí trên quốc lộ và đường tỉnh bị sạt lở, ngập nước, hư hỏng cầu, cống và kè, gây ách tắc giao thông. Bên cạnh đó, khoảng 2.500 m hệ thống mương, phai và đường ống dẫn nước thủy lợi cùng 800 m bờ kè suối bị hư hỏng.

Thiên tai còn làm sạt lở trường học, nhà văn hóa và một số công trình dân sinh. Đặc biệt, lũ ống và lũ quét đã làm đổ cột điện trên tuyến đường dây 35 kV, khiến 48 trạm biến áp ngừng hoạt động, gây mất điện cho 4.199 khách hàng tại các xã Mường La, Chiềng Lao và Mường Bú.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", tổ chức di dời người dân, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời tập trung máy móc, nhân lực khắc phục các điểm sạt lở để sớm thông tuyến giao thông.

Ngành điện cũng khẩn trương sửa chữa sự cố, dự kiến khôi phục cấp điện trước 12 giờ ngày 11/7. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp rà soát các khu vực có nguy cơ cao, thống kê thiệt hại và triển khai các giải pháp ứng phó.