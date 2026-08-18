Hoàn thuế VAT tăng 32%, doanh nghiệp đủ điều kiện được ưu tiên xử lý

Tính đến ngày 11/8/2026, số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng tăng 32% so với cùng kỳ, đạt 111.726 tỷ đồng. Ngành Thuế đang đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo để phân loại rủi ro, ưu tiên xử lý nhanh những hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời tăng cường kiểm soát các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao...

Hoàn thuế giá trị gia tăng đạt 111.726 tỷ đồng. Ảnh: Cục Thuế

Cục Thuế cho biết trong năm 2026, cơ quan thuế đã tăng cường đánh giá rủi ro, phân loại hồ sơ và kiểm soát tiến độ xử lý, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các hồ sơ liên quan đến những ngành, mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Theo số liệu thống kê từ Cục Thuế, tính đến ngày 11/8/2026, số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, đạt 64,4% dự toán hoàn thuế của cả năm 2026.

Trong kỳ, cơ quan thuế đã ban hành 11.627 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền 111.726 tỷ đồng, tăng 9% về số lượng quyết định. Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế góp phần giúp doanh nghiệp sớm thu hồi vốn, cải thiện dòng tiền và có thêm nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu.

Việc đồng bộ các giải pháp cải tiến quy trình, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong phân tích rủi ro, phân loại và xử lý hồ sơ đã giúp tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện bằng phương thức điện tử đạt 99%.

Theo đó, phần lớn hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng hiện được hệ thống tự động phân tích và phân loại rủi ro. Trên cơ sở này, cơ quan thuế xác định hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Đáng chú ý, 87% hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau được giải quyết trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ thời điểm cơ quan thuế tiếp nhận đầy đủ hồ sơ” Cục Thuế nhấn mạnh.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến 245 hồ sơ có thời gian xử lý kéo dài là do hồ sơ này thuộc nhóm có dấu hiệu rủi ro cao, đòi hỏi cơ quan thuế phải thực hiện thêm các bước xác minh trước khi đưa ra quyết định hoàn thuế. (Cục Thuế)

Dù tiến độ hoàn thuế được đẩy nhanh, ngành Thuế vẫn đang xử lý 1.927 hồ sơ với tổng số tiền đề nghị hoàn 34.521 tỷ đồng. Trong đó, 245 hồ sơ có thời gian xử lý kéo dài, chiếm 1,7% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết trong kỳ.

Đối với những trường hợp này, cơ quan thuế đã thông báo và đề nghị người nộp thuế phối hợp rà soát, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ cũng như số tiền đề nghị hoàn. Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, đấu tranh với những doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao.

Cục Thuế xác định hoàn thuế giá trị gia tăng là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, ngành Thuế đặt mục tiêu vừa rút ngắn thời gian xử lý để doanh nghiệp sớm khơi thông dòng tiền, vừa kiểm soát chặt nguy cơ gian lận, trục lợi chính sách.

Trong 4 tháng cuối năm 2026, ngành Thuế đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau từ 70% lên 90%. Tỷ lệ này dự kiến tiếp tục được nâng lên 95% trong quý I/2027.

Cùng với đó, ngành Thuế phấn đấu nâng tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn từ 78% lên 90% trong năm 2026.

Để rút ngắn thời gian xử lý, ngành Thuế dự kiến đưa chương trình hoàn thuế nhanh vào vận hành trong tháng 9/2026. Đến tháng 10/2026, cơ quan thuế dự kiến triển khai hỗ trợ người nộp thuế lập tờ khai thuế giá trị gia tăng theo hình thức gợi ý. Đến tháng 12/2026, mục tiêu đặt ra là triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động.

Song song với ứng dụng công nghệ, ngành Thuế sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, rà soát và chuẩn hóa quy trình hoàn thuế theo hướng tự động hóa. Công tác luân chuyển hồ sơ sẽ được kiểm soát chặt hơn, trong khi các hồ sơ tồn đọng được tập trung xử lý và trách nhiệm của từng bộ phận được xác định rõ.

Một trong những trọng tâm khác là xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro. Cơ quan thuế sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu, đánh giá mức độ tuân thủ và phân loại doanh nghiệp theo các nhóm xanh-vàng-đỏ tương ứng.

Theo định hướng này, những doanh nghiệp và hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện sẽ được ưu tiên xử lý nhanh. Ngược lại, các trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc thuộc nhóm rủi ro cao sẽ được tập trung nguồn lực để kiểm tra, xác minh, Cục Thuế nêu rõ.

Việc kiểm soát chuỗi hóa đơn được tăng cường từ khâu xuất hóa đơn đến kê khai thuế. Thay vì thực hiện xác minh dàn trải, cơ quan thuế sẽ dựa trên dữ liệu của hệ thống để đối chiếu và xác minh hóa đơn giữa các cơ quan thuế theo từng trường hợp. (Cục Thuế)

Song song, ngành Thuế cũng tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nhận diện doanh nghiệp và hồ sơ có rủi ro, đồng thời phân tích dữ liệu của các doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế để phát hiện và khoanh vùng nguy cơ gian lận.

Cùng với đó, công tác kiểm tra sau hoàn thuế tiếp tục được đẩy mạnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp sai phạm. Cơ quan thuế cũng tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp ngay từ khâu kê khai và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế, giúp người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng quy định và hạn chế phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần.

Cục Thuế cho biết toàn ngành sẽ tiếp tục tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu với cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng. Liên thông dữ liệu sẽ vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa nâng cao hiệu quả nhận diện và kiểm soát rủi ro trong quá trình hoàn thuế.