Hồi lại 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng, dầu khí dẫn sóng

Màn lội ngược dòng của chứng khoán Mỹ đêm qua đã “cổ vũ” thị trường toàn cầu sáng nay tăng tốt. Nguyên nhân có thể một phần đến các lệnh trừng phạt vẫn chưa rõ ràng và có khả năng không sốc. Thị trường trong nước cũng chứng khiến hầu hết cổ phiếu phục hồi, với dòng tiền tập trung nhiều vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản.

Đà tâm lý khá thuận lợi sau khi thị trường cũng đã được bắt đáy mạnh chiều hôm qua. Sáng nay sau khi mở cửa vài phút VN-Index đã vượt trở lại trên mốc 1.500 điểm và lập đỉnh cao nhất 1.512,05 điểm lúc 10h39, tăng 1,15% so với tham chiếu.

Đà phục hồi bắt đầu chững lại nửa sau phiên sáng, do các cổ phiếu vốn hóa lớn thoái lui nhẹ. Điểm đáng chú ý là không phải các mã lớn nhất lại dẫn dắt thị trường và chính các mã này yếu đã ngăn chỉ số tăng tốt hơn.

VIC là ví dụ khi cổ phiếu này tăng tốt nhất là vài phút đầu tiên sau khi mở cửa, khoảng 1% so với tham chiếu nhưng toàn bộ thời gian còn lại là trượt dốc. VIC hiện đã quay đầu giảm 0,5%. VHM nửa đầu phiên sáng cũng không tệ, tăng có lúc gần 0,9% trước khi mất sạch điểm về cuối và chỉ đứng tham chiếu. VNM cũng lùi giá dần, hiện chỉ còn tăng 0,51%. VCB tương tự, mất hết điểm và về tham chiếu...

Vai trò dẫn dắt hiện đang nằm trong tay các cổ phiếu tầm trung. Ngân hàng nổi bật là VPB, đang tăng 4,2%. Cổ phiếu này cũng không phải trong trạng thái tăng tốt nhất mà đã tụt một chút kể từ đỉnh lúc 11h. Tuy vậy khả năng giữ độ cao còn tốt, bù lại cho vốn hóa chưa lớn trong VN-Index. Các mã ngân hàng tăng khá là MBB tăng 1,47%, TPB tăng 2,42%, HDB tăng 1,91%, STB tăng 0,91%. Dầu khí có GAS tăng 0,92%. Các blue-chips còn lại có thể kể tới SSI tăng 3,03%, BVH tăng 1,19%, GVR tăng 1,78%, MWG tăng 1,32%.

Các trụ lớn nhất đã không gia tăng sức mạnh cho VN-Index ở nhịp tăng, đánh mất vị thế dẫn dắt và sau đó lại suy yếu, khiến chỉ số này hạ độ cao đáng kể nửa sau phiên sáng. Kết phiên chỉ số chỉ còn tăng 0,8%, tương đương 11,99 điểm. VN30-Index tăng 0,79%.

VN-Index đang tụt xuống nhẹ cuối phiên sáng do các trụ lớn nhất suy yếu.

Mặc dù chỉ số có thể hiện sự suy yếu đà tăng một chút nhưng điều đó không thể hiện thị trường kém. Khả năng giữ độ cao tùy thuộc vào cổ phiếu nhiều hơn. HoSE lúc VN-Index đạt đỉnh cao nhất buổi sáng ghi nhận 366 mã tăng/74 mã giảm thì kết phiên sáng là 343 mã tăng/111 mã giảm. Độ rộng suy yếu như vậy cũng không phải là nhiều.

Thống kê hiện có 11 cổ phiếu tăng kịch trần trên HoSE, 174 mã khác tăng từ 1% trở lên. Điều này thể hiện cường độ giá ở cổ phiếu là khá tốt, dù chỉ số không thật sự mạnh.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang diễn biến giá tốt hơn blue-chips. Chỉ số Midcap tăng 1,66% với 62 mã tăng/8 mã giảm. Smallcap tăng 1,34% với 165 mã tăng/47 mã giảm. CSV, YEG, KHP, BMC, PTC, TGG là những cổ phiếu đang kịch trần với thanh khoản khá tốt. Nhìn chung với độ rộng mạnh mẽ thì hầu hết các nhóm cổ phiếu đều đang tăng giá.

Thanh khoản sụt giảm sáng nay cũng không phải là điều đáng ngại, vì giảm chỉ là so với phiên đột biến bị bán mạnh ngày hôm qua. Hai sàn niêm yết tính chung khớp thành công gần 16.769 tỷ đồng, thấp hơn 18% so với sáng hôm qua nhưng vẫn cao hơn trung bình 3 phiên đầu tuần, thậm chí là cao hơn so với trung bình 4 tuần trước đó.

Dòng tiền đang tập trung khá mạnh vào cổ phiếu ngân hàng cùng một số mã bất động sản. Tính chung các cổ phiếu ngân hàng sàn HoSE, tỷ trọng giao dịch chiếm tới gần 25% tổng sàn này. Các mã ngân hàng trong nhóm VN30 thậm chí chiếm 60% giá trị rổ. VPB đang thanh khoản nhất thị trường với trên 37,2 triệu cổ tương đương 1.423,5 tỷ đồng khớp lệnh thành công. GEX, KBC, DXG là các cổ phiếu khác cũng thanh khoản rất cao.

Cả 3 cổ phiếu này cũng có dấu vết mua vào mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài. DXG được mua ròng tới gần 118,7 tỷ đồng, KBC khoảng 65,7 tỷ và GEX là 37 tỷ đồng. Đây thậm chí là 3 mã được mua ròng lớn nhất sáng nay. Ngoài ra SSI, VHM, GAS, PNJ, DGC là các cổ phiếu khác được mua ròng từ 20 tỷ đến gần 30 tỷ đồng. Phía bán ra có HPG -59 tỷ, VCB -35 tỷ và chứng chỉ quỹ E1VFVN30 -33,6 tỷ là đáng kể. Tính chung khối ngoại giải ngân ròng 355,7 tỷ đồng trên HoSE.