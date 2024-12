Hải Phòng: 3 dự án giao thông phải dời sang giai đoạn 2026-2030

Ngày 2/12, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết do phải dồn nguồn lực đầu tư cho các công trình giao thông trọng điểm nên việc nâng cấp mở rộng một số tuyến đường giao thông chính tại các huyện An Dương, Thuỷ Nguyên (khu vực từ ngày 1/1/2025 sẽ trở thành đô thị của Hải Phòng) sẽ phải dời sang giai đoạn 2026 – 2030 mới có thể triển khai thực hiện.

CHƯA THỰC HIỆN NÂNG CẤP MỞ RỘNG QUỐC LỘ 5

Quốc lộ 5 đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện An Dương là trục giao thông đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng và các tỉnh khu vực phía Bắc. Đây là tuyến giao thông đường bộ vận tải hàng hoá chính kết nối từ các bến cảng Hải Phòng (cảng biển lớn nhất khu vực phía Bắc với sản lượng hàng hoá thông qua cảng 190 triệu tấn/năm) đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại.

Tuy nhiên, đoạn tuyến này có lòng đường hẹp, chỉ rộng dưới 23m. Dọc hai bên tuyến đường có nhiều khu công nghiệp, khu đô thị mới nên áp lực giao thông lớn. Lòng đường thường xuyên bị xuống cấp, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông thông hàng hoá cũng như nhu cầu đi lại của người dân, tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng.

Theo quyết định 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến quốc lộ 5 qua địa phận huyện An Dương được xác định là đoạn quốc lộ qua khu vực đô thị quận An Dương. Đoạn tuyến quốc lộ này được quy hoạch mở rộng mặt đường lên thành từ 60-68m. Phía 2 bên đoạn tuyến quốc lộ 5 này có 2 tuyến đường phụ với mặt cắt tối thiểu 7m phục vụ nhu cầu đi lại, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cảng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, do trong giai đoạn hiện nay, Hải Phòng đang tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án giao thông trọng điểm khác, việc nâng cấp đồng bộ mở rộng quốc lộ 5 đoạn qua địa phận huyện An Dương chưa thể thực hiện được. Do đó, việc đầu tư mở rộng tuyến quốc lộ 5 này phải dời sang giai đoạn 2026 – 2030 mới có nguồn lực để thực hiện.

LÙI THỜI GIAN THỰC HIỆN 2 DỰ ÁN TẠI 2 HUYỆN SẮP TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ

Tương tự, dự án nâng cấp cải tạo mở rộng tuyến đường tỉnh 351 (tuyến đường trục trên địa bàn huyện An Dương) cũng được UBND TP. Hải Phòng quyết định chuyển sang thực hiện sau năm 2025.

Trước đó, tháng 10/2020, UBND TP. Hải Phòng đã quyết định giao cho Sở Giao thông Vận tải thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư nâng cấp cải tạo mở rộng tuyến đường 351 đoạn từ nút với quốc lộ 5 (ngã tư Long Thành) đến chân cầu Kiến An (giáp ranh với quận Kiến An) là tuyến đường giao thông trục chính trên địa bàn huyện An Dương.

Theo UBND TP. Hải Phòng, do chưa bố trí được nguồn vốn nâng cấp mở rộng đường trục chính huyện An Dương nên giai đoạn hiện nay, thành phố này chỉ bố trí nguồn vốn sửa chữa cho từng đoạn của tuyến đường nhằm tạo thuận lợi cho nhu cầu vận chuyển hàng hoá, đi lại của người dân, từng bước đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Tại huyện Thuỷ Nguyên nơi sẽ trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng từ 1/1/2025, dự án đường trục chính Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng (thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên) đã được đầu tư dở dang cũng sẽ phải dời sang giai đoạn sau năm 2025 mới tiếp tục được thực hiện.

Dự án đường trục chính Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng được khởi công xây dựng từ tháng 12/2015 bằng nguồn vốn ngân sách trung ương. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai, đến năm 2018, dự án này không được Trung ương bố trí vốn nữa, trong khi đó, nguồn vốn ngân sách của Hải Phòng khó khăn nên dự án phải dừng phải dừng thực hiện từ đó đến nay.

Mặt khác, dự án này cũng gặp khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, dự án có tổng diện tích đất phải thu hồi là 28,9ha nhưng đến nay cơ quan chức năng mới thực hiện giải phóng mặt bằng được hơn 14,8ha. Do các khó khăn về nguồn vốn và giải phóng mặt bằng nên UBND TP. Hải Phòng đã chủ trương dời thời gian tiếp tục thực hiện dự án sang giai đoạn sau năm 2025.

UBND TP. Hải Phòng đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp làm chủ đầu tư dự án này. Trong thời gian chờ tái khởi động lại dự án, UBND TP. Hải Phòng đã giao cho chủ đầu tư nghiên cứu điều chỉnh quy mô dự án theo hướng giảm diện tích sử dụng đất phục vụ dự án, bổ sung đoạn tuyến để kết nối với tuyến đường vành đai 3 dự kiến sẽ được triển khai trên địa bàn Thuỷ Nguyên.