Huế: Mô hình “Tổ công tác vệ tinh” giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Thành phố Huế đang triển khai hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Trong đó, việc kích hoạt mô hình “Tổ công tác vệ tinh” được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và thu ngân sách Nhà nước năm 2026, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, kinh tế thành phố Huế trong 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng khả quan. GRDP ước tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC NHỜ DỊCH VỤ, DU LỊCH VÀ CÔNG NGHIỆP

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực chính của nền kinh tế khi tăng khoảng 9,7%, chiếm hơn 50% cơ cấu kinh tế của thành phố. Trong đó, ngành du lịch ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Sáu tháng đầu năm, Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng tiếp tục khởi sắc với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 37.295 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Khu vực công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ước đạt 11,45%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,5%. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt mức tăng khá như ô tô các loại, găng tay, đồ uống có cồn và xi măng.

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Bên cạnh đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục tăng trưởng ổn định, ước tăng 4,53%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành, để hoàn thành mục tiêu GRDP cả năm từ 10% trở lên, Huế cần đạt mức tăng trưởng khoảng 10,52% trong 6 tháng cuối năm; trong đó quý III tăng 10,55% và quý IV tăng 10,49%.

TẬP TRUNG THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN

Tại cuộc họp, các sở, ngành đã tập trung phân tích dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm, đồng thời chỉ ra các khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Theo đánh giá, bên cạnh những kết quả tích cực về sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, thành phố vẫn còn một số tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng. Đáng chú ý là công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, nguồn cung vật liệu xây dựng và tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm.

Nhiều ý kiến nhận định dư địa tăng trưởng của Huế vẫn còn lớn khi hàng loạt dự án công nghiệp, hạ tầng, logistics, nhà ở và các công trình trọng điểm dự kiến được khởi công, hoàn thành hoặc đưa vào khai thác trong thời gian tới. Đây được xem là những động lực quan trọng góp phần mở rộng năng lực sản xuất, tạo thêm nguồn thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các sở, ngành đề xuất tiếp tục đẩy nhanh giải quyết thủ tục đầu tư, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận những kết quả đạt được trong nửa đầu năm nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra một số chỉ tiêu còn thấp như giải ngân vốn đầu tư công, thu tiền sử dụng đất và tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, những điểm nghẽn liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và công tác phối hợp giữa các cơ quan vẫn chưa được xử lý triệt để. Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều, nếu không có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ gặp nhiều thách thức.

Vì vậy, Huế tiếp tục giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10% trở lên. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển mạnh từ nhận diện khó khăn sang hành động cụ thể, gắn trách nhiệm với từng nhiệm vụ và kết quả thực hiện.

Đáng chú ý, thành phố sẽ triển khai mô hình "Tổ công tác vệ tinh", trong đó người đứng đầu các sở, ngành trực tiếp theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho các dự án được giao phụ trách. Đồng thời, Huế sẽ áp dụng cơ chế "48 giờ xử lý vướng mắc", yêu cầu các đơn vị phải phản hồi hoặc đề xuất phương án xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian tối đa 48 giờ kể từ khi tiếp nhận.

Bên cạnh đó, thành phố giao Sở Tài chính rà soát, lựa chọn các dự án có tính khả thi cao, triển khai nhanh và đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách để tập trung tháo gỡ, thúc đẩy thực hiện. Mục tiêu đặt ra là mỗi tháng đưa vào triển khai hoặc giải quyết vướng mắc cho từ 2 đến 3 dự án.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo thành phố yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng chủ đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ; kịp thời điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân nhằm bảo đảm nguồn lực được sử dụng hiệu quả, tạo động lực trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách trong năm 2026.