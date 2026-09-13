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TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy đối ngoại địa phương thành động lực phát triển

T Thanh Thủy

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 quy tụ gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế, tập trung thúc đẩy đối ngoại địa phương theo hướng chuyển hóa mạng lưới đối tác thành nguồn lực cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững...

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Sở Ngoại vụ Thành phố.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Sở Ngoại vụ Thành phố.

Sáng 11/9, tại phường Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, Đối thoại Hữu nghị lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026) với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững” đã chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà chào mừng hơn 500 đại biểu, trong đó có 35 đoàn đại biểu địa phương và đối tác quốc tế đến từ gần 20 quốc gia thuộc 4 châu lục.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sự hiện diện của các đại biểu thể hiện tình hữu nghị, sự tin cậy và tinh thần đoàn kết, đồng thời cho thấy mong muốn tăng cường kết nối, chia sẻ cơ hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và cùng giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển bền vững.

Trong bối cảnh các thách thức phát triển ngày càng phức tạp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng các đô thị đang đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo những động lực phát triển mới. Đây là nơi hội tụ nguồn lực, tri thức, thành tựu khoa học - công nghệ và các hoạt động kinh tế sôi động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại FD 2026 - Ảnh: Sở Ngoại vụ Thành phố.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại FD 2026 - Ảnh: Sở Ngoại vụ Thành phố.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Lộc Hà, một đô thị hay địa phương đơn lẻ không thể tự mình giải quyết mọi vấn đề phát triển. Hợp tác vì vậy không chỉ là lựa chọn mà còn là nền tảng quan trọng quyết định khả năng phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

TP. Hồ Chí Minh xác định việc tăng cường nội lực, nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế cần được thực hiện song song với đẩy mạnh hợp tác quốc tế toàn diện, sâu rộng.

“Đối ngoại và hội nhập quốc tế không còn chỉ dừng ở việc duy trì quan hệ hữu nghị hay mở rộng giao tiếp quốc tế mà đã trở thành một phương thức phát triển quan trọng của địa phương”, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới không chỉ là mở rộng mạng lưới quan hệ, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng hợp tác, chuyển hóa các kết nối quốc tế thành những giá trị cụ thể phục vụ phát triển.

Với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng những mối quan hệ hữu nghị, tin cậy và hợp tác được vun đắp trong thời gian qua sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển chung.

Trong khuôn khổ chương trình, tại Hội nghị Thị trưởng, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh mong muốn lắng nghe kinh nghiệm của các địa phương quốc tế về việc phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia; cách thức để các mạng lưới đa phương cấp địa phương tạo ra giá trị thực chất; đồng thời chuyển hóa các quan hệ hữu nghị, thỏa thuận và cam kết chính trị thành những hoạt động cụ thể, tạo ra kết quả có thể đo lường.

Phát biểu tại Đối thoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao chủ đề của sự kiện, cho rằng đây là sự thể hiện tính chủ động, nhạy bén của TP. Hồ Chí Minh trong việc chuyển hóa mạng lưới đối tác quốc tế thành nguồn lực phát triển cụ thể, đồng thời là mối quan tâm chung của nhiều địa phương trong tiến trình hội nhập.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới, thuộc nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại hàng đầu và đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại Hội nghị Thị trưởng trong khuôn khổ FD 2026 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long phát biểu  tại Hội nghị Thị trưởng trong khuôn khổ FD 2026 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Bước vào kỷ nguyên mới, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những trụ cột chiến lược.

Việc phát huy vai trò của đối ngoại cấp địa phương không chỉ góp phần nâng cao tiềm lực nội tại mà còn gia tăng thế và lực cho đất nước.

Khẳng định Bộ Ngoại giao là “đối tác đồng hành”, lấy địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long kỳ vọng Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 sẽ tạo ra 4 kết quả thực chất.

Thứ nhất, các trao đổi tại Đối thoại sẽ góp phần củng cố nhận thức chung và làm giàu tri thức về vai trò của địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia.

Thứ hai, các cuộc gặp gỡ, kết nối và trao đổi sẽ góp phần làm sâu sắc, nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại.

Thứ ba, ngoại giao phục vụ phát triển sẽ được thúc đẩy theo hướng lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Thứ tư, việc hình thành những trọng tâm hợp tác xuyên suốt qua các kỳ Đối thoại có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để các cam kết được chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đề nghị các địa phương và doanh nghiệp đẩy mạnh tư duy “đồng kiến tạo, cùng phát triển”, đưa quan hệ hợp tác quốc tế của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 quy tụ gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế - Ảnh: Sở Ngoại vụ Thành phố.
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 quy tụ gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế - Ảnh: Sở Ngoại vụ Thành phố.

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 diễn ra từ ngày 10 - 12/9, quy tụ gần 500 đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và 35 đoàn đại biểu quốc tế đến từ 4 châu lục.

Trong ngày làm việc chính thức 11/9, Hội nghị Thị trưởng đã thống nhất thông qua Tuyên bố Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026, ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của đối ngoại địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia, đồng thời thống nhất giao cơ quan đầu mối của TP. Hồ Chí Minh và các địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, hướng tới Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2028.

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