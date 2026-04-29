Thứ Tư, 29/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Hải Phòng khoanh định 3.246 khu vực cấm hoạt động khoáng sản

Hằng Anh

29/04/2026, 07:27

Mục tiêu khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên khác. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững...

Hải Phòng khoanh định 3.246 khu vực thuộc diện cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích hơn 108.334 ha. Ảnh minh họa

UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn phía Đông thành phố.

Các khu vực cấm hoạt động khoáng sản liên quan trực tiếp đến 10 lĩnh vực. Cụ thể, trong số đó có 1.016 khu vực thuộc lĩnh vực quốc phòng; 441 khu vực đất an ninh; 63 khu vực thuộc lĩnh vực công thương; 683 khu vực thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; 17 khu vực thuộc lĩnh vực xây dựng;

Bên cạnh đó có 72 khu vực thuộc lĩnh vực giao thông; 51 khu vực thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 24 khu vực thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 607 khu vực thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; 272 khu vực thuộc lĩnh vực tôn giáo.

Việc khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản nhằm bảo đảm mục tiêu khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên khác; đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Theo Quyết định, tổng số khu vực khoanh định là 3.246 khu vực, trong đó cả 3.246 khu vực thuộc diện cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích hơn 108.334 ha. Diện tích khoanh định thuộc địa bàn 50 xã, phường và đặc khu của khu vực phía Đông TP.Hải Phòng.

Đây cũng là cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng phát triển bền vững.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ Sở, ngành, địa phương triển khai, phổ biến Quyết định. Đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tham mưu đề xuất UBND thành phố điều chỉnh các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng, việc rà soát, khoanh định lại các khu vực cấm hoạt động khoáng sản là yêu cầu cấp thiết. Sau hơn 10 năm thực hiện quy hoạch cũ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi của thành phố đã có nhiều thay đổi lớn. Đặc biệt, từ 1/7/2025, thành phố chính thức hoạt động theo mô hình hành chính mới trên cơ sở sáp nhập giữa tỉnh Hải Dương và TP. Hải Phòng.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các quy định mới của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 đòi hỏi một khung pháp lý cập nhật, đồng bộ để tránh sự chồng lấn, lãng phí tài nguyên và bảo vệ vững chắc các khu vực nhạy cảm.

Không xuất khẩu khoáng sản đất hiếm chưa đạt tiêu chuẩn chế biến sâu

Các quốc gia chạy đua giành nguồn cung khoáng sản quan trọng

Lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Từ khóa:

bảo vệ môi trường công tác quản lý tài nguyên diện tích khoanh định hải phòng khoáng sản Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản Kinh tế xanh Luật Địa chất và Khoáng sản phát triển bền vững Quyết định khoanh định vấn đề an ninh quốc phòng

Đọc thêm

Nhiều rào cản khiến tiến trình chuyển đổi xanh còn chậm

Nhiều rào cản khiến tiến trình chuyển đổi xanh còn chậm

Những khoảng trống về nguồn lực tài chính, sự thiếu hụt nhân lực xanh trầm trọng và hạ tầng dữ liệu chưa sẵn sàng đang trở thành những "hòn đá tảng" cản trở tốc độ xanh hóa nền kinh tế…

Thị trường carbon: Công cụ chuyển đổi xanh và giảm phát thải

Thị trường carbon: Công cụ chuyển đổi xanh và giảm phát thải

Thị trường carbon là một trong những công cụ quan trọng giúp giảm phát thải khí nhà kính một cách hiệu quả và linh hoạt. Đây không chỉ là cơ chế để thực hiện các cam kết quốc tế mà còn mở ra cơ hội phát triển xanh, kênh thu hút nguồn lực tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam...

Thành phố Huế hướng tới mục tiêu đô thị "không rác thải nhựa"

Thành phố Huế hướng tới mục tiêu đô thị “không rác thải nhựa”

UBND thành phố Huế vừa ban hành chỉ đạo mới nhằm tiếp tục đẩy mạnh quản lý chất thải nhựa trên địa bàn, với mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường và từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng đô thị xanh, sạch, thân thiện...

Hà Nội: Công khai danh sách các cơ sở chưa lắp đặt, kết nối, truyền dữ liệu quan trắc môi trường

Hà Nội: Công khai danh sách các cơ sở chưa lắp đặt, kết nối, truyền dữ liệu quan trắc môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục trên địa bàn; đồng thời tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành; công khai danh sách các cơ sở chưa lắp đặt, chưa kết nối hoặc chưa truyền dữ liệu...

Lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia

Lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia

Theo dõi thường xuyên, phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường về phóng xạ trong môi trường trên diện rộng thuộc lãnh thổ Việt Nam và đáp ứng yêu cầu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong tình hình mới…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy