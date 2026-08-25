Trào lưu "du ngoạn bằng thuyền trong thành phố" lên ngôi tại Trung Quốc

Con sông Liangma (Lượng Mã Hà) tại Bắc Kinh, Trung Quốc được cộng đồng mạng ví như "sông Seine" của thành phố nhờ khung cảnh và không khí ven sông. Vào mỗi cuối tuần, kayak và ván chèo đứng (paddleboard) lại tấp nập trên mặt nước.
Những dòng sông đô thị, vốn trước đây chủ yếu được yêu thích vì cảnh quan, nay đã trở thành không gian để tập luyện thể thao, giao lưu xã hội và tạo ra những nội dung ngắn để chia sẻ trên mạng xã hội.
Những hình ảnh tương tự cũng xuất hiện tại nhiều thành phố khác trên khắp Trung Quốc, trong đó Hàng Châu - với hệ thống kênh rạch và sông ngòi dày đặc - đã sớm trở thành một trong những trung tâm đầu tiên của hoạt động này.
Cityboat đã bắt đầu xuất hiện trong nhận thức của công chúng Trung Quốc từ năm 2023, nhưng đà phát triển của xu hướng này đã tăng tốc rõ rệt trong mùa hè năm nay. Tiaodao Outdoor, công ty chuyên về thể thao dưới nước và phong cách sống ngoài trời, là một trong những đơn vị đang góp phần định hình xu hướng này.
Ông Kunshu, nhà sáng lập Tiaodao Outdoor, chia sẻ với Jing Daily rằng các dự án liên quan đến Cityboat đã tăng trưởng đều đặn qua từng năm, dựa trên quan sát và kinh nghiệm thực tế của ông trong ngành.
Đối tượng tham gia thực tế rộng hơn nhiều so với nhóm người trẻ tuổi. Theo ông Kunshu, phần lớn người tham gia thuộc hai nhóm tuổi chính - từ 25 đến 34 tuổi và từ 35 đến 45 tuổi - với quy mô gần như tương đương nhau. Đặc biệt, nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi thường xem Cityboat như một trải nghiệm đô thị mới lạ, gắn liền với việc hẹn hò và giao lưu xã hội.
Đối với các khách sạn Trng Quốc, giá trị của các môn thể thao dưới nước không chỉ dừng lại ở việc bổ sung thêm một tiện ích. Nó mang đến cho khách hàng một lý do hoàn toàn mới để lưu trú.
Khi xu hướng du lịch ngắn ngày và những chuyến "du lịch siêu nhỏ" (micro-getaway) gần nhà ngày càng phổ biến, nhiều khách sạn đang tích hợp các hoạt động chèo thuyền và kayak vào gói lưu trú của mình, biến một đêm nghỉ dưỡng đơn thuần trở thành một trải nghiệm trọn vẹn hơn, kết hợp giữa vận động thể chất và khám phá điểm đến.
Khách sạn Hilton Shenzhen Shekou Nanhai là một ví dụ tiêu biểu. Khách sạn này gần đây đã giới thiệu trải nghiệm chèo kayak theo mô hình Cityboat, cung cấp huấn luyện viên, hướng dẫn an toàn và trang thiết bị đầy đủ, theo thông tin từ phía khách sạn.
Khách lưu trú không cần phải tự sắp xếp phương tiện di chuyển riêng hay tìm kiếm địa điểm khác; sau khi chèo kayak, họ có thể quay trở lại ngay khách sạn. Trải nghiệm này gắn kết việc lưu trú và hoạt động thể thao dưới nước trong cùng một hành trình tiêu dùng liền mạch.
Khi ngày càng nhiều người tiêu dùng tham gia các hoạt động trên mặt nước, Cityboat cũng đang trở thành một bối cảnh mới để các thương hiệu tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tuổi.
Vào tháng 7, Tiaodao Outdoor đã hợp tác cùng thương hiệu rượu thảo dược Jing Liquor để tổ chức một sự kiện âm nhạc trên mặt nước. Jing Liquor, được sản xuất bởi công ty Jing Brand có trụ sở tại tỉnh Hồ Bắc, từ lâu đã gắn liền với hình ảnh loại đồ uống có lợi cho sức khỏe, và hiện đang sử dụng các sản phẩm cùng bối cảnh mới để tiếp cận nhóm người tiêu dùng trẻ hơn.
Trong năm nay, thương hiệu này đã cho ra mắt loại "chai nhạc" (music bottle) tích hợp công nghệ NFC: người dùng chỉ cần chạm điện thoại vào chai để tạo ra một bài hát dựa trên sở thích cá nhân. Thương hiệu này cũng đang định vị sản phẩm của mình như một nguyên liệu pha cocktail, đưa rượu vào các buổi tiệc và những buổi tụ họp xã hội.
So với các gian hàng pop-up tại trung tâm thương mại hay các buổi tiệc tại quán bar, bối cảnh ven sông mang đến sự mới lạ, tính tương tác và sức hút trên mạng xã hội lớn hơn nhiều. Người tiêu dùng không đơn thuần chỉ đến để "nhìn thấy" thương hiệu; họ tiếp cận thương hiệu ngay trong lúc chèo thuyền, nghe nhạc và dành thời gian cùng những người khác.
Tiềm năng thương mại từ mô hình này còn vượt xa phạm vi các môn thể thao dưới nước. Đồ uống, thiết bị ngoài trời, thời trang, sản phẩm chống nắng, mỹ phẩm và dịch vụ lưu trú đều có thể tận dụng bối cảnh này để tái định hình trải nghiệm người tiêu dùng.
Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vẫn là một rào cản đáng kể. Các quy định về khu vực được phép sử dụng phương tiện nhỏ của Trung Quốc có sự khác biệt lớn giữa các thành phố, khiến các thương hiệu đang lên kế hoạch tổ chức hoạt động trên mặt nước phải điều chỉnh theo từng quy định địa phương, thay vì áp dụng một mô hình chung trên toàn quốc.
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