Khối ngoại bán ròng đều tay, hôm nay xả thêm 800 tỷ

Khối ngoại bán đều tay hôm nay bán ròng 685,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 707,8 tỷ đồng.

Không có động lực nào cho dòng tiền vào thị trường, thanh khoản tiếp tục duy trì vùng thấp trong phiên giao dịch hôm nay. VN-Index đóng cửa giảm 5,33 điểm lùi về vùng giá 1.726,69 nhưng độ rộng đang rất xấu với 220 mã giảm chỉ còn lại 97 mã tăng.

Nhóm tăng điểm tập trung lác đác ở các cổ phiếu ngân hàng, tiêu dùng thiết yếu hay năng lượng dầu khí như GAS, PLX, MCH, VNM, TCB, LPB, ACB, VCK. Trong khi đó cả thị trường còn lại chìm trong biển lửa, không có nổi một cổ phiếu dẫn dắt ngay khi chỉ còn 1-2 phiên nữa thôi là FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu vào rổ FTSE GEIS.

Nhóm Vingroup gồm VIC và VHM, VPL được dự báo chiếm tỷ trọng lớn nhất và hút tiền nhưng cổ phiếu vẫn dậm chân tại chỗ. VIC hôm nay đóng cửa ở vùng giá tham chiếu, VHM và VPL giảm nhẹ trung bình 0,13-0,14%.

Các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn cũng chịu áp lực điều chỉnh sâu trung bình hơn 1% như VCB, CTG, BID hay nhóm nhỏ hơn như STB, HDB, SHB, VIB, MSB...

Bất động sản dù lãi suất được kỳ vọng đã tạo đỉnh và đang hạ nhiệt nhưng cổ phiếu vẫn đì đẹt thậm chí giảm mạnh như NVL, VRE, KBC, BCM...đặc biệt lau sàn ở CRV. Nhóm phi tài chính như công nghệ thông tin, tiêu dùng không thiết yếu, hàng không logistics cũng không có tín hiệu nào khả quan.

Ba sàn hôm nay giá trị khớp lệnh vẫn ở mức thấp, thậm chí giảm so với hôm qua còn chưa nổi 16.000 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại bán đều tay hôm nay bán ròng 685,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 707,8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, DGW, FRT, VIX, DMX, PLX, TCB, FPT, LPB, PVT.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, STB, VPB, GMD, VCB, ACB, SSI, HPG, GEX.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 663,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 520,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, VPB, MSN, VCB, ACB, SSI, SHB, HAH, MSB, HPG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Điện, Nước & Xăng dầu khí đốt, Bán lẻ. Top bán ròng có: VIC, VNM, TCB, DGW, GAS, PVT, LPB, HDB, GEL.

Tự doanh mua ròng 156,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 155,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm: FPT, ACB, HPG, LPB, VIC, VPB, VNM, HDB, VHM, VJC.

Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: FRT, MWG, MCH, FUESSV30, E1VFVN30, HPA, VIX, CTG, HT1, GAS.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1.218,8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 31,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng có: VPB, STB, VHM, FRT, FPT, BSR, VIX, NTL, SHB, VNM.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có: VIC, GMD, GAS, TCB, TRC, PVT, VCB, VJC, GEL, GVR.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.957,2 tỷ đồng, tăng 35,1%, chiếm 31,4% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở HDB với hơn 52 triệu cổ phiếu, tương đương 1.387,3 tỷ đồng, được giao dịch giữa các cá nhân trong nước và tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, cá nhân trong nước còn giao dịch thỏa thuận trao tay ở nhiều cổ phiếu như: KDC, HCM, VIB, MSB, GMD, VCI...

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Bất động sản, Thực phẩm và Đồ uống, Kho bãi, Thép, Bán lẻ, Xây dựng, Cao su, Hàng không, Khai khoáng; trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Dầu khí, Tiện ích, Thiết bị điện, Công nghệ Thông tin, Hóa chất, Hàng cá nhân.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.