Hơn 5.000 cơ hội tuyển sinh, tuyển dụng, tại Huế trong tháng 9

Ngày 8/9, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm – Sở Nội vụ thành phố Huế đã tổ chức Tháng việc làm năm 2026 với chủ đề “Tháng 9 - mùa thu tuyển dụng”, mở ra hơn 5.000 cơ hội tuyển sinh, tuyển dụng cho học viên, sinh viên và người lao động.
Tại Tháng việc làm năm 2026, người lao động có cơ hội trực tiếp tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, trao đổi với doanh nghiệp, tiếp cận thông tin về việc làm, học nghề và các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Hoạt động không chỉ hướng đến nhóm lao động đang tìm kiếm việc làm mà còn tạo thêm kênh kết nối giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, qua đó giúp quá trình đào tạo từng bước bám sát nhu cầu thực tế của thị trường.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, lao động và việc làm là một trong những trụ cột của an sinh xã hội, đồng thời giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, việc cân bằng cung - cầu lao động không chỉ là yêu cầu về kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị - xã hội, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.
Thành phố Huế hiện có hơn 650.000 lao động. Mỗi năm, khoảng 10.000 lao động mới gia nhập thị trường, trong đó có học sinh, sinh viên tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ và lao động dịch chuyển do quá trình sắp xếp tổ chức.
Cùng với đó, khoảng 9.000 người mỗi năm có nhu cầu được hỗ trợ học nghề, chuyển đổi việc làm hoặc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây là nguồn cung lao động đáng kể, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về khả năng kết nối, tư vấn và hỗ trợ người lao động.
Trước nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, thành phố Huế xác định hỗ trợ người lao động tiếp cận việc làm, học nghề và tái hòa nhập thị trường là nhiệm vụ quan trọng.
Thành phố tiếp tục mở rộng kết nối việc làm trong nước, đồng thời đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc tại các thị trường uy tín như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Cộng hòa Liên bang Đức.
Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố duy trì các phiên giao dịch việc làm định kỳ vào ngày 5 và 20 hằng tháng. Các chương trình “Mùa xuân kết nối việc làm”, “Tháng chín mùa thu tuyển dụng” từng bước trở thành những điểm hẹn để doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động tìm đến nhau.
Đáng chú ý, việc vận hành Sàn giao dịch việc làm online, website vieclamhue.vn và các nền tảng số giúp thông tin về thị trường lao động được cập nhật nhanh chóng, minh bạch, liên tục. Qua đó, người lao động ở nhiều nhóm khác nhau, trong đó có người khuyết tật và các nhóm yếu thế, có thêm cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp.
Tháng việc làm năm 2026 đặt mục tiêu góp phần giải quyết việc làm cho 18.000 lao động và đưa 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
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