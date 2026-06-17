Hội An: Chiến dịch "1 TỶ XANH" khởi đầu mô hình hợp tác công - tư vì môi trường

Ngày 17/6/2026,
Tập đoàn Đạt Phương và Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm –
Hội An đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đồng thời công bố
Chiến dịch “1 Tỷ Xanh”, đánh dấu bước khởi đầu cho một hành trình đồng hành dài
hạn giữa doanh nghiệp và hệ sinh thái di sản.
Khu Dự trữ Sinh
quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, được UNESCO công nhận từ năm 2009, là
không gian hội tụ các giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học, văn hóa và cộng đồng.
Tuy nhiên, trước áp lực từ biến đổi khí hậu, đô thị hóa và phát triển du lịch,
công tác bảo tồn đang đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn từ khu vực tư nhân.
Lễ ký kết giữa
Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển và Tập đoàn Đạt Phương không chỉ là một sự kiện
hợp tác, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc huy động nguồn lực xã hội
cho bảo tồn thiên nhiên. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động như phục
hồi hệ sinh thái, làm giàu rừng bằng cây bản địa, truyền thông giáo dục môi trường
và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Theo đại diện
Ban quản lý, hợp tác lần này mang ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa định
hướng “bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn” giai đoạn 2026–2030, đồng
thời góp phần xây dựng mô hình liên kết bền vững giữa Nhà nước – doanh nghiệp –
cộng đồng.
Điểm nhấn của sự
kiện là việc công bố Chiến dịch “1 Tỷ Xanh”, với cam kết từ Tập đoàn Đạt Phương
hỗ trợ nguồn lực trị giá 1 tỷ đồng để triển khai trồng cây, phục hồi rừng và bảo
tồn đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển. Chiến dịch được thiết kế theo hướng đảm bảo hiệu quả sinh
thái thực chất: lựa chọn đúng loài cây bản địa, đúng khu vực trồng và theo dõi
khả năng sinh trưởng để góp phần phục hồi hệ sinh thái một cách bền vững.
Phát biểu tại lễ
ký kết, đại diện Tập đoàn Đạt Phương nhấn mạnh: trong bối cảnh Việt Nam cam kết
đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc.
Bên cạnh các chính sách vĩ mô, sự chủ động tham gia của khu vực tư nhân là yếu
tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu này.
Là doanh nghiệp
đã có nhiều năm đầu tư và phát triển tại khu vực miền Trung, Đạt Phương không
chỉ ghi dấu ấn qua các công trình hạ tầng như cầu Cửa Đại, tuyến đường ven biển
129 hay các dự án đô thị, du lịch, mà còn từng bước định hình triết lý phát triển
gắn với yếu tố bền vững và trách nhiệm môi trường.
Trong khuôn khổ
hợp tác, doanh nghiệp cũng sẽ tích hợp hoạt động truyền thông về bảo tồn thiên
nhiên vào hệ sinh thái dự án của mình từ khu đô thị đến khách sạn, khu nghỉ dưỡng
nhằm lan tỏa nhận thức xanh đến khách hàng, đối tác và cộng đồng.
Trong xu hướng các mô hình phát
triển bền vững đang ngày càng trở thành tiêu chuẩn hoạt động mới, sự hợp tác giữa
Đạt Phương và Khu Dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An cho thấy một hướng đi
đáng chú ý: doanh nghiệp không chỉ là nhà đầu tư, mà còn là “người đồng hành
cùng thiên nhiên”. Do đó, Chiến dịch “1 Tỷ Xanh” được kỳ vọng sẽ trở thành một nền tảng
lan tỏa, thu hút sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng
chung tay vì môi trường, hướng tới một tương lai phát triển hài hòa và bền vững.