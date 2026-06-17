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Hội An: Chiến dịch "1 TỶ XANH" khởi đầu mô hình hợp tác công - tư vì môi trường

Phan Nam

17/06/2026, 16:15

Đứng trước thực trạng biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên thiên nhiên ngày càng trở thành thách thức toàn cầu, vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững đang ngày càng trở nên rõ nét...

Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An
Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An

Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương và Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đồng thời công bố Chiến dịch “1 Tỷ Xanh”, đánh dấu bước khởi đầu cho một hành trình đồng hành dài hạn giữa doanh nghiệp và hệ sinh thái di sản.

Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, được UNESCO công nhận từ năm 2009, là không gian hội tụ các giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học, văn hóa và cộng đồng. Tuy nhiên, trước áp lực từ biến đổi khí hậu, đô thị hóa và phát triển du lịch, công tác bảo tồn đang đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn từ khu vực tư nhân.

Lễ ký kết giữa Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển và Tập đoàn Đạt Phương không chỉ là một sự kiện hợp tác, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc huy động nguồn lực xã hội cho bảo tồn thiên nhiên. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động như phục hồi hệ sinh thái, làm giàu rừng bằng cây bản địa, truyền thông giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Theo đại diện Ban quản lý, hợp tác lần này mang ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa định hướng “bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn” giai đoạn 2026–2030, đồng thời góp phần xây dựng mô hình liên kết bền vững giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng.

Điểm nhấn của sự kiện là việc công bố Chiến dịch “1 Tỷ Xanh”, với cam kết từ Tập đoàn Đạt Phương hỗ trợ nguồn lực trị giá 1 tỷ đồng để triển khai trồng cây, phục hồi rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển. Chiến dịch được thiết kế theo hướng đảm bảo hiệu quả sinh thái thực chất: lựa chọn đúng loài cây bản địa, đúng khu vực trồng và theo dõi khả năng sinh trưởng để góp phần phục hồi hệ sinh thái một cách bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Tập đoàn Đạt Phương nhấn mạnh: trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc. Bên cạnh các chính sách vĩ mô, sự chủ động tham gia của khu vực tư nhân là yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu này.

Là doanh nghiệp đã có nhiều năm đầu tư và phát triển tại khu vực miền Trung, Đạt Phương không chỉ ghi dấu ấn qua các công trình hạ tầng như cầu Cửa Đại, tuyến đường ven biển 129 hay các dự án đô thị, du lịch, mà còn từng bước định hình triết lý phát triển gắn với yếu tố bền vững và trách nhiệm môi trường.

Trong khuôn khổ hợp tác, doanh nghiệp cũng sẽ tích hợp hoạt động truyền thông về bảo tồn thiên nhiên vào hệ sinh thái dự án của mình từ khu đô thị đến khách sạn, khu nghỉ dưỡng nhằm lan tỏa nhận thức xanh đến khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Trong xu hướng các mô hình phát triển bền vững đang ngày càng trở thành tiêu chuẩn hoạt động mới, sự hợp tác giữa Đạt Phương và Khu Dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An cho thấy một hướng đi đáng chú ý: doanh nghiệp không chỉ là nhà đầu tư, mà còn là “người đồng hành cùng thiên nhiên”. Do đó, Chiến dịch “1 Tỷ Xanh” được kỳ vọng sẽ trở thành một nền tảng lan tỏa, thu hút sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay vì môi trường, hướng tới một tương lai phát triển hài hòa và bền vững.

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Từ khóa:

biến đổi khí hậu Đạt Phương Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An tài nguyên thiên nhiên

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