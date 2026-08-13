Thu hút FDI 7 tháng khả quan, TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD cả năm 2026

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong 7 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng khá.
Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.133.721 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ.
Doanh thu du lịch đạt hơn 237.000 tỷ đồng, tăng 55,3%. Khách quốc tế đạt 7,13 triệu lượt, tăng 42,7%; khách nội địa đạt 31,65 triệu lượt, bằng 63,4% kế hoạch năm.
Ngoài ra, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 57,84 tỷ USD, tăng 8,77%; nhập khẩu đạt 63,48 tỉ USD, tăng 11,61%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,7%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,2%, tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng và cao hơn mức tăng chung toàn ngành.
Về lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tổng vốn huy động đạt 5.694.000 tỷ đồng, tăng 16,07%; dư nợ tín dụng đạt 5.650.000 tỷ đồng, tăng 18,42%.
Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 9,8 tỷ USD, tăng 44,45% so với cùng kỳ. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh thu hút 467 dự án thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ với tổng vốn đăng ký hơn 557,7 triệu USD.
Thu ngân sách nhà nước đạt 575.463 tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán và tăng 20,7% so với cùng kỳ.
Ở lĩnh vực hạ tầng, đô thị, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ, khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ USD. Trong 7 tháng, thành phố phát triển khoảng 10,39 triệu m2 sàn nhà ở; cấp 24.049 giấy phép xây dựng, tăng 45%, với tổng diện tích sàn xây dựng 17,27 triệu m2, tăng 296%.
Trong thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng và huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Đồng thời, Thành phố cũng đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD FDI; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, mở rộng thị trường, phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Bên cạnh đó, Thành phố xác định là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xử lý các điểm nghẽn dự án, tập trung nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, giao thông, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế và môi trường.
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