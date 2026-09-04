Hải Phòng: 9/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kịch bản tăng trưởng

Theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, trong tháng 8/2026, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với 9/10 chỉ tiêu có tốc độ tăng trưởng vượt kịch bản đề ra. Riêng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 dù có tốc độ tăng trưởng 14,2% nhưng vẫn được xác định chưa đạt mức 17,3% mà kịch bản tăng trưởng đề ra.
Một trong những điểm sáng của kinh tế Hải Phòng trong tháng 8 là hoạt động xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 5,4 tỷ USD, cao hơn mức 5,3 tỷ USD theo kịch bản tăng trưởng của tháng. Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng ước đạt 42,2 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 81,2% kế hoạch năm.
Sản lượng hàng hóa thông qua cảng trong tháng 8 ước đạt 19,1 triệu tấn, vượt mức 19 triệu tấn theo kịch bản tháng. Lũy kế 8 tháng, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 134,34 triệu tấn, tăng 11,74% so với cùng kỳ và đạt 65,2% kế hoạch năm.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 đạt 12.537 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 4.936 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7.600 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, Hải Phòng thu ngân sách đạt 146.682 tỷ đồng, gồm 72.992 tỷ đồng thu nội địa và 65.023 tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, bằng 75,3% dự toán Trung ương giao.
Trong khoản thu nội địa, thu tiền sử dụng đất ước đạt 19.012 tỷ đồng, bằng 52,5% dự toán Trung ương giao; các khoản thu còn lại đạt 8.667 tỷ đồng, bằng 115,3% dự toán Trung ương giao.
Tính đến ngày 20/8, Hải Phòng thu hút 3,473 tỷ USD vốn FDI, trong đó thu hút FDI trong khu kinh tế đạt 3,094 tỷ USD, thu hút FDI khu vực ngoài khu kinh tế đạt 330,15 triệu USD. Tổng vốn FDI thu hút tăng 1,8 lần so với cùng kỳ và đạt 84,6% kế hoạch năm.
Trong số 10 chỉ tiêu kinh tế- xã hội, duy nhất chỉ tiêu tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp là điểm cần tiếp tục tập trung tháo gỡ. IIP tháng 8 ước tăng 14,2% so với cùng kỳ, thấp hơn mức kịch bản tăng trưởng đề ra (17,3%). Tuy nhiên, tính chung 8 tháng, IIP của Hải Phòng vẫn tăng 15,22%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,66%, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 10,06%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,52%. Riêng ngành khai khoáng giảm 2,61%.
Theo UBND TP. Hải Phòng, sản xuất công nghiệp 8 tháng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Điều này cho thấy năng lực sản xuất và nhu cầu đơn hàng của doanh nghiệp tiếp tục được duy trì.
Hải Phòng kỳ vọng, từ năm 2027, khi dự án Nhà máy sản xuất nhôm hợp kim định hình của Công ty TNHH Global Xingfa Việt Nam tại cụm công nghiệp Cao Thắng (tại xã Thanh Miện) đi vào hoạt động ổn định dự kiến sẽ đạt doanh thu 23.000 tỷ đồng/năm, trở thành một trong những nhân tố thúc đẩy tốc độ tăng trưởng IIP của thành phố.
Ngoài ra, Hải Phòng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 20/30 dự án phát triển cụm công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện Đề án khôi phục và phát triển ngành đóng tàu thành phố, qua đó gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.
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