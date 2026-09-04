HTN: Kết quả bán niên 2026 khả quan, hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ thêm 50%

Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm khả quan cùng với việc hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ thêm 50%, HTN hướng tới việc duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo…

Nửa cuối năm 2026, HTN tập trung triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền. Ảnh: HTN.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2026 với kết quả kinh doanh khả quan.

TÌNH HÌNH KINH DOANH ỔN ĐỊNH

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, HTN ghi nhận doanh thu thuần đạt 210,08 tỷ đồng, trong đó riêng quý II đóng góp gần 180 tỷ đồng (tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2025). Kết quả này chủ yếu đến từ việc Công ty đẩy mạnh nghiệm thu và ghi nhận quyết toán các dự án trọng điểm trong kỳ.

Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm đạt 106,84 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá vốn hàng bán trong kỳ giảm 69,3% so với cùng kỳ. Kết quả này ghi nhận tác động từ việc điều chỉnh phân loại khoản dự phòng bảo hành từ giá vốn sang chi phí bán hàng theo Thông tư 99/2025/TT-BTC nhằm đảm bảo tính minh bạch tài chính. Khép lại nửa đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của HTN đạt 18,34 tỷ đồng.

Song song với đà tăng trưởng doanh thu, HTN tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị. Trong 6 tháng đầu năm 2026, chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng 8,91%, thấp hơn so với mức tăng trưởng doanh thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 363,6 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này phản ánh phần nào hiệu quả trong công tác thu hồi công nợ, quản trị dòng tiền và tối ưu hóa vốn lưu động.

Bên cạnh đó, Công ty duy trì cấu trúc nợ an toàn khi đã tất toán toàn bộ các gói trái phiếu phát hành. Trước đó, vào ngày 24/06/2026, HTN cũng đã hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 12% cho cổ đông.

HOÀN TẤT HỒ SƠ TĂNG VỐN 50%

Cùng với đà hồi phục vận hành, HTN mới đây đã nhận được Công văn số 7939/UBCK-QLCB ngày 17/8/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HTN dự kiến phát hành hơn 44,5 triệu cổ phiếu thưởng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ hơn 891 tỷ đồng lên khoảng 1.336 tỷ đồng (tương ứng mức tăng khoảng 50%).

Việc chuyển hóa nguồn vốn chủ sở hữu thành vốn điều lệ góp phần điều chỉnh cơ cấu vốn, đồng thời tạo thêm cơ sở để HTN tăng cường hợp tác với các đối tác và tổ chức tín dụng trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh. Hiện doanh nghiệp đang chuẩn bị các bước tiếp theo để xác định ngày đăng ký cuối cùng và thực hiện phân bổ cổ phiếu, niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

Trong giai đoạn nửa cuối năm, HTN sẽ tiếp tục tập trung triển khai các dự án đang thực hiện, đồng thời đẩy mạnh tiếp cận và phát triển các phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền - định hướng kinh doanh chiến lược phù hợp với năng lực thi công sẵn có và nhu cầu thực tế của thị trường.

Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cùng bước tiến mới trong chiến lược tăng vốn, Hưng Thịnh Incons hướng tới việc duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.