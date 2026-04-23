Thứ Năm, 23/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Mỗi năm, toàn thế giới có hơn 840.000 người tử vong vì căng thẳng trong công việc

Thu Hằng

23/04/2026, 15:19

Những biến đổi lớn trong thế giới việc làm, bao gồm số hóa, trí tuệ nhân tạo, làm việc từ xa và các hình thức việc làm mới, đang định hình lại môi trường làm việc tâm lý - xã hội...

Ảnh minh họa.

Báo cáo Môi trường làm việc tâm lý - xã hội: Diễn biến toàn cầu và định hướng hành động, của Tổ chức Lao động Quốc tế, phân tích con số hơn 840.000 ca tử vong mỗi năm được ước tính dựa trên hai nguồn bằng chứng chính.

Thứ nhất,  dữ liệu về mức độ phổ biến toàn cầu của năm yếu tố rủi ro tâm lý - xã hội chính tại nơi làm việc, bao gồm: căng thẳng do công việc (yêu cầu cao kết hợp với mức độ tự chủ thấp); mất cân bằng giữa nỗ lực và phần thưởng; bất ổn việc làm; thời giờ làm việc kéo dài; và bắt nạt cùng quấy rối tại nơi làm việc.

Thứ hai, các nghiên cứu khoa học cho thấy những rủi ro này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ và rối loạn tâm thần, trong đó có tự tử.

Các mức độ rủi ro này sau đó được đối chiếu với dữ liệu tử vong và sức khỏe toàn cầu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD), để ước tính số ca tử vong và số mức độ bệnh tật có thể quy cho các rủi ro này mỗi năm.

Báo cáo cũng cho thấy các rủi ro này khiến gần 45 triệu năm sống điều chỉnh theo mức độ bệnh tật bị mất đi mỗi năm, phản ánh số năm sống khỏe mạnh bị mất do bệnh tật, khuyết tật hoặc tử vong sớm, và ước tính gây ra tổn thất kinh tế tương đương 1,37% GDP toàn cầu mỗi năm.

Báo cáo nhấn mạnh tác động ngày càng tăng của cách thức thiết kế, tổ chức và quản lý công việc đối với an toàn, sức khỏe của người lao động. Đồng thời, cảnh báo rằng các yếu tố rủi ro tâm lý - xã hội, bao gồm thời giờ làm việc kéo dài, bất ổn việc làm, yêu cầu cao với mức độ tự chủ thấp, bắt nạt và quấy rối tại nơi làm việc, có thể tạo ra môi trường làm việc có hại nếu không được giải quyết đúng mức.

Theo báo cáo, mặc dù nhiều rủi ro tâm lý - xã hội không phải là vấn đề mới, những biến đổi lớn trong thế giới việc làm, bao gồm số hóa, trí tuệ nhân tạo, làm việc từ xa và các hình thức việc làm mới, đang định hình lại môi trường làm việc tâm lý - xã hội.

Những thay đổi này có thể làm gia tăng các rủi ro hiện có hoặc tạo ra các rủi ro mới nếu không được giải quyết đúng mức. Đồng thời, chúng cũng có thể mở ra cơ hội để cải thiện cách thức tổ chức công việc, và tăng cường tính linh hoạt, qua đó cho thấy sự cần thiết của quản lý chủ động.

"Rủi ro tâm lý - xã hội đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong thế giới việc làm hiện đại", bà Manal Azzi, Trưởng nhóm Chính sách và Hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp của Tổ chức Lao động Quốc tế, cho biết.

Bà Manal Azzi nhấn mạnh rằng cải thiện môi trường làm việc tâm lý - xã hội không chỉ thiết yếu để bảo vệ sức khỏe thể chất và tâm thần của người lao động, mà còn để tăng cường năng suất, hiệu quả hoạt động của tổ chức và phát triển kinh tế bền vững.

Ngoài ra, rủi ro tâm lý - xã hội có thể được phòng ngừa thông qua các cách tiếp cận ở cấp tổ chức nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ. Đặc biệt là tầm quan trọng của việc lồng ghép quản lý rủi ro tâm lý - xã hội vào hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp, với sự hỗ trợ của đối thoại xã hội giữa Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động.

Bằng cách chủ động giải quyết các rủi ro này, báo cáo kết luận: các quốc gia và doanh nghiệp có thể xây dựng nơi làm việc lành mạnh hơn, mang lại lợi ích cho cả người lao động và tổ chức, đồng thời tăng cường năng suất và khả năng phục hồi kinh tế.

Đọc thêm

Ngày 23/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị huy động sự tham gia của toàn xã hội, với mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú...

Bộ Nội vụ thống kê trong quý 1/2026, cả nước ghi nhận hơn 123.000 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ. Số người có quyết định hưởng lên tới hơn 120.000 người...

Các bị cáo thuộc VIDA Group tư vấn gian dối cho khách hàng về việc trung tâm/công ty có gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí trong thời gian từ 1 đến 10 năm. Bù lại, phía khách hàng phải trả các khoản phí nhất định. Với cách thức trên, có 399 bị hại đã sập bẫy lừa đảo...

Nhiều ý kiến cho rằng Dự thảo Nghị định mức hỗ trợ tài chính 2.000.000 đồng/người/1 lần sinh còn chung chung, chưa công bằng giữa các đối tượng, chưa phản ánh sự khác biệt giữa các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Luật Dân số, nhất là đối tượng phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mở rộng thanh toán QR Việt Nam – Hàn Quốc: Xóa bỏ rào cản tiền tệ và tỷ giá

Tài chính

2

Blog chứng khoán: Xoay trụ?

Chứng khoán

3

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao thêm thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội

Tiêu điểm

4

Các hộ kinh doanh “sợ lớn”, né tránh tăng trưởng

Thị trường

5

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy