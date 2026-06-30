Hải Phòng đưa hơn 86 ha đất vào diện đấu giá theo “cơ chế đặc thù”

HĐND TP. Hải Phòng vừa ban hành nghị quyết về danh mục các khu đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng nằm xen kẹt trong khu dân cư thực hiện trước việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất để tổ chức đấu giá (đợt 1) theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội.
Theo đó, HĐND TP. Hải Phòng thông qua danh mục các khu đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý sử dụng nằm xen kẹt trong khu dân cư để tổ chức đấu giá đối với 67 khu đất nằm trên địa bàn 30 xã phường với tổng diện tích 86,01 ha. HĐND TP. Hải Phòng giao UBND thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện.
Theo Tờ trình của UBND TP. Hải Phòng, sau khi được HĐND thành phố thông qua danh mục, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tham mưu để triển khai thực hiện. Sở Xây dựng theo dõi, phối hợp trong việc xem xét sự phù hợp của các khu đất nhỏ hẹp với quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà đã được phê duyệt khi có đề xuất của UBND cấp xã. Sở Tài chính hướng dẫn UBND cấp xã trình tự thủ tục bố trí, sử dụng nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng, đo đạc, kiểm đếm, lập quy hoạch, lập dự án và quyết toán kinh phí.
UBND các xã phường chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, báo cáo đề xuất cũng như phạm vi ranh giới các khu đất, nguồn gốc đất, đảm bảo phù hợp các tiêu chí quy định tại Nghị quyết của Quốc hội và HĐND thành phố. UBND các xã phường chủ động triển khai thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi các khu đất đã được HĐND thành phố thông qua theo đúng trình tự, thủ tục. Đồng thời, tiếp tục rà soát, lựa chọn các khu đất đủ điều kiện, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.
Trước đó, UBND TP. Hải Phòng đề xuất đưa 83 khu đất vào danh mục các khu đất nhỏ hẹp. Tuy nhiên, do còn có một số khu đất có vướng mắc quy hoạch, xử lý công trình vi phạm nên UBND thành phố đã điều chỉnh để lại một số điểm để hoàn thiện hồ sơ sau. Danh mục các khu đất nhỏ hẹp được thông qua đợt 1 còn lại 67 khu.
Việc thông qua danh mục các khu đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý sử dụng nằm xen kẹt trong khu dân cư để tổ chức đấu giá được thực hiện theo khoản 7 Điều 6 Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.
Theo đó, ngoài các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai, Hải Phòng được thu hồi các thửa đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng, nằm xen kẹt trong khu dân cư nhằm tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ theo quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Đây là các khu đất không đủ điều kiện, diện tích tối thiểu để hình thành khu đô thị, khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch và không có tranh chấp. Tiêu chí cụ thể để xác định thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do HĐND TP. Hải Phòng quy định theo nguyên tắc bảo đảm lợi ích của người dân, cộng đồng, xã hội.
Ngày 26/10/2025, HĐND TP. Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND quy định tiêu chí cụ thể xác định thửa đất nhỏ hẹp. Theo đó, các khu đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt trong khu dân cư đưa vào danh mục đấu giá phải đảm bảo 3 tiêu chí.
Thứ nhất, thửa đất nhỏ hẹp là một hoặc nhiều thửa đất (khu đất) nông nghiệp liền kề nhau, có ít nhất một mặt tiếp giáp khu dân cư, các mặt còn lại bị giới hạn bởi đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình khác. Trường hợp có xe lẫn loại đất khác phải thu hồi để đảm bảo tính đồng bộ theo quy hoạch thì sẽ thu hồi cả phần đất nông nghiệp và phần đất khác. Tuy nhiên, tỷ lệ đất ở trong phạm vi khu đất thu hồi không vượt quá 15% diện tích đất thu hồi.
Thứ hai, khu đất có diện tích từ 1000m2 trở lên tại các phường, từ 3000m2 trở lên tại các xã, đặc khu, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ, nhưng không đủ diện tích tối thiểu để hình thành khu đô thị, khu dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật.
Trường hợp khu đất nhỏ hơn diện tích quy định không phù hợp để sản xuất nông nghiệp, có lợi thế để phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ thì giao UBND thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, tránh lãng phí đất đai và không làm thất thoát ngân sách nhà nước.
Thứ ba, không thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt trong khu dân cư do Nhà nước quản lý quy định tại Điều 47 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
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