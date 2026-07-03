Bộ Công an triệt phá đường dây trục lợi chính sách nhà ở xã hội đặc biệt nghiêm trọng

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng tăng cao, việc lợi dụng chính sách để trục lợi đã trở thành một vấn đề nhức nhối.
Theo thông tin từ Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04, Bộ Công an), các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân (trong khi nguồn cung có hạn) để thực hiện hành vi phạm tội. Đường dây này đã thành lập công ty, thực hiện các hoạt động môi giới, tư vấn làm hồ sơ và hứa hẹn về các suất ngoại giao để lôi kéo khách hàng ký hợp đồng tư vấn dịch vụ trá hình, từ đó, chiếm đoạt tài sản và trục lợi bất chính.
Cục An ninh kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm. Kết quả là đã triệt phá thành công, bắt giữ và xử lý các đối tượng chủ mưu cầm đầu, thu hồi triệt để các tài sản do tham nhũng và tài sản bị chiếm đoạt. Đặc biệt, đường dây do Lê Trung Tiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Star Homes cầm đầu, đã chiếm đoạt số tiền lên đến trên 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn lớn hơn khi quá trình điều tra mở rộng.
Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ để làm nhanh giấy xác nhận điều kiện nhà ở xã hội. Từ tháng 10/2025 đến đầu năm 2026, Lê Trung Tiến đã thỏa thuận với các đối tượng môi giới bất động sản tự do để làm nhanh giấy xác nhận cho hơn 100 trường hợp. Đường dây này còn móc nối với cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 6 thành phố Hà Nội, thực hiện hành vi đưa và nhận tiền hối lộ.
Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 4 vụ án về các tội danh như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Tổng cộng đã có 13 bị can bị khởi tố và vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Đại tá Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh đây là chuyên án có quy mô rất lớn, với sự tham gia của nhiều đối tượng và nhóm tội danh khác nhau, từ tham nhũng, xâm phạm sở hữu đến xâm phạm trật tự công cộng.
Vụ án này không chỉ là một bài học đắt giá về việc quản lý và thực thi chính sách nhà ở xã hội mà còn là lời cảnh tỉnh cho các cơ quan chức năng trong việc giám sát và ngăn chặn các hành vi trục lợi. Để ngăn chặn những vụ việc tương tự, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.
Thực tế, dư luận không chỉ mong chờ sự công bằng được thực thi mà còn hy vọng vào một hệ thống quản lý chính sách nhà ở xã hội minh bạch, hiệu quả hơn trong tương lai. Đây là lúc để các cơ quan chức năng nhìn nhận lại và cải thiện quy trình, đảm bảo rằng những chính sách tốt đẹp không bị lợi dụng bởi những kẻ trục lợi.
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