Huế: Mô hình “Tổ công tác vệ tinh” giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
Nguyễn Thuấn
18/06/2026, 16:44
Thành phố Huế đang triển khai hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Trong đó, việc kích hoạt mô hình “Tổ công tác vệ tinh” được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
Tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng
trưởng kinh tế hai con số và thu ngân sách Nhà nước năm 2026, Giám đốc Sở Tài
chính La Phúc Thành cho biết, kinh tế thành phố Huế trong 6 tháng đầu năm tiếp
tục duy trì xu hướng tăng trưởng khả quan. GRDP ước tăng hơn 9% so với cùng kỳ
năm trước.
TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC NHỜ DỊCH VỤ, DU LỊCH VÀ CÔNG NGHIỆP
Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực chính của nền
kinh tế khi tăng khoảng 9,7%, chiếm hơn 50% cơ cấu kinh tế của thành phố. Trong
đó, ngành du lịch ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Sáu tháng đầu
năm, Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Tổng
thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2%.
Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng tiếp tục khởi sắc với tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 37.295 tỷ đồng, tăng
17,5% so với cùng kỳ.
Khu vực công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng
cao, ước đạt 11,45%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5%, trong đó ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,5%. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt
mức tăng khá như ô tô các loại, găng tay, đồ uống có cồn và xi măng.
Bên cạnh đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục
tăng trưởng ổn định, ước tăng 4,53%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành, để hoàn
thành mục tiêu GRDP cả năm từ 10% trở lên, Huế cần đạt mức tăng trưởng khoảng
10,52% trong 6 tháng cuối năm; trong đó quý III tăng 10,55% và quý IV tăng
10,49%.
TẬP TRUNG THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN
Tại cuộc họp, các sở, ngành đã tập trung phân tích dư địa
tăng trưởng trong những tháng cuối năm, đồng thời chỉ ra các khó khăn, vướng mắc
cần sớm được tháo gỡ.
Theo đánh giá, bên cạnh những kết quả tích cực về sản xuất
công nghiệp, thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, thành phố vẫn còn
một số tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng. Đáng
chú ý là công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, nguồn cung vật
liệu xây dựng và tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm.
Nhiều ý kiến nhận định dư địa tăng trưởng của Huế vẫn còn lớn
khi hàng loạt dự án công nghiệp, hạ tầng, logistics, nhà ở và các công trình trọng
điểm dự kiến được khởi công, hoàn thành hoặc đưa vào khai thác trong thời gian
tới. Đây được xem là những động lực quan trọng góp phần mở rộng năng lực sản xuất,
tạo thêm nguồn thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Các sở, ngành đề xuất tiếp tục đẩy nhanh giải quyết thủ tục
đầu tư, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời chủ động tháo gỡ
khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động
sản xuất, kinh doanh.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế
Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận những kết quả đạt được trong nửa đầu năm nhưng cũng
thẳng thắn chỉ ra một số chỉ tiêu còn thấp như giải ngân vốn đầu tư công, thu
tiền sử dụng đất và tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm.
Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, những điểm nghẽn liên
quan đến thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và
công tác phối hợp giữa các cơ quan vẫn chưa được xử lý triệt để. Trong bối cảnh
thời gian còn lại của năm không nhiều, nếu không có những giải pháp quyết liệt
và hiệu quả hơn, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ gặp nhiều
thách thức.
Vì vậy, Huế tiếp tục giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng GRDP
năm 2026 từ 10% trở lên. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển mạnh
từ nhận diện khó khăn sang hành động cụ thể, gắn trách nhiệm với từng nhiệm vụ
và kết quả thực hiện.
Đáng chú ý, thành phố sẽ triển khai mô hình "Tổ công
tác vệ tinh", trong đó người đứng đầu các sở, ngành trực tiếp theo dõi,
tháo gỡ khó khăn cho các dự án được giao phụ trách. Đồng thời, Huế sẽ áp dụng
cơ chế "48 giờ xử lý vướng mắc", yêu cầu các đơn vị phải phản hồi hoặc
đề xuất phương án xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian
tối đa 48 giờ kể từ khi tiếp nhận.
Bên cạnh đó, thành phố giao Sở Tài chính rà soát, lựa chọn
các dự án có tính khả thi cao, triển khai nhanh và đóng góp lớn cho tăng trưởng
kinh tế, thu ngân sách để tập trung tháo gỡ, thúc đẩy thực hiện. Mục tiêu đặt
ra là mỗi tháng đưa vào triển khai hoặc giải quyết vướng mắc cho từ 2 đến 3 dự
án.
Đối với giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo thành phố yêu cầu
làm rõ trách nhiệm của từng chủ đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ; kịp thời
điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân nhằm bảo đảm
nguồn lực được sử dụng hiệu quả, tạo động lực trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế
và thu ngân sách trong năm 2026.
Thành phố Đồng Nai: Cực tăng trưởng mới trong mạng lưới kinh tế phía Nam
16:29, 17/06/2026
Thủ tướng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh tăng tốc các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng
Hà Tĩnh điều chỉnh quy hoạch, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha
Nâng mục tiêu tăng trưởng kinh tế lên trên 10% giai đoạn 2026-2030, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha và bổ sung nhiều dự án hạ tầng chiến lược... là những nội dung nổi bật trong quy hoạch điều chỉnh vừa được Hà Tĩnh thông qua.
Thành phố Đồng Nai: Cực tăng trưởng mới trong mạng lưới kinh tế phía Nam
Sau khi hợp nhất Đồng Nai và Bình Phước để hình thành một đơn vị hành chính có quy mô hơn 12.737 km² và dân số trên 4,49 triệu người, Đồng Nai tiếp tục bước sang một giai đoạn phát triển mới với việc chuyển đổi sang mô hình thành phố. Sự thay đổi này không chỉ là vấn đề tổ chức hành chính mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển, kết nối các động lực tăng trưởng từ công nghiệp, logistics, hàng không, thương mại biên giới đến dịch vụ hiện đại trong cùng một địa bàn.
Mở rộng không gian biển: Động lực tăng trưởng mới của TP.Hồ Chí Minh
Việc hợp nhất TP.Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ mở rộng quy mô hành chính mà còn làm thay đổi cấu trúc phát triển của đô thị lớn nhất cả nước. Nếu trước đây TP.Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm thương mại, dịch vụ và logistics, Bình Dương là trung tâm công nghiệp, còn Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có hệ thống cảng biển nước sâu và kinh tế biển phát triển, thì nay các không gian này được đặt trong cùng một thực thể kinh tế.
Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn chậm tiến độ
Dù mặt bằng và nguồn vật liệu cơ bản đã được đáp ứng, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn chưa đạt tiến độ đề ra. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến.
Nghệ An bổ sung kinh tế số, kinh tế đêm vào chiến lược phát triển dài hạn
Không chỉ tập trung vào công nghiệp, dịch vụ và kinh tế biển, Nghệ An còn đưa kinh tế số, kinh tế đêm trở thành những động lực tăng trưởng mới trong quy hoạch điều chỉnh. Định hướng này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thích ứng với xu thế phát triển hiện đại.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: