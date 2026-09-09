Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam

Chủ tịch Valentina Matvienko khẳng định Hội đồng Liên bang luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, người bạn truyền thống, tin cậy; ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga; Đồng thời, chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Chủ tịch Valentina Matvienko cho biết hai cơ quan lập pháp đã tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao và những định hướng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu tại cuộc gặp tháng 5/2025; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp công tác lập pháp, kịp thời phê chuẩn các văn kiện giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga; mong muốn tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, đưa quan hệ Việt Nam - Nga phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.
Đánh giá cao vai trò của Hội đồng Liên bang Nga và cá nhân Chủ tịch Valentina Matvienko, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai cơ quan lập pháp phát huy vai trò trong hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương; tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và Chính phủ hai nước, góp phần chuyển các cam kết chính trị thành chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể.
Chủ tịch Valentina Matvienko khẳng định Hội đồng Liên bang sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, triển khai các định hướng và thỏa thuận cấp cao.
Về hợp tác địa phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa. Hai bên thống nhất phát huy hiệu quả các quan hệ địa phương đã được thiết lập, hình thành thêm các cặp địa phương hợp tác mới; khuyến khích doanh nghiệp hai nước xác định các dự án phù hợp, nhất là trong thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Chủ tịch Valentina Matvienko nhấn mạnh tình cảm giữa nhân dân Nga và Việt Nam được hình thành qua nhiều thế hệ; ủng hộ tăng cường trao đổi văn hóa, giáo dục, du lịch, thúc đẩy việc học tiếng Nga tại Việt Nam và tiếng Việt tại Nga.
Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; tiếp tục tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế nghị viện đa phương, đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, hợp tác, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ủng hộ tăng cường vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các quốc gia; mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Valentina Matvienko sớm thăm Việt Nam vào cuối năm nay. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Duma Quốc gia đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào thời gian phù hợp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan liên quan của Việt Nam và Liên bang Nga cụ thể hóa các định hướng hợp tác biển giai đoạn 2026-2030 thành những chương trình, dự án khả thi; thúc đẩy kết nối vận tải biển, cảng biển, logistics, đóng tàu và nghiên cứu khoa học biển.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva.
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