Hãng vận tải hàng hoá chuyên biệt của “ông trùm” hàng hiệu "vượt ải" thẩm định Cục Hàng không

Báo cáo này được đưa ra sau khi doanh nghiệp của “ông trùm” hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn bổ sung đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu, trong đó,có hồ sơ của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương để chứng minh IPP Air Cargo có 100% vốn Việt Nam…

Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của IPP Air Cargo đầy đủ theo các quy định.

Trong đó, có đủ đề án hoạt động, phương án tăng vốn bù đắp thiếu hụt trong 3 năm đầu hoạt động do ghi nhận lợi nhuận âm. Bên cạnh đó, hồ sơ cũng chứng minh IPP Air Cargo có 100% vốn Việt Nam và đưa ra hợp đồng nguyên tắc, thoả thuận về việc thuê tàu bay…

Theo kế hoạch, IPP Air Cargo sẽ khai thác 5 máy bay chở hàng năm đầu, năm thứ hai sẽ tăng lên 7 chiếc và tăng lên 10 chiếc vào năm thứ 3. Cũng trong năm đầu tiên khai thác, IPP Air Cargo lên kế hoạch vận chuyển khoảng 115.000 tấn hàng hóa, đạt doanh thu 71 triệu USD, dự kiến bắt đầu có lãi từ năm thứ 4 kể từ khi khai thác chuyến bay đầu tiên.

IPP Air Cargo dự kiến khai thác tàu bay B737BCF và B777F.

Hiện hãng ký thỏa thuận mua 10 chiếc Boeing 777 Freighter trị giá 3,5 tỷ USD. Trong kế hoạch IPP Air Cargo sẽ đào tạo một đội bay hùng hậu để triển khai kinh doanh, đưa hãng bay này thành hãng hàng không vận tải hàng hóa lớn bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Phòng chuyên môn về an toàn của Cục Hàng không Việt Nam sẽ làm việc với Boeing để hoàn toàn đủ năng lực giám sát loại tàu bay này theo đúng tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Hiện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng có văn bản khẳng định có thể đáp ứng 5 vị trí đỗ qua đêm cho các tàu bay chở hàng của IPP trong năm đầu tiên tại 5 sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cần Thơ với 1 vị trí đỗ qua đêm. Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn cũng nhất trí cung cấp dịch vụ cho đội tàu bay của IPP Air Cargo.

Liên quan đến năng lực điều hành bay, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cũng thông báo bảo đảm việc cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho các chuyến bay của IPP Air Cargo khai thác trong khu vực đường hàng không, khu vực kiểm soát của các cơ sở điều hành bay thuộc VATM quản lý.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kể từ ngày 15/2, hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế đi/đến Việt Nam được khôi phục như giai đoạn trước đại dịch Covid-19.

Vì vậy, “việc xem xét, thẩm định hồ sơ để cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không chuyên chở hàng hoá cho IPP Air Cargo là phù hợp”, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không chuyên chở hàng hoá cho IPP Air Cargo và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc cấp giấy phép cho IPP Air Cargo được phép hoạt động.

Công ty CP IPP Air Cargo đăng ký kinh doanh ngày 10/3/2021 do ông Jonathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch, Tổng Giám đốc. Người đại diện pháp luật của IPP Air Cargo là bà Lê Hồng Thủy Tiên, với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, tương đương 100 triệu USD, trong đó, 30% là vốn chủ sở hữu và 70% còn lại là vốn huy động.

Trước đó, tháng 7/2020, Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, việc thành lập hãng hàng không mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi.

Dự báo năm 2022, sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt từ 42 - 47 triệu lượt hành khách, tăng 170 - 200% so với năm 2021 nhưng vẫn giảm trên 40% so với thời điểm trước dịch năm 2019. Sản lượng hàng hóa vận chuyển giữ vững đà tăng, dự báo đạt 1,524 triệu tấn, tăng 16,4% so với năm 2021 và tăng 21,2% so với năm 2019.