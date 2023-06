Hải Phòng thu hút thêm 1 tỷ USD từ LG Innotek

Sáng 26/6 tại Hải Phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của LG Innotek, đây là đề nghị điều chỉnh tăng vốn đầu tư của LG Innotek giai đoạn 2023 -2025.

Theo đó, Innotek sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD để mở thêm 1 nhà máy sản xuất sản phẩm modul camera tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng, với sự điều chỉnh này, tổng vốn đầu tư của Innotek tại Hải Phòng đã lên con số là 2 tỷ USD.

Ông Park Hong Keun, Tổng Giám đốc Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam cho biết, nhà máy sản xuất của Innotek tại Hải Phòng là tổ hợp lớn nhất trong 5 tổ hợp của Innotek đang hoạt động trên toàn thế giới. Tại đây, LG Innotek Việt Nam xây dựng 3 nhà máy theo tiêu chuẩn nhà máy thông minh, tập trung sản xuất và cung cấp vật liệu, linh kiện điện tử thế hệ cao phục vụ công nghệ 5G cho thị trường toàn cầu.

Được biết, sau 10 năm có mặt tại Hải Phòng (2013 -2023), kim ngạch xuất nhập khẩu của Innotek đã đạt hàng chục tỷ USD. Chỉ tính riêng trong năm 2022, doanh thu của Innotek tại Hải Phòng đã đạt 78.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2.500 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 163 tỷ đồng.

Theo tính toán của chủ đầu tư, sau khi tăng vốn, nhà máy mới sẽ được triển khai xây dựng và hoàn thành chỉ trong 1 năm, khi đó doanh thu của tổ hợp Innotek tại Hải Phòng sẽ đạt mức 4,2 tỷ USD/năm đồng thời tổ hợp này sẽ giải quyết được việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Trước sự kiện Innotek rót thêm 1 tỷ USD vào Hải Phòng, nhiều chuyên gia nhận định rằng chính lợi thế địa lý về mặt giao thông và gần với thị trường tiêu thụ lớn nhất toàn cầu (Trung Quốc) cùng với môi trường đầu tư an ninh, an toàn của Hải Phòng là yếu tố quan trọng mang tính then chốt để Innotek tập trung nguồn lực đầu tư. Ông Ji Tae - Phó chủ tịch Tập đoàn LG Innotek, khẳng định, sẽ đầu tư phát triển tổ hợp tại Hải Phòng trở thành cứ điểm của Innotek toàn cầu.

Đánh giá cao về sự hợp tác đầu tư của Innotek với Hải Phòng, ông Lê Tiến Châu, Bí thư thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh rằng sự có mặt của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, trong đó đã thúc đẩy đầu tư nội địa, thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của các ngành công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, đồng thời tạo hiệu ứng cộng sinh cho toàn xã hội. Với dự án của Innotek, Hải Phòng cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ ở mức cao nhất để dự án sớm đi vào sản xuất.