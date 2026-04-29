Hải Phòng khoanh định 3.246 khu vực cấm hoạt động khoáng sản

Mục tiêu khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên khác. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững...

UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn phía Đông thành phố.

Các khu vực cấm hoạt động khoáng sản liên quan trực tiếp đến 10 lĩnh vực. Cụ thể, trong số đó có 1.016 khu vực thuộc lĩnh vực quốc phòng; 441 khu vực đất an ninh; 63 khu vực thuộc lĩnh vực công thương; 683 khu vực thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; 17 khu vực thuộc lĩnh vực xây dựng;

Bên cạnh đó có 72 khu vực thuộc lĩnh vực giao thông; 51 khu vực thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 24 khu vực thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 607 khu vực thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; 272 khu vực thuộc lĩnh vực tôn giáo.

Việc khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản nhằm bảo đảm mục tiêu khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên khác; đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Theo Quyết định, tổng số khu vực khoanh định là 3.246 khu vực, trong đó cả 3.246 khu vực thuộc diện cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích hơn 108.334 ha. Diện tích khoanh định thuộc địa bàn 50 xã, phường và đặc khu của khu vực phía Đông TP.Hải Phòng.

Đây cũng là cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng phát triển bền vững.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ Sở, ngành, địa phương triển khai, phổ biến Quyết định. Đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tham mưu đề xuất UBND thành phố điều chỉnh các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng, việc rà soát, khoanh định lại các khu vực cấm hoạt động khoáng sản là yêu cầu cấp thiết. Sau hơn 10 năm thực hiện quy hoạch cũ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi của thành phố đã có nhiều thay đổi lớn. Đặc biệt, từ 1/7/2025, thành phố chính thức hoạt động theo mô hình hành chính mới trên cơ sở sáp nhập giữa tỉnh Hải Dương và TP. Hải Phòng.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các quy định mới của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 đòi hỏi một khung pháp lý cập nhật, đồng bộ để tránh sự chồng lấn, lãng phí tài nguyên và bảo vệ vững chắc các khu vực nhạy cảm.