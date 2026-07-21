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Quảng Trị khẩn trương xây dựng cơ chế đặc thù cho 5 phường đô thị trung tâm

N Nguyễn Thuấn

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Quảng Trị khẩn trương nghiên cứu cơ chế, chính sách riêng cho 5 phường thuộc thành phố Đồng Hới và thành phố Đông Hà cũ. Việc ban hành chính sách đặc thù được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và liên kết vùng.

Một góc phường Đồng Hới. Ảnh: Thanh Hiếu
Một góc phường Đồng Hới. Ảnh: Thanh Hiếu

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh vừa có ý kiến chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách đặc thù đối với các phường (thuộc thành phố Đồng Hới và thành phố Đông Hà trước khi hợp nhất tỉnh).

Theo đó, Sở Tài chính Quảng Trị được giao chủ trì, phối hợp với UBND các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn, Đông Hà, Nam Đông Hà cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất cơ chế, chính sách và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1/9.

Động thái này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh tại phiên bế mạc Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX diễn ra ngày 17/7. Tại đây, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu, trình ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho khu vực thành phố Đồng Hới và Đông Hà cũ để tạo dư địa phát triển sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng Hới và Đông Hà là hai đô thị trung tâm của hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trước đây, với tổng quy mô dân số khoảng 265.000 người, được kỳ vọng sẽ giữ vai trò hạt nhân tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị mới.

Trong đó, thành phố Đồng Hới cũ có diện tích khoảng 155 km2, dân số khoảng 155.000 người. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn được tổ chức thành ba phường gồm Đồng Hới, Đồng Thuận và Đồng Sơn.

Đối với thành phố Đông Hà cũ, địa phương có diện tích khoảng 73 km2, dân số khoảng 110.000 người và được tổ chức thành hai phường là Đông Hà và Nam Đông Hà.

Hai khu vực đô thị này cách nhau khoảng 90 km theo Quốc lộ 1. Bên cạnh tuyến giao thông huyết mạch này, Đồng Hới và Đông Hà còn được kết nối thông qua đường Hồ Chí Minh và tuyến cao tốc Bắc - Nam, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội và hình thành không gian đô thị động lực của tỉnh sau sáp nhập.

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