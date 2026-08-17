Hà Tĩnh thu hơn 16.200 tỷ đồng ngân sách, tiến sát mục tiêu cả năm

Kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 7 tháng đầu năm 2026, với công nghiệp giữ vai trò động lực, đầu tư và thương mại dịch vụ có nhiều chuyển biến. Đáng chú ý, thu ngân sách đến ngày 13/8 đạt 16.216 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Đô thị trung tâm tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thái Oanh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh này, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế 7 tháng năm 2027 của địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 24,25%, tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu của nền kinh tế.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng ước tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2025. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục duy trì mức tăng cao, với sản lượng thép đạt 2,47 triệu tấn, điện sản xuất đạt 11.091 triệu kWh. Các sản phẩm mới như ô tô điện, xe máy điện cũng bắt đầu đóng góp rõ hơn vào tăng trưởng của ngành công nghiệp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất cơ bản ổn định, vụ xuân đạt năng suất trên 61 tạ/ha, sản lượng hơn 35,7 vạn tấn. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 45.563 tỷ đồng, tăng 14,16% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng ước đạt khoảng 0,94 tỷ USD, tăng 4,3%. Cùng với đó, đầu tư công và thu hút đầu tư tiếp tục tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Đến ngày 13/8, Hà Tĩnh đã giải ngân hơn 4.874 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 71% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Đặc biệt, thu ngân sách tiếp tục là một trong những điểm sáng nổi bật của bức tranh kinh tế địa phương. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 13/8 đạt 16.216 tỷ đồng, bằng 85% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 21% so với cùng kỳ.

Kết quả thu ngân sách tăng cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư đang tạo thêm nguồn lực cho Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và các dự án trọng điểm.

Cùng thời gian này, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Từ đầu năm đến ngày 13/8, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 42 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 164.075 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 412,6 triệu USD.

Toàn tỉnh cũng thành lập mới 1.747 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 12.373 tỷ đồng, cho thấy khu vực doanh nghiệp tiếp tục có thêm động lực mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.