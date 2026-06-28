25 chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ, tỷ phú Amazon cũng có mặt

Dựa trên dữ liệu từ bảng xếp hạng Land Report 100 của tạp chí The Land Report, đồ họa thông tin dưới đây gồm 25 cá nhân và gia đình sở hữu nhiều đất nhất tại Mỹ.
Tại Mỹ, đất công thường được nhắc đến nhiều trong các cuộc thảo luận về địa lý và tài nguyên. Trong khi đó, sở hữu tư nhân mới là hình thức phổ biến. Phần lớn diện tích đất tại nước này nằm trong các nông trại, trang trại chăn nuôi, rừng sản xuất và những khu đất đang được khai thác cho hoạt động kinh tế.
4 chủ đất lớn nhất đều sở hữu từ khoảng 809.000 ha trở lên. Tính chung, nhóm này nắm giữ khoảng 3,76 triệu ha đất. Ngay cả gia đình Fisher, đứng thứ 25 trong danh sách, cũng sở hữu khoảng 178.000 ha, lớn hơn diện tích của nhiều hạt tại Mỹ.
Thay đổi đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng năm 2026 là ông trùm bất động sản Stan Kroenke vươn lên vị trí số 1. Tỷ phú này đã nâng tổng diện tích đất sở hữu lên khoảng 1,09 triệu ha, sau khi mua thêm khoảng 380K ha tại bang New Mexico vào tháng 12 năm ngoái. Đây là giao dịch đất lớn nhất tại Mỹ trong hơn một thập kỷ.
Danh mục đất đai của ông Kroenke gồm nhiều trang trại ở miền Tây nước Mỹ. Ngoài ra, ông còn sở hữu cổ phần tại nhiều đội thể thao, trong đó có Los Angeles Rams, Denver Nuggets và Colorado Avalanche.
Dù có nền tảng khác nhau, các chủ đất lớn nhất tại Mỹ tạo ra giá trị từ những cách sử dụng đất tương tự nhau, như khai thác gỗ, chăn nuôi, nông nghiệp bền vững và bảo tồn.
Gia đình Emmerson đứng thứ 2 với khoảng 971.000 ha. Khối tài sản đất đai của gia đình này gắn với Sierra Pacific Industries, công ty gỗ tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Trong khi đó, người xếp thứ ba, ông John Malone tập trung vào bảo tồn, nông nghiệp bền vững và quản lý đất đai. Ông Ted Turner đứng thứ 4 với khoảng 809.000 ha, nổi tiếng với mô hình kết hợp chăn nuôi và bảo tồn bò rừng bizon.
Ở các vị trí thấp hơn, nhiều cái tên cho thấy quá trình tích lũy đất đai qua nhiều thế hệ. Những người thừa kế của gia đình King Ranch, Pingree, Cullen và gia đình Briscoe đều sở hữu những vùng đất lớn, có nguồn gốc từ các khối tài sản hình thành trong nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ, nhờ chăn nuôi, khai thác gỗ và năng lượng.
Danh sách này cũng có sự góp mặt của các doanh nhân hiện đại, như ông Peter Buck, nhà đồng sáng lập Subway, và ông Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon. Dù là một trong những người giàu nhất thế giới, ông Bezos chỉ xếp thứ 21 trong danh sách, với khoảng 187.000 ha.
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